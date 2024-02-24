交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1725

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我相信你昨天才做的，在我的帖子和文章之后......也许更早一点。

Ahaha））你这个该死的自恋者！）。

这里有一个文件夹，包含了脚本和关于这个主题的所有内容

 
罗夏

我给你一个更酷的，你可以不费吹灰之力就能赚到钱))

那么，你的Shaitan机器在哪里，就像印刷厂一样？
[删除]  
mytarmailS:

AHAHAHAHAHAHA））你他妈的自恋狂！）。

这是有那个脚本和关于它的一切的文件夹。

ok))

所以你得到了它，还是没有？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

ok )))

那么你是发展了这个主题还是放弃了？

我放弃了，虽然这个话题似乎在发挥作用，但我想预测一切))))。

 

有））。

说来话长。

任何系统都是采取的。

收集关于连败和连胜时间的统计数据。

计算狂躁症管理。

试图进入数学，计算中似乎有一个错误，但对作者来说是有效的。

[删除]  
mytarmailS:

我放弃了，虽然这个话题似乎在工作 ，我想预测一切))))。

如果我开始一个读者，按一些标准尝试所有的小时和分钟，然后把所有最好的堆在一起。我不知道这样的混乱是否会起作用，因为信号是非常短的，一分钟的。

在10年的样本上运行计算器，让它计算一切

Hour:  0  Minute:  2  Score:  0.9090314522857109
Hour:  0  Minute:  3  Score:  0.9108283726238224
Hour:  0  Minute:  4  Score:  0.9108501024096574
Hour:  0  Minute:  5  Score:  0.9026031634097038
Hour:  0  Minute:  29  Score:  0.9390718447033435
Hour:  0  Minute:  30  Score:  0.9301369431625292
Hour:  0  Minute:  31  Score:  0.9394297165567186
Hour:  0  Minute:  32  Score:  0.9148751198429192
 

首先，不是每一种策略都可以通过资金管理来拉动。如果一个策略是激烈的无利可图的，它将不会帮助你。

资金管理的要点是提高系统性能，即把平衡曲线拉直在45度角上。在这里我有MM提高了盈利能力这样一个指标，这在实际交易中也很重要....。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

如果你运行一台计数机，按某种标准查看所有的小时和分钟，然后把所有最好的堆积起来，那会怎么样？我不知道这样的杂乱无章是否会起作用，因为信号非常短，几分钟的时间。

不，只有那三个小时是有效的（而且并不总是这样，是相对最近才出现的），你越是开始洗牌，所有的东西就越是 "漂浮 "在不确定之中......。

由于这些 "工作时间 "实际上是每天新蜡烛的打开和旧蜡烛的关闭，我认为对于那些在日记上交易的人来说，模式是在开仓，但为什么总是在一个方向？或者说，银行只是在做一些系统性的工作。

你知道可能做什么吗？你可以尝试按月份和星期来过滤。

 
Mihail Marchukajtes:

首先，不是每一种策略都可以通过资金管理来拉动。如果一个策略是激烈的无利可图的，它将不会帮助你。

资金管理的要点是改善系统指标，即把平衡曲线拉直成45度角。这里MM改善了盈利指标，这在实际交易中也很重要....。

掺杂着零的系统被带到了那里。事实证明，股权作为一种振荡器。当它偏离到一定程度时，就会用真金白银进入。

[删除]  
问题是，是否有可能单独交易每一分钟，是否有比价位更高的利润？
1...171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732...3399
新评论