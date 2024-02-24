交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1725 1...171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732...3399 新评论 mytarmailS 2020.04.21 18:55 #17241 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我相信你昨天才做的，在我的帖子和文章之后......也许更早一点。 Ahaha））你这个该死的自恋者！）。 这里有一个文件夹，包含了脚本和关于这个主题的所有内容 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 18:56 #17242 罗夏。 我给你一个更酷的，你可以不费吹灰之力就能赚到钱)) 那么，你的Shaitan机器在哪里，就像印刷厂一样？ [删除] 2020.04.21 19:01 #17243 mytarmailS: AHAHAHAHAHAHA））你他妈的自恋狂！）。 这是有那个脚本和关于它的一切的文件夹。 ok)) 所以你得到了它，还是没有？ mytarmailS 2020.04.21 19:05 #17244 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 ok ))) 那么你是发展了这个主题还是放弃了？ 我放弃了，虽然这个话题似乎在发挥作用，但我想预测一切))))。 Rorschach 2020.04.21 19:11 #17245 有））。 说来话长。 任何系统都是采取的。 收集关于连败和连胜时间的统计数据。 计算狂躁症管理。 试图进入数学，计算中似乎有一个错误，但对作者来说是有效的。 [删除] 2020.04.21 19:17 #17246 mytarmailS: 我放弃了，虽然这个话题似乎在工作 ，我想预测一切))))。 如果我开始一个读者，按一些标准尝试所有的小时和分钟，然后把所有最好的堆在一起。我不知道这样的混乱是否会起作用，因为信号是非常短的，一分钟的。 在10年的样本上运行计算器，让它计算一切 Hour: 0 Minute: 2 Score: 0.9090314522857109 Hour: 0 Minute: 3 Score: 0.9108283726238224 Hour: 0 Minute: 4 Score: 0.9108501024096574 Hour: 0 Minute: 5 Score: 0.9026031634097038 Hour: 0 Minute: 29 Score: 0.9390718447033435 Hour: 0 Minute: 30 Score: 0.9301369431625292 Hour: 0 Minute: 31 Score: 0.9394297165567186 Hour: 0 Minute: 32 Score: 0.9148751198429192 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 19:17 #17247 首先，不是每一种策略都可以通过资金管理来拉动。如果一个策略是激烈的无利可图的，它将不会帮助你。 资金管理的要点是提高系统性能，即把平衡曲线拉直在45度角上。在这里我有MM提高了盈利能力这样一个指标，这在实际交易中也很重要....。 mytarmailS 2020.04.21 19:24 #17248 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 如果你运行一台计数机，按某种标准查看所有的小时和分钟，然后把所有最好的堆积起来，那会怎么样？我不知道这样的杂乱无章是否会起作用，因为信号非常短，几分钟的时间。 不，只有那三个小时是有效的（而且并不总是这样，是相对最近才出现的），你越是开始洗牌，所有的东西就越是 "漂浮 "在不确定之中......。 由于这些 "工作时间 "实际上是每天新蜡烛的打开和旧蜡烛的关闭，我认为对于那些在日记上交易的人来说，模式是在开仓，但为什么总是在一个方向？或者说，银行只是在做一些系统性的工作。 你知道可能做什么吗？你可以尝试按月份和星期来过滤。 Rorschach 2020.04.21 19:32 #17249 Mihail Marchukajtes: 首先，不是每一种策略都可以通过资金管理来拉动。如果一个策略是激烈的无利可图的，它将不会帮助你。 资金管理的要点是改善系统指标，即把平衡曲线拉直成45度角。这里MM改善了盈利指标，这在实际交易中也很重要....。 掺杂着零的系统被带到了那里。事实证明，股权作为一种振荡器。当它偏离到一定程度时，就会用真金白银进入。 [删除] 2020.04.21 19:32 #17250 问题是，是否有可能单独交易每一分钟，是否有比价位更高的利润？ 1...171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我相信你昨天才做的，在我的帖子和文章之后......也许更早一点。
Ahaha））你这个该死的自恋者！）。
这里有一个文件夹，包含了脚本和关于这个主题的所有内容
我给你一个更酷的，你可以不费吹灰之力就能赚到钱))
AHAHAHAHAHAHA））你他妈的自恋狂！）。
这是有那个脚本和关于它的一切的文件夹。
ok))
所以你得到了它，还是没有？
ok )))
那么你是发展了这个主题还是放弃了？
我放弃了，虽然这个话题似乎在发挥作用，但我想预测一切))))。
有））。
说来话长。
任何系统都是采取的。
收集关于连败和连胜时间的统计数据。
计算狂躁症管理。
试图进入数学，计算中似乎有一个错误，但对作者来说是有效的。
我放弃了，虽然这个话题似乎在工作 ，我想预测一切))))。
如果我开始一个读者，按一些标准尝试所有的小时和分钟，然后把所有最好的堆在一起。我不知道这样的混乱是否会起作用，因为信号是非常短的，一分钟的。
在10年的样本上运行计算器，让它计算一切
首先，不是每一种策略都可以通过资金管理来拉动。如果一个策略是激烈的无利可图的，它将不会帮助你。
资金管理的要点是提高系统性能，即把平衡曲线拉直在45度角上。在这里我有MM提高了盈利能力这样一个指标，这在实际交易中也很重要....。
如果你运行一台计数机，按某种标准查看所有的小时和分钟，然后把所有最好的堆积起来，那会怎么样？我不知道这样的杂乱无章是否会起作用，因为信号非常短，几分钟的时间。
不，只有那三个小时是有效的（而且并不总是这样，是相对最近才出现的），你越是开始洗牌，所有的东西就越是 "漂浮 "在不确定之中......。
由于这些 "工作时间 "实际上是每天新蜡烛的打开和旧蜡烛的关闭，我认为对于那些在日记上交易的人来说，模式是在开仓，但为什么总是在一个方向？或者说，银行只是在做一些系统性的工作。
你知道可能做什么吗？你可以尝试按月份和星期来过滤。
首先，不是每一种策略都可以通过资金管理来拉动。如果一个策略是激烈的无利可图的，它将不会帮助你。
资金管理的要点是改善系统指标，即把平衡曲线拉直成45度角。这里MM改善了盈利指标，这在实际交易中也很重要....。
掺杂着零的系统被带到了那里。事实证明，股权作为一种振荡器。当它偏离到一定程度时，就会用真金白银进入。