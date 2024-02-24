交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1727 1...172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 22:28 #17261 这张图片显示了当示波器上获得一个完美的圆时，我们通过协整找到的CSSA-周期滤波器设置。 [删除] 2020.04.21 22:30 #17262 Mihail Marchukajtes:这张图片显示了当我们在示波器上得到一个完美的圆时，我们通过协整法找到的CSSA-周期滤波器设置。 米沙，我不知道它是什么，该怎么做。请给我发信息链接等等。或者甚至更好的是，忘记它。 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 23:07 #17263 请看一下那里的工具帮助。只是，如果有可能自动优化并得到这个圈子，这个工具就会很有用。 [删除] 2020.04.22 07:25 #17264 Mihail Marchukajtes: 请看一下该工具的帮助。只是如果有可能自动优化，得到这个圈子，这个工具就会很有用。 值得花时间吗？ 我会读的......但不是马上就读。 这就是卡特彼勒，它不起作用。 它找到了几个环路，并在它们之间找到了一个导滞连接。但由于这些循环不起作用，其他一切也不起作用。 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 08:25 #17265 好吧，麦克斯，这是你写的版面，网站就乱了。现在不能再重复了。这到底是什么鬼东西？ 但如果不试一下，我们就不知道，我要说的是CSSA，它是一个不重绘的爬行器。Piss6t，这样的耻辱与丢失的文本:-( Mihail Marchukajtes 2020.04.22 08:36 #17266 我很难留住我的伙伴:-(。问题是，简单的参数优化是不合适的，当循环成为价格的预期或领先于它，或成为一段时间内价格变化的原因时，是特征向量工具找到这样的循环设置参数。这并不像轨道本身的设置那样重要，当它被成功调整后，在未来可以更好地工作，振荡器屏幕上的圆圈是允许在理论上做到这一点的方式。无论如何，我在不远的将来成功 地用一个证明做了一次。这就是为什么我为这个话题下沉....。 [删除] 2020.04.22 09:03 #17267 Mihail Marchukajtes: 我很难留住我的伙伴:-(。问题是，简单的参数优化是不合适的，当周期成为价格的预期，或领先于它，或成为一段时间内价格变化的原因时，找到这样的周期设置参数的特征向量工具正好适合这里。这并不像轨道本身的设置那样重要，当它被成功调整后，在未来可以更好地工作，振荡器屏幕上的圆圈是允许在理论上做到这一点的方式。无论如何，我在不远的将来成功 地用一个证明做了一次。这就是为什么我为这个话题下沉....。 没有过滤，就是在浪费时间。 而且，分解成组件甚至不是目标。粗略地说，为了得到一个稳定的周期，你必须以这样一种方式来转换系列，使周期从一开始就存在。否则，在特征向量中的进一步分解（主成分法或毛毛虫）将总是显示一些狗屎，随着时间的推移而变化。 也就是说，这个东西只对前循环系列起作用 至于综援，我没有找到任何可用的信息，它 与什么相比。 mytarmailS 2020.04.22 09:49 #17268 Mihail Marchukajtes: 我几乎无法闭上我的嘴 :-(。问题是，简单的参数优化是不合适的，当循环成为价格的预期或领先于它，或在一段时间内成为价格变化的原因时，是尤金矢量工具找到了这样的循环设置参数。这并不像轨道本身的设置那样重要，当它被成功调整后，在未来可以更好地工作，振荡器屏幕上的圆圈是允许在理论上做到这一点的方法。无论如何，我在不远的将来成功 地用一个证明做了一次。这就是为什么我为这个话题下沉....。 尤金矢量)))) )))) [删除] 2020.04.22 09:52 #17269 mytarmailS: 尤金矢量)))))))) 转到python，我们将为grails 创造一个工作环境。 mytarmailS 2020.04.22 09:54 #17270 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 切换到python，我们将为grails建立一个工作环境。 R是更好的））。 1...172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这张图片显示了当示波器上获得一个完美的圆时，我们通过协整找到的CSSA-周期滤波器设置。
这张图片显示了当我们在示波器上得到一个完美的圆时，我们通过协整法找到的CSSA-周期滤波器设置。
请看一下该工具的帮助。只是如果有可能自动优化，得到这个圈子，这个工具就会很有用。
值得花时间吗？ 我会读的......但不是马上就读。
这就是卡特彼勒，它不起作用。
它找到了几个环路，并在它们之间找到了一个导滞连接。但由于这些循环不起作用，其他一切也不起作用。
好吧，麦克斯，这是你写的版面，网站就乱了。现在不能再重复了。这到底是什么鬼东西？
但如果不试一下，我们就不知道，我要说的是CSSA，它是一个不重绘的爬行器。Piss6t，这样的耻辱与丢失的文本:-(
我很难留住我的伙伴:-(。问题是，简单的参数优化是不合适的，当周期成为价格的预期，或领先于它，或成为一段时间内价格变化的原因时，找到这样的周期设置参数的特征向量工具正好适合这里。这并不像轨道本身的设置那样重要，当它被成功调整后，在未来可以更好地工作，振荡器屏幕上的圆圈是允许在理论上做到这一点的方式。无论如何，我在不远的将来成功 地用一个证明做了一次。这就是为什么我为这个话题下沉....。
没有过滤，就是在浪费时间。
而且，分解成组件甚至不是目标。粗略地说，为了得到一个稳定的周期，你必须以这样一种方式来转换系列，使周期从一开始就存在。否则，在特征向量中的进一步分解（主成分法或毛毛虫）将总是显示一些狗屎，随着时间的推移而变化。
也就是说，这个东西只对前循环系列起作用
至于综援，我没有找到任何可用的信息，它 与什么相比。
我几乎无法闭上我的嘴 :-(。问题是，简单的参数优化是不合适的，当循环成为价格的预期或领先于它，或在一段时间内成为价格变化的原因时，是尤金矢量工具找到了这样的循环设置参数。这并不像轨道本身的设置那样重要，当它被成功调整后，在未来可以更好地工作，振荡器屏幕上的圆圈是允许在理论上做到这一点的方法。无论如何，我在不远的将来成功 地用一个证明做了一次。这就是为什么我为这个话题下沉....。
尤金矢量))))
))))
尤金矢量))))
))))
转到python，我们将为grails 创造一个工作环境。
切换到python，我们将为grails建立一个工作环境。
R是更好的））。