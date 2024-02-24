交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1727

这张图片显示了当示波器上获得一个完美的圆时，我们通过协整找到的CSSA-周期滤波器设置。


米沙，我不知道它是什么，该怎么做。请给我发信息链接等等。或者甚至更好的是，忘记它。
 
请看一下那里的工具帮助。只是，如果有可能自动优化并得到这个圈子，这个工具就会很有用
值得花时间吗？ 我会读的......但不是马上就读。

这就是卡特彼勒，它不起作用。

它找到了几个环路，并在它们之间找到了一个导滞连接。但由于这些循环不起作用，其他一切也不起作用。

 

好吧，麦克斯，这是你写的版面，网站就乱了。现在不能再重复了。这到底是什么鬼东西？

但如果不试一下，我们就不知道，我要说的是CSSA，它是一个不重绘的爬行器。Piss6t，这样的耻辱与丢失的文本:-(

 
我很难留住我的伙伴:-(。问题是，简单的参数优化是不合适的，当循环成为价格的预期或领先于它，或成为一段时间内价格变化的原因时，是特征向量工具找到这样的循环设置参数。这并不像轨道本身的设置那样重要，当它被成功调整后，在未来可以更好地工作，振荡器屏幕上的圆圈是允许在理论上做到这一点的方式。无论如何，我在不远的将来成功 地用一个证明做了一次。这就是为什么我为这个话题下沉....。
没有过滤，就是在浪费时间。

而且，分解成组件甚至不是目标。粗略地说，为了得到一个稳定的周期，你必须以这样一种方式来转换系列，使周期从一开始就存在。否则，在特征向量中的进一步分解（主成分法或毛毛虫）将总是显示一些狗屎，随着时间的推移而变化。

也就是说，这个东西只对前循环系列起作用

至于综援，我没有找到任何可用的信息，它什么相比

 
我几乎无法闭上我的嘴 :-(。问题是，简单的参数优化是不合适的，当循环成为价格的预期或领先于它，或在一段时间内成为价格变化的原因时，是尤金矢量工具找到了这样的循环设置参数。这并不像轨道本身的设置那样重要，当它被成功调整后，在未来可以更好地工作，振荡器屏幕上的圆圈是允许在理论上做到这一点的方法。无论如何，我在不远的将来成功 地用一个证明做了一次。这就是为什么我为这个话题下沉....。

尤金矢量))))

))))

转到python，我们将为grails 创造一个工作环境。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

切换到python，我们将为grails建立一个工作环境。

R是更好的））。

