Mihail Marchukajtes:

不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好了，就这样吧。我的七号来了。开始一个新的帐户...

Mihail Marchukajtes:

不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好了，就这样吧。我的七号来了。开始一个新的帐户...

再一次无法获得...

如果你不介意的话，把它公开。

做了（重做）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。

有谁需要它作为一个功能？

https://www.mql5.com/ru/code/12567

for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--)
     {
      residual=price[bar]-price[bar+1];
      residualSq=MathPow(residual,2.0);
      GarchNumVar=e_alpha*residualSq+e_beta*GarchNumVar;
      GarchNum=MathSqrt(GarchNumVar);
      long vol[];
      CopyTickVolume(_Symbol,0,bar,1,vol);
      IndBuffer[bar]=MathSqrt(GarchNum*vol[0]);
      //---
      if(bar) GarchNumVar_=GarchNumVar;
     }

我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。

在你可以改变滞后的地方，用红色标记。

作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格

最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

再一次无法获得...

如果你不介意的话，把它公开。

你的意思是公共????信号？

只是，在1:1000的杠杆下，它没有给你连接信号的能力。我会考虑把它做成1:100，就像过去的好日子一样.....。

 
Vizard_

不要。骄傲地承担起当之无愧的教师称号!
伊卡洛斯应该在人行道上大声地抽打他的脸。
然后别忘了在树枝上填满鼻涕。笑一笑)))

最后，我以为我是瞎子。我无法再看到你的讽刺攻击.....现在我很好，我松了一口气)。

好了，别紧张...我们会度过这个难关的...

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

做了（重做）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。

有谁需要它作为一个功能？

https://www.mql5.com/ru/code/12567

我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。

在你可以改变滞后的地方，用红色标记。

作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格

最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318

波动性看起来很有趣。我想人们可以尝试从这个指标中提取一些东西。但未来的波动率可以用Blek-Scholes公式来预测。如果你学会预测波动率，你可以在期权上赚大钱。除了在MT的选项中似乎缺少....，这是一个遗漏....。

有没有一个选项可以使这个指标适用于MT4？ 我想我今晚会和我的模型坐一晚上，所以我可以在我的TS中加入这个指标，看看它的效果如何。是否有任何意义.....

Mihail Marchukajtes:

波动性看起来很有趣。我想你可以试着从中挤出一些东西来。但未来的波动性是用Blek-Scholes公式预测的。如果你学会预测波动率，你可以在期权上赚大钱。除了在MT的选项中似乎缺少....，这是一个遗漏....。

有没有一个选项可以使这个指标适用于MT4？ 我想我今晚会和我的模型坐一晚上，所以我可以在我的TS中加入这个指标，看看它的效果如何。这是否有意义.....

我没有时间重写，我半年多前就把mt4拆了，我的电脑上甚至都没有安装它。这是一个简单的公式，我想你可以做到。我不知道如何把它们放入根部，它们可能是好的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我没有时间重写，我半年多前就把mt4拿下来了，它甚至没有安装在我的电脑上。这是一个简单的公式，我想你可以做到。我不知道如何使用它，我必须在我的电脑上购买它，我不知道如何安装它。

你能建议我推荐任何关于大数据的培训课程吗？涵盖所有方面...也可以是英语)
叶夫根尼-加夫里洛夫
你能告诉我有什么关于大数据的培训课程吗？)它应该涵盖所有方面...也可以是英语)

我现在正在看呢 :)

https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning

 
就这样吧...该账户被激活。现在的统计数字是完美的。收到的模型...烧伤....手放在裤子里...因为正是因为他们（歪果仁），前一个账户的统计数据被搞砸了....因此，等待第一个信号和alga....。
