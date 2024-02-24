交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 861 1...854855856857858859860861862863864865866867868...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.04.25 22:09 #8601 Mihail Marchukajtes:不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好了，就这样吧。我的七号来了。开始一个新的帐户...哦，你们这些家伙。 Renat Akhtyamov 2018.04.25 22:16 #8602 Mihail Marchukajtes:不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好了，就这样吧。我的七号来了。开始一个新的帐户...再一次无法获得... 如果你不介意的话，把它公开。 [删除] 2018.04.25 22:19 #8603 做了（重做）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。 有谁需要它作为一个功能？ https://www.mql5.com/ru/code/12567 for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { residual=price[bar]-price[bar+1]; residualSq=MathPow(residual,2.0); GarchNumVar=e_alpha*residualSq+e_beta*GarchNumVar; GarchNum=MathSqrt(GarchNumVar); long vol[]; CopyTickVolume(_Symbol,0,bar,1,vol); IndBuffer[bar]=MathSqrt(GarchNum*vol[0]); //--- if(bar) GarchNumVar_=GarchNumVar; }我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。 在你可以改变滞后的地方，用红色标记。 作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格。 最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318 Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:23 #8604 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。再一次无法获得... 如果你不介意的话，把它公开。你的意思是公共????信号？ 只是，在1:1000的杠杆下，它没有给你连接信号的能力。我会考虑把它做成1:100，就像过去的好日子一样.....。 Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:56 #8605 Vizard_。不要。骄傲地承担起当之无愧的教师称号! 伊卡洛斯应该在人行道上大声地抽打他的脸。 然后别忘了在树枝上填满鼻涕。笑一笑)))最后，我以为我是瞎子。我无法再看到你的讽刺攻击.....现在我很好，我松了一口气)。 好了，别紧张...我们会度过这个难关的... Mihail Marchukajtes 2018.04.25 23:16 #8606 马克西姆-德米特里耶夫斯基。做了（重做）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。 有谁需要它作为一个功能？ https://www.mql5.com/ru/code/12567 我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。 在你可以改变滞后的地方，用红色标记。 作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格。 最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318波动性看起来很有趣。我想人们可以尝试从这个指标中提取一些东西。但未来的波动率可以用Blek-Scholes公式来预测。如果你学会预测波动率，你可以在期权上赚大钱。除了在MT的选项中似乎缺少....，这是一个遗漏....。 有没有一个选项可以使这个指标适用于MT4？ 我想我今晚会和我的模型坐一晚上，所以我可以在我的TS中加入这个指标，看看它的效果如何。是否有任何意义..... [删除] 2018.04.25 23:18 #8607 Mihail Marchukajtes:波动性看起来很有趣。我想你可以试着从中挤出一些东西来。但未来的波动性是用Blek-Scholes公式预测的。如果你学会预测波动率，你可以在期权上赚大钱。除了在MT的选项中似乎缺少....，这是一个遗漏....。 有没有一个选项可以使这个指标适用于MT4？ 我想我今晚会和我的模型坐一晚上，所以我可以在我的TS中加入这个指标，看看它的效果如何。这是否有意义.....我没有时间重写，我半年多前就把mt4拆了，我的电脑上甚至都没有安装它。这是一个简单的公式，我想你可以做到。我不知道如何把它们放入根部，它们可能是好的。 Evgeni Gavrilovi 2018.04.26 00:17 #8608 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我没有时间重写，我半年多前就把mt4拿下来了，它甚至没有安装在我的电脑上。这是一个简单的公式，我想你可以做到。我不知道如何使用它，我必须在我的电脑上购买它，我不知道如何安装它。 你能建议我推荐任何关于大数据的培训课程吗？涵盖所有方面...也可以是英语) [删除] 2018.04.26 00:18 #8609 叶夫根尼-加夫里洛夫。 你能告诉我有什么关于大数据的培训课程吗？)它应该涵盖所有方面...也可以是英语)我现在正在看呢 :) https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning Mihail Marchukajtes 2018.04.26 02:51 #8610 就这样吧...该账户被激活。现在的统计数字是完美的。收到的模型...烧伤....手放在裤子里...因为正是因为他们（歪果仁），前一个账户的统计数据被搞砸了....因此，等待第一个信号和alga....。 1...854855856857858859860861862863864865866867868...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好了，就这样吧。我的七号来了。开始一个新的帐户...
哦，你们这些家伙。
不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好了，就这样吧。我的七号来了。开始一个新的帐户...
再一次无法获得...
如果你不介意的话，把它公开。
做了（重做）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。
有谁需要它作为一个功能？
https://www.mql5.com/ru/code/12567
我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。
在你可以改变滞后的地方，用红色标记。
作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格。
最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318
再一次无法获得...
如果你不介意的话，把它公开。
你的意思是公共????信号？
只是，在1:1000的杠杆下，它没有给你连接信号的能力。我会考虑把它做成1:100，就像过去的好日子一样.....。
不要。骄傲地承担起当之无愧的教师称号!
伊卡洛斯应该在人行道上大声地抽打他的脸。
然后别忘了在树枝上填满鼻涕。笑一笑)))
最后，我以为我是瞎子。我无法再看到你的讽刺攻击.....现在我很好，我松了一口气)。
好了，别紧张...我们会度过这个难关的...
做了（重做）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。
有谁需要它作为一个功能？
https://www.mql5.com/ru/code/12567
我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。
在你可以改变滞后的地方，用红色标记。
作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格。
最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318
波动性看起来很有趣。我想人们可以尝试从这个指标中提取一些东西。但未来的波动率可以用Blek-Scholes公式来预测。如果你学会预测波动率，你可以在期权上赚大钱。除了在MT的选项中似乎缺少....，这是一个遗漏....。
有没有一个选项可以使这个指标适用于MT4？ 我想我今晚会和我的模型坐一晚上，所以我可以在我的TS中加入这个指标，看看它的效果如何。是否有任何意义.....
波动性看起来很有趣。我想你可以试着从中挤出一些东西来。但未来的波动性是用Blek-Scholes公式预测的。如果你学会预测波动率，你可以在期权上赚大钱。除了在MT的选项中似乎缺少....，这是一个遗漏....。
有没有一个选项可以使这个指标适用于MT4？ 我想我今晚会和我的模型坐一晚上，所以我可以在我的TS中加入这个指标，看看它的效果如何。这是否有意义.....
我没有时间重写，我半年多前就把mt4拆了，我的电脑上甚至都没有安装它。这是一个简单的公式，我想你可以做到。我不知道如何把它们放入根部，它们可能是好的。
我没有时间重写，我半年多前就把mt4拿下来了，它甚至没有安装在我的电脑上。这是一个简单的公式，我想你可以做到。我不知道如何使用它，我必须在我的电脑上购买它，我不知道如何安装它。
你能告诉我有什么关于大数据的培训课程吗？)它应该涵盖所有方面...也可以是英语)
我现在正在看呢 :)
https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning