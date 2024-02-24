交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 860 1...853854855856857858859860861862863864865866867...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.04.25 19:51 #8591 geratdc_:Heh)))目标在地平线上，我赞成。) 就像你去银行一样：那么，比如说，今天有多少钱？ - 您的交易账户余额今天增加了5,508.56欧元。 - 好吧，让我们以某种方式做到明天......。 - 你想买一份打折的保险吗？ - 不，谢谢...你在地平线上是什么意思？我已经达到了，对我来说，现在我的法医工作包括以下内容。我在早上得到一个模型，在欧罗巴开幕前3-4小时。或者说，在这段时间里，我设法找到了在未来（尽管并不遥远）会起作用的非常模式，但要花这个时间。对我来说，3-4个小时我就有足够的模型来进行3-5天的工作。所以我每周花3-4个小时在外汇上。这具体是指准备机器人发射的工作。其余的时间，我想做什么就做什么，花时间在市场上，完全是因为我多年来形成的对市场的吸引力。例如，我现在正计划找一份工作。如果我整天忙于工作，我就不能玩弄我的双手。因此，至少资历会去。我可能会退休并获得我的养老金!!!! Aleksei Kuznetsov 2018.04.25 21:15 #8592 Mihail Marchukajtes:你是说在地平线上？我已经实现了这一点，现在我的外汇工作包括以下内容。在早上欧洲开幕前的3-4个小时，我让模特做一些动作，用手鼓跳舞。或者说，在这段时间里，我设法找到了在未来（尽管并不遥远）会起作用的非常模式，但要花这个时间。对我来说，3-4个小时我就有足够的模型来进行3-5天的工作。所以我每周花3-4个小时在外汇上。这具体是指准备机器人发射的工作。其余的时间，我想做什么就做什么，花时间在市场上，完全是因为我多年来形成的对市场的吸引力。例如，我现在正计划找一份工作。如果我整天忙于工作，我就不能玩弄我的双手。因此，至少资历会去。然后我可能会退休并获得我的养老金!!!!如果你有一个能挣钱的机器人，为什么还需要养老金？现在你必须花掉它。 Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:43 #8593 elibrarius。既然有机器人做面团，为什么还要有养老金呢？现在你必须花掉它。我同意！！！。但既然你已经开始向FIU缴费，我想你应该完成这项工作。特别是有一个机器人还不够。你还需要有资本。不是我的2-3卢布，而是一个普通的卢布。我在想，要靠股市的钱生活。在我的策略中，在风险被低估的情况下，我需要大约一百万，每月提取，利润为10万。很明显，在这个月，人们不需要筹集20-30万。这就是资本的20-30%的利润率。但超过10万的利润是用来增加资本的。问题是？你从哪里得到这一百万？如果你试图从你的三千块钱开始筹集，可能需要更多的时间，如果你一下子用十万块钱开始。如果我从十万开始，我需要大约半年的时间才能把它变成一百万，这还是在我工作幸运的情况下。另一个问题出现了，我在哪里可以得到100千????。 现在我同意，如果有一百个投资者出来同意投资我的工作，我准备为这样的投资者（在这个阶段）提供条款和条件，从利润中拿出20%奖励给经理。我是说我 :-)其余的利润则五五分成。其余的利润则五五分成。谁可以同意投资。对于这样的投资者，在一开始就支持我，这样的条件将是终身的。下一个想投资的人将已经在上述其他条件下工作了...... 刚刚过去两个月。或者说再过一个星期就是两个月了。而我有2600的利润。不多，尽管平衡的动态是积极的。但它的增长速度太慢，....这就是为什么投资者仍有意义。而虽然没有资本或投资者，但去工作....，也不是什么罪过。特别是对7万木卢布自然.... Alexander_K2 2018.04.25 21:48 #8594 Mihail Marchukajtes: 我同意！！！。但既然你已经开始向FIU缴费，我想你应该完成这项工作。特别是有一个机器人还不够。你还需要有资本。不是我的2-3卢布，而是一个普通的卢布。我在想，要靠股市的钱生活。在我的策略中，在风险被低估的情况下，我需要大约一百万，每月提取，利润为10万。很明显，在这个月，人们不需要筹集20-30万。这就是资本的20-30%的利润率。但超过10万的利润是用来增加资本的。问题是？你从哪里得到这一百万？如果你试图从你的三千块钱开始筹集，可能需要更多的时间，如果你一下子用十万块钱开始。如果我从十万开始，我需要大约半年的时间才能把它变成一百万，这还是在我工作幸运的情况下。另一个问题出现了，我在哪里可以得到100千????。现在我同意，如果有一百个投资者出来同意投资我的工作，我准备为这样的投资者（在这个阶段）提供条款和条件，从利润中拿出20%奖励给经理。我是说我 :-)其余的利润则五五分成。其余的利润则五五分成。谁可以同意投资。对于这样的投资者，在一开始就支持我，这样的条件将是终身的。下一个想投资的人将已经在上述其他条件下工作了......刚刚过去两个月。或者说再过一个星期就是两个月了。而我有2600的利润。不多，尽管平衡的动态是积极的。但它的增长速度太慢，....这就是为什么投资者仍有意义。而虽然没有资本或投资者，但去工作....，也不是什么罪过。尤其是7万欧元，自然....不开玩笑--这是正确的事情。启动资金是所有商业项目中的疗效。 Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:55 #8595 无论如何。我在想，你知道。我已经开始了另一个账户，当然，我将冻结它并开始在上面交易。我想我会开始用它进行交易。 我只是厌倦了向投资者解释，我是最近才开始使用这种方法的。我将用它作为我的交易策略的基础。我正试图将我的交易机器人作为我的交易机器人的基础。然后，我们将看到事情的发展... Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:57 #8596 给大家看这张照片，并解释手的交易位置，有点乏味......。 我试试.... Yuriy Asaulenko 2018.04.25 21:59 #8597 Mihail Marchukajtes:给大家看这张照片，并解释手的交易位置，有点乏味......。 我试试....一般来说，这不是很好。缩水--让他们见鬼去吧，但非常不稳定。我认为这不值得冒险。 Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:02 #8598 尤里-阿索连科。实际上，这有点无奈。缩水是好的，但它非常不稳定。我认为这不值得冒险。我同意，但我要冒着风险拿着一捆狗屎钱加到我的账户上，这样我就可以开一个新账户，然后把它拉出来。我现在就去做.....因此，让我们从一个干净的板块开始....:-) Yuriy Asaulenko 2018.04.25 22:04 #8599 Mihail Marchukajtes:我同意，但我要冒着风险装上狗屎钱，把它加到我的账户上，这样我就可以开一个新的账户，把它拉出来。我现在就去做.....因此，让我们从一个干净的板块开始....:-)好吧，如果只是一个狗屎账户，那就见鬼去吧）。 Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:06 #8600 尤里-阿索连科。好吧，如果它只是一个狗屎账户，那就见鬼去吧）。不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好吧，我借来了。这是我的七个人。开始一个新的帐户... 1...853854855856857858859860861862863864865866867...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Heh)))目标在地平线上，我赞成。)
就像你去银行一样：那么，比如说，今天有多少钱？
- 您的交易账户余额今天增加了5,508.56欧元。
- 好吧，让我们以某种方式做到明天......。
- 你想买一份打折的保险吗？
- 不，谢谢...
你在地平线上是什么意思？我已经达到了，对我来说，现在我的法医工作包括以下内容。我在早上得到一个模型，在欧罗巴开幕前3-4小时。或者说，在这段时间里，我设法找到了在未来（尽管并不遥远）会起作用的非常模式，但要花这个时间。对我来说，3-4个小时我就有足够的模型来进行3-5天的工作。所以我每周花3-4个小时在外汇上。这具体是指准备机器人发射的工作。其余的时间，我想做什么就做什么，花时间在市场上，完全是因为我多年来形成的对市场的吸引力。例如，我现在正计划找一份工作。如果我整天忙于工作，我就不能玩弄我的双手。因此，至少资历会去。我可能会退休并获得我的养老金!!!!
如果你有一个能挣钱的机器人，为什么还需要养老金？现在你必须花掉它。
我同意！！！。但既然你已经开始向FIU缴费，我想你应该完成这项工作。特别是有一个机器人还不够。你还需要有资本。不是我的2-3卢布，而是一个普通的卢布。我在想，要靠股市的钱生活。在我的策略中，在风险被低估的情况下，我需要大约一百万，每月提取，利润为10万。很明显，在这个月，人们不需要筹集20-30万。这就是资本的20-30%的利润率。但超过10万的利润是用来增加资本的。问题是？你从哪里得到这一百万？如果你试图从你的三千块钱开始筹集，可能需要更多的时间，如果你一下子用十万块钱开始。如果我从十万开始，我需要大约半年的时间才能把它变成一百万，这还是在我工作幸运的情况下。另一个问题出现了，我在哪里可以得到100千????。
现在我同意，如果有一百个投资者出来同意投资我的工作，我准备为这样的投资者（在这个阶段）提供条款和条件，从利润中拿出20%奖励给经理。我是说我 :-)其余的利润则五五分成。其余的利润则五五分成。谁可以同意投资。对于这样的投资者，在一开始就支持我，这样的条件将是终身的。下一个想投资的人将已经在上述其他条件下工作了......
刚刚过去两个月。或者说再过一个星期就是两个月了。而我有2600的利润。不多，尽管平衡的动态是积极的。但它的增长速度太慢，....这就是为什么投资者仍有意义。而虽然没有资本或投资者，但去工作....，也不是什么罪过。特别是对7万木卢布自然....
不开玩笑--这是正确的事情。启动资金是所有商业项目中的疗效。
给大家看这张照片，并解释手的交易位置，有点乏味......。
我试试....
一般来说，这不是很好。缩水--让他们见鬼去吧，但非常不稳定。我认为这不值得冒险。
我同意，但我要冒着风险拿着一捆狗屎钱加到我的账户上，这样我就可以开一个新账户，然后把它拉出来。我现在就去做.....因此，让我们从一个干净的板块开始....:-)
好吧，如果只是一个狗屎账户，那就见鬼去吧）。
不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好吧，我借来了。这是我的七个人。开始一个新的帐户...