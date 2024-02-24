交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 860

新评论
 
geratdc_:

Heh)))目标在地平线上，我赞成。)

就像你去银行一样：那么，比如说，今天有多少钱？

- 您的交易账户余额今天增加了5,508.56欧元。

- 好吧，让我们以某种方式做到明天......。

- 你想买一份打折的保险吗？

- 不，谢谢...

你在地平线上是什么意思？我已经达到了，对我来说，现在我的法医工作包括以下内容。我在早上得到一个模型，在欧罗巴开幕前3-4小时。或者说，在这段时间里，我设法找到了在未来（尽管并不遥远）会起作用的非常模式，但要花这个时间。对我来说，3-4个小时我就有足够的模型来进行3-5天的工作。所以我每周花3-4个小时在外汇上。这具体是指准备机器人发射的工作。其余的时间，我想做什么就做什么，花时间在市场上，完全是因为我多年来形成的对市场的吸引力。例如，我现在正计划找一份工作。如果我整天忙于工作，我就不能玩弄我的双手。因此，至少资历会去。我可能会退休并获得我的养老金!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

你是说在地平线上？我已经实现了这一点，现在我的外汇工作包括以下内容。在早上欧洲开幕前的3-4个小时，我让模特做一些动作，用手鼓跳舞。或者说，在这段时间里，我设法找到了在未来（尽管并不遥远）会起作用的非常模式，但要花这个时间。对我来说，3-4个小时我就有足够的模型来进行3-5天的工作。所以我每周花3-4个小时在外汇上。这具体是指准备机器人发射的工作。其余的时间，我想做什么就做什么，花时间在市场上，完全是因为我多年来形成的对市场的吸引力。例如，我现在正计划找一份工作。如果我整天忙于工作，我就不能玩弄我的双手。因此，至少资历会去。然后我可能会退休并获得我的养老金!!!!

如果你有一个能挣钱的机器人，为什么还需要养老金？现在你必须花掉它。

 
elibrarius

既然有机器人做面团，为什么还要有养老金呢？现在你必须花掉它。

我同意！！！。但既然你已经开始向FIU缴费，我想你应该完成这项工作。特别是有一个机器人还不够。你还需要有资本。不是我的2-3卢布，而是一个普通的卢布。我在想，要靠股市的钱生活。在我的策略中，在风险被低估的情况下，我需要大约一百万，每月提取，利润为10万。很明显，在这个月，人们不需要筹集20-30万。这就是资本的20-30%的利润率。但超过10万的利润是用来增加资本的。问题是？你从哪里得到这一百万？如果你试图从你的三千块钱开始筹集，可能需要更多的时间，如果你一下子用十万块钱开始。如果我从十万开始，我需要大约半年的时间才能把它变成一百万，这还是在我工作幸运的情况下。另一个问题出现了，我在哪里可以得到100千????。

现在我同意，如果有一百个投资者出来同意投资我的工作，我准备为这样的投资者（在这个阶段）提供条款和条件，从利润中拿出20%奖励给经理。我是说我 :-)其余的利润则五五分成。其余的利润则五五分成。谁可以同意投资。对于这样的投资者，在一开始就支持我，这样的条件将是终身的。下一个想投资的人将已经在上述其他条件下工作了......

刚刚过去两个月。或者说再过一个星期就是两个月了。而我有2600的利润。不多，尽管平衡的动态是积极的。但它的增长速度太慢，....这就是为什么投资者仍有意义。而虽然没有资本或投资者，但去工作....，也不是什么罪过。特别是对7万木卢布自然....

 
Mihail Marchukajtes:

我同意！！！。但既然你已经开始向FIU缴费，我想你应该完成这项工作。特别是有一个机器人还不够。你还需要有资本。不是我的2-3卢布，而是一个普通的卢布。我在想，要靠股市的钱生活。在我的策略中，在风险被低估的情况下，我需要大约一百万，每月提取，利润为10万。很明显，在这个月，人们不需要筹集20-30万。这就是资本的20-30%的利润率。但超过10万的利润是用来增加资本的。问题是？你从哪里得到这一百万？如果你试图从你的三千块钱开始筹集，可能需要更多的时间，如果你一下子用十万块钱开始。如果我从十万开始，我需要大约半年的时间才能把它变成一百万，这还是在我工作幸运的情况下。另一个问题出现了，我在哪里可以得到100千????。

现在我同意，如果有一百个投资者出来同意投资我的工作，我准备为这样的投资者（在这个阶段）提供条款和条件，从利润中拿出20%奖励给经理。我是说我 :-)其余的利润则五五分成。其余的利润则五五分成。谁可以同意投资。对于这样的投资者，在一开始就支持我，这样的条件将是终身的。下一个想投资的人将已经在上述其他条件下工作了......

刚刚过去两个月。或者说再过一个星期就是两个月了。而我有2600的利润。不多，尽管平衡的动态是积极的。但它的增长速度太慢，....这就是为什么投资者仍有意义。而虽然没有资本或投资者，但去工作....，也不是什么罪过。尤其是7万欧元，自然....

不开玩笑--这是正确的事情。启动资金是所有商业项目中的疗效。

 
无论如何。我在想，你知道。我已经开始了另一个账户，当然，我将冻结它并开始在上面交易。我想我会开始用它进行交易。 我只是厌倦了向投资者解释，我是最近才开始使用这种方法的。我将用它作为我的交易策略的基础。我正试图将我的交易机器人作为我的交易机器人的基础。然后，我们将看到事情的发展...
 

给大家看这张照片，并解释手的交易位置，有点乏味......。

我试试....


 
Mihail Marchukajtes:

给大家看这张照片，并解释手的交易位置，有点乏味......。

我试试....

一般来说，这不是很好。缩水--让他们见鬼去吧，但非常不稳定。我认为这不值得冒险。

 
尤里-阿索连科

实际上，这有点无奈。缩水是好的，但它非常不稳定。我认为这不值得冒险。

我同意，但我要冒着风险拿着一捆狗屎钱加到我的账户上，这样我就可以开一个新账户，然后把它拉出来。我现在就去做.....因此，让我们从一个干净的板块开始....:-)

 
Mihail Marchukajtes:

我同意，但我要冒着风险装上狗屎钱，把它加到我的账户上，这样我就可以开一个新的账户，把它拉出来。我现在就去做.....因此，让我们从一个干净的板块开始....:-)

好吧，如果只是一个狗屎账户，那就见鬼去吧）。

 
尤里-阿索连科

好吧，如果它只是一个狗屎账户，那就见鬼去吧）。

不，不是的。我把它叫做他妈的小额贷款。好吧，我借来了。这是我的七个人。开始一个新的帐户...

1...853854855856857858859860861862863864865866867...3399
新评论