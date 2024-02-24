交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1720 1...171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727...3399 新评论 Rorschach 2020.04.19 21:04 #17191 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 谢谢你的链接））我只是在寻找关于自然周期的东西 例如，滞后24小时的每小时增量对同样滞后的前一个增量的依赖性。即看前一个，预测当前一个 只要平均增量偏离零（例如，一年的样本），这就可以了。在那里进行相应的购买或出售。这些文章都有 分成每日递增的原因很清楚。美国的会议是一个过程，欧洲的是一个过程，以此类推。换句话说，我们将当前的欧洲时段视为昨天时段的延续，特定的一小时或几小时，切掉其他时段。 每月的周期也或多或少地清楚。至于其他的，我不知道。 我试图对协整（条件）工具做同样的事情，以提高协整度，以小时为单位。比整个系列好，但没有灵感。 对科蒂尔我理解，但为什么对随机的人有效呢......。 顺便说一句，我也做过类似的事情，我计算过一天中某个时间段的蜡烛方向的概率，但没有发现任何有趣的东西。 所有记得的圆形水平和周期，但10%的背景 "噪音 "如何使用它。顺便说一下，对2.5天的周期的存在感到惊讶，长期以来一直在改变设置，但这个周期似乎是真实的。 [删除] 2020.04.19 21:17 #17192 罗夏。 我理解科蒂尔，但为什么它对随机的工作......。 我不知道，让别人检查一下，也许我只是在犯傻......但方法是一样的。 mytarmailS 2020.04.19 21:53 #17193 没有什么周期，只要冷静下来。 [删除] 2020.04.19 21:59 #17194 mytarmailS: 没有什么周期，冷静下来。 你检查过了吗？) 如果我这样做呢？ mytarmailS 2020.04.19 22:10 #17195 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你检查过了吗？) 如果我这样做呢？ 确信）。 Rorschach 2020.04.19 22:18 #17196 我是个盘手，RNG坏了(((。 #include <Canvas\Canvas.mqh> void OnStart() {CCanvas C; int h=1024; int w=2048; C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h); for(int y=0;y<h;y++) {//srand(GetMicrosecondCount()); for(int x=0;x<w;x++) {uchar c=0; for(int k=0;k<16;k++) {c=uchar(255.*rand()/32767.); } C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c)); } } C.Update(); 1种方法：W必须是2的幂，K是4的倍数 方法2：取消对srand的注释 方法2也应该对梅尔森漩涡起作用 附加的文件： na209lyz9r.png 3022 kb mytarmailS 2020.04.20 07:28 #17197 谁知道你如何能使一系列的静止伴随着趋势？如何玩弄分布或拳击的考克斯有？或任何想法？ 或者这里只有一个选择，把它分成一个趋势和 "其余"？如果我们想分析 "其余部分"，我们需要固定的，我们应该单独预测趋势。 谁对它有一个好的想法？ [删除] 2020.04.20 08:31 #17198 我，说你的经济学家.... 回到幼儿园....而且我没有被它噎住。 Дмитрий 2020.04.20 08:44 #17199 mytarmailS: 伙计们，谁知道你怎么能让一排静止的趋势呢？"？"用分配来玩或拳击的考官有吗？ 或任何想法？ 或者这里只有一个选择，把它分成一个趋势和 "其余"？如果我们想分析 "其余部分"，我们需要固定的，我们应该单独预测趋势。 谁擅长于此？ 只有通过对一个系列的去趋势化，我们才能使它成为静止的。 好吧，这是指如果我们把一个系列作为一个整体来研究，而不丢弃肿块和稀疏。 mytarmailS 2020.04.20 09:21 #17200 迪米特里。 只有通过对序列进行去趋势化处理才能达到静止的形式。 好吧，这是在对整个系列进行审查的情况下，没有丢弃大块的东西和稀疏的东西。 谢谢，但这是我描述的方式。 mytarmailS: 或者只有一个选择，把它分成一个趋势和 "其余"。"其余部分 "是静止的，趋势是单独预测的 计量经济学家正是这样做的，但我们都知道这对报价是不起作用的，尽管计量经济学是为这类任务而生的 )) 在用新数据进行这种转换后，MO几乎立即死亡，我更感兴趣的是想法、替代方案、对它发生的原因的想法等.....。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我，说你的经济学家.... 回到幼儿园....而且我没有被它噎住。 哦，老师，告诉我和我们所有人，什么样的计量经济学转换可以使序列静止，从而使MO在新的数据上不会死亡，你知道我们都很蠢，幽默一下你的自我，来吧，来吧，我们都在等待。 1...171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢你的链接））我只是在寻找关于自然周期的东西
例如，滞后24小时的每小时增量对同样滞后的前一个增量的依赖性。即看前一个，预测当前一个
只要平均增量偏离零（例如，一年的样本），这就可以了。在那里进行相应的购买或出售。这些文章都有
分成每日递增的原因很清楚。美国的会议是一个过程，欧洲的是一个过程，以此类推。换句话说，我们将当前的欧洲时段视为昨天时段的延续，特定的一小时或几小时，切掉其他时段。
每月的周期也或多或少地清楚。至于其他的，我不知道。
我试图对协整（条件）工具做同样的事情，以提高协整度，以小时为单位。比整个系列好，但没有灵感。
顺便说一句，我也做过类似的事情，我计算过一天中某个时间段的蜡烛方向的概率，但没有发现任何有趣的东西。所有记得的圆形水平和周期，但10%的背景 "噪音 "如何使用它。顺便说一下，对2.5天的周期的存在感到惊讶，长期以来一直在改变设置，但这个周期似乎是真实的。
我不知道，让别人检查一下，也许我只是在犯傻......但方法是一样的。
没有什么周期，冷静下来。
确信）。
我是个盘手，RNG坏了(((。
1种方法：W必须是2的幂，K是4的倍数
方法2：取消对srand的注释方法2也应该对梅尔森漩涡起作用
谁对它有一个好的想法？
谁擅长于此？
谢谢，但这是我描述的方式。
或者只有一个选择，把它分成一个趋势和 "其余"。"其余部分 "是静止的，趋势是单独预测的
计量经济学家正是这样做的，但我们都知道这对报价是不起作用的，尽管计量经济学是为这类任务而生的 ))
在用新数据进行这种转换后，MO几乎立即死亡，我更感兴趣的是想法、替代方案、对它发生的原因的想法等.....。
哦，老师，告诉我和我们所有人，什么样的计量经济学转换可以使序列静止，从而使MO在新的数据上不会死亡，你知道我们都很蠢，幽默一下你的自我，来吧，来吧，我们都在等待。