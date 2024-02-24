交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1449

Mihail Marchukajtes:
那么，在白色网站????，结果如何呢？我没有看到任何东西。这一切都非常奇怪，它是如此简单。

白色网站 - 从2017年3月起


 
elibrarius

白色网站 - 从2017年3月起


你相信吗？令人惊讶的是，肯定在某处有一个陷阱，因为如果它是现实的反映，那么为什么要以如此荒谬的价格出售。有意义吗？在这种情况下，我完全同意将白色补丁从mt中剪掉，随后刷新mt中的报价，然后我们将看到这只野兽的价值。但最好的事情是在真实账户中进行交易，几周后我们也许可以讨论一下。但它不可能那么简单
 
Mihail Marchukajtes:
你相信吗？令人惊讶的是，我确信有一个陷阱，因为如果它反映了现实，为什么要以如此荒谬的价格出售？有意义吗？在这种情况下，我完全同意将白色补丁从mt中剪掉，随后刷新mt中的报价，然后我们将看到这只野兽的价值。但最好的事情是在真实账户中进行交易，几周后我们也许可以讨论一下。但它不可能如此简单。

我不知道。我的实际经验从来没有那么好。

让我们看看伊万-布特科的信号会显示什么

 
Mihail Marchukajtes:
那么，白色区域的结果是什么呢????？我没有看到的东西。这一切都非常奇怪，它是如此容易。他们在更新方面没有任何运气，他们没有任何支持。
elibrarius

我不知道。我的实际经验从来没有那么好过。

让我们看看伊万-布特科的信号会显示什么

当然是假的，尤其是在如此缓慢的时间框架内。

我不会在这里分享 "事后诸葛亮 "的启示，但当涉及到此类模型的进一步交易时，与这种 "袋中之猫 "一起工作是非常危险的。所有的都应该是开放的，数据、指标、回测器，如果有封闭的模块，那就是一种风险，有很多选择，如何在指标和回测器中做假，这是一种故意破坏的情况，但也有错误或错误的模型。这对销售来说都是好事，但对个人使用来说是有毒的。

 

我知道很多人都在玩猜颜色 的游戏，就准确率而言，结果是什么--我在飞行中得到了0.52左右。

测试样本的利润图是初步数据中最好的


 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我知道很多人都玩过猜测酒吧颜色 的游戏，结果是什么，就准确率而言--在飞行中我得到了0.52左右。

测试样本的利润图在初步数据上是最好的


弗拉基米尔-佩雷文科的文章中的条形颜色定义得非常好，精确度约为0.8。而且很容易重复。我重复了一遍，包括赤裸裸的报价，比用数字滤波器时差2-3%。
我很惊讶它是如此糟糕。虽然这在很大程度上取决于乐器和TF。
 
elibrarius:
Vladimir Perervenko文章中的条形颜色定义得非常好，精确度约为0.8。而且很容易重复。我重复了一遍，包括赤裸裸的报价，比用数字滤波器时差2-3%。
我很惊讶它是如此糟糕。虽然这在很大程度上取决于乐器和TF。

你能指给我看一篇具体的文章吗？

如果这是真的，而且准确率这么高，那么为什么不在这个数据上建立一个策略呢？我的数学期望值刚刚超过3个点，但这是在52%的情况下，如果他们是80%，显然是一个圣 杯。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

你能指出一篇具体的文章吗？

如果这是真的，而且准确率这么高，为什么不在这个数据上建立一个策略呢？我的数学期望值刚刚超过3个点，但这是在52%的情况下，如果是80%，显然会是一个圣杯。

好了，这里是最后一个https://www.mql5.com/ru/articles/4722

            Sensitivity : 0.8494          
            Specificity : 0.8230          
         Pos Pred Value : 0.7921          
         Neg Pred Value : 0.8731          
             Prevalence : 0.4427          
         Detection Rate : 0.3760          
   Detection Prevalence : 0.4747          
      Balanced Accuracy : 0.8362          
                                          
       'Positive' Class : -1    
我猜测猜得好的夜间烛台方向会给平衡带来小幅增长，而白天不正确的猜测有大尺寸的烛台则会吃掉2-5个夜间烛台。
elibrarius

好了，这里是最后一个https://www.mql5.com/ru/articles/4722

我想，猜得好的隔夜蜡烛方向会给平衡带来小幅增长，而白天的错误猜测有一个大的尺寸，会吃掉2-5个隔夜蜡烛。

所以他在那里指的是已经准备好的数据，即他在这里 描述的准备方式，还有那里。

"

现在让我们形成两组数据--data1和data2。在第一组中，作为预测因素的将是数字滤波器和它们的第一差值，而作为目标--ZigZag的第一差值的变化符号。在第二组中，预测因素将是高/低/收盘报价和CO/HO/LO/HL报价的第一个差值，而目标将是ZigZag的第一个差值。该脚本如下所示，可在Prepare.R 文件中找到。

"

这似乎与酒吧无关...

而且我不认为外汇对MO很友好，你最好转到Moex交易所。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我知道很多人都在玩猜颜色 的游戏，就准确率而言，结果是什么--我在飞行中得到了0.52左右。

测试样本的利润图是初步数据中最好的


52%不是垃圾，是一个真正的子宫，此外，如果你看一下时间，这不是一个糟糕的结果，它可以用年度SR ~1进行交易。

80%这是个幽默，或者只是个市场噱头

