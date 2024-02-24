交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1449 1...144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 15:49 #14481 Mihail Marchukajtes: 那么，在白色网站????，结果如何呢？我没有看到任何东西。这一切都非常奇怪，它是如此简单。 白色网站 - 从2017年3月起 Mihail Marchukajtes 2019.04.21 16:05 #14482 elibrarius。白色网站 - 从2017年3月起 你相信吗？令人惊讶的是，肯定在某处有一个陷阱，因为如果它是现实的反映，那么为什么要以如此荒谬的价格出售。有意义吗？在这种情况下，我完全同意将白色补丁从mt中剪掉，随后刷新mt中的报价，然后我们将看到这只野兽的价值。但最好的事情是在真实账户中进行交易，几周后我们也许可以讨论一下。但它不可能那么简单 Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 16:36 #14483 Mihail Marchukajtes: 你相信吗？令人惊讶的是，我确信有一个陷阱，因为如果它反映了现实，为什么要以如此荒谬的价格出售？有意义吗？在这种情况下，我完全同意将白色补丁从mt中剪掉，随后刷新mt中的报价，然后我们将看到这只野兽的价值。但最好的事情是在真实账户中进行交易，几周后我们也许可以讨论一下。但它不可能如此简单。我不知道。我的实际经验从来没有那么好。 让我们看看伊万-布特科的信号会显示什么 Грааль 2019.04.21 16:46 #14484 Mihail Marchukajtes: 那么，白色区域的结果是什么呢????？我没有看到的东西。这一切都非常奇怪，它是如此容易。他们在更新方面没有任何运气，他们没有任何支持。 elibrarius。我不知道。我的实际经验从来没有那么好过。 让我们看看伊万-布特科的信号会显示什么 当然是假的，尤其是在如此缓慢的时间框架内。 我不会在这里分享 "事后诸葛亮 "的启示，但当涉及到此类模型的进一步交易时，与这种 "袋中之猫 "一起工作是非常危险的。所有的都应该是开放的，数据、指标、回测器，如果有封闭的模块，那就是一种风险，有很多选择，如何在指标和回测器中做假，这是一种故意破坏的情况，但也有错误或错误的模型。这对销售来说都是好事，但对个人使用来说是有毒的。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.21 16:47 #14485 我知道很多人都在玩猜颜色 的游戏，就准确率而言，结果是什么--我在飞行中得到了0.52左右。 测试样本的利润图是初步数据中最好的 Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 16:56 #14486 阿列克谢-维亚兹米 金。我知道很多人都玩过猜测酒吧颜色 的游戏，结果是什么，就准确率而言--在飞行中我得到了0.52左右。 测试样本的利润图在初步数据上是最好的 弗拉基米尔-佩雷文科的文章中的条形颜色定义得非常好，精确度约为0.8。而且很容易重复。我重复了一遍，包括赤裸裸的报价，比用数字滤波器时差2-3%。 我很惊讶它是如此糟糕。虽然这在很大程度上取决于乐器和TF。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.21 17:23 #14487 elibrarius: Vladimir Perervenko文章中的条形颜色定义得非常好，精确度约为0.8。而且很容易重复。我重复了一遍，包括赤裸裸的报价，比用数字滤波器时差2-3%。 我很惊讶它是如此糟糕。虽然这在很大程度上取决于乐器和TF。你能指给我看一篇具体的文章吗？ 如果这是真的，而且准确率这么高，那么为什么不在这个数据上建立一个策略呢？我的数学期望值刚刚超过3个点，但这是在52%的情况下，如果他们是80%，显然是一个圣 杯。 Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 17:32 #14488 阿列克谢-维亚兹米 金。你能指出一篇具体的文章吗？ 如果这是真的，而且准确率这么高，为什么不在这个数据上建立一个策略呢？我的数学期望值刚刚超过3个点，但这是在52%的情况下，如果是80%，显然会是一个圣杯。好了，这里是最后一个https://www.mql5.com/ru/articles/4722 Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1 我猜测猜得好的夜间烛台方向会给平衡带来小幅增长，而白天不正确的猜测有大尺寸的烛台则会吃掉2-5个夜间烛台。 Глубокие нейросети (Часть VIII). Повышение качества классификации bagging-ансамблей www.mql5.com В предыдущих двух статьях (1, 2) мы создавали ансамбль нейросетевых классификаторов ELM. Тогда мы говорили о том, как можно улучшить качество классификации. Среди многих возможных направлений я выбрал два: снизить влияние шумовых примеров и выбрать оптимальный порог, по которому непрерывные предсказания нейросетей ансамбля переводятся в метки... Aleksey Vyazmikin 2019.04.21 17:55 #14489 elibrarius。好了，这里是最后一个https://www.mql5.com/ru/articles/4722 我想，猜得好的隔夜蜡烛方向会给平衡带来小幅增长，而白天的错误猜测有一个大的尺寸，会吃掉2-5个隔夜蜡烛。所以他在那里指的是已经准备好的数据，即他在这里 描述的准备方式，还有那里。 " 现在让我们形成两组数据--data1和data2。在第一组中，作为预测因素的将是数字滤波器和它们的第一差值，而作为目标--ZigZag的第一差值的变化符号。在第二组中，预测因素将是高/低/收盘报价和CO/HO/LO/HL报价的第一个差值，而目标将是ZigZag的第一个差值。该脚本如下所示，可在Prepare.R 文件中找到。 " 这似乎与酒吧无关... 而且我不认为外汇对MO很友好，你最好转到Moex交易所。 Грааль 2019.04.21 18:39 #14490 阿列克谢-维亚兹米 金。我知道很多人都在玩猜颜色 的游戏，就准确率而言，结果是什么--我在飞行中得到了0.52左右。 测试样本的利润图是初步数据中最好的 52%不是垃圾，是一个真正的子宫，此外，如果你看一下时间，这不是一个糟糕的结果，它可以用年度SR ~1进行交易。 80%这是个幽默，或者只是个市场噱头 1...144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么，在白色网站????，结果如何呢？我没有看到任何东西。这一切都非常奇怪，它是如此简单。
白色网站 - 从2017年3月起
你相信吗？令人惊讶的是，我确信有一个陷阱，因为如果它反映了现实，为什么要以如此荒谬的价格出售？有意义吗？在这种情况下，我完全同意将白色补丁从mt中剪掉，随后刷新mt中的报价，然后我们将看到这只野兽的价值。但最好的事情是在真实账户中进行交易，几周后我们也许可以讨论一下。但它不可能如此简单。
我不知道。我的实际经验从来没有那么好。
让我们看看伊万-布特科的信号会显示什么
当然是假的，尤其是在如此缓慢的时间框架内。
我不会在这里分享 "事后诸葛亮 "的启示，但当涉及到此类模型的进一步交易时，与这种 "袋中之猫 "一起工作是非常危险的。所有的都应该是开放的，数据、指标、回测器，如果有封闭的模块，那就是一种风险，有很多选择，如何在指标和回测器中做假，这是一种故意破坏的情况，但也有错误或错误的模型。这对销售来说都是好事，但对个人使用来说是有毒的。
我知道很多人都在玩猜颜色 的游戏，就准确率而言，结果是什么--我在飞行中得到了0.52左右。
测试样本的利润图是初步数据中最好的
我很惊讶它是如此糟糕。虽然这在很大程度上取决于乐器和TF。
Vladimir Perervenko文章中的条形颜色定义得非常好，精确度约为0.8。而且很容易重复。我重复了一遍，包括赤裸裸的报价，比用数字滤波器时差2-3%。
你能指给我看一篇具体的文章吗？
如果这是真的，而且准确率这么高，那么为什么不在这个数据上建立一个策略呢？我的数学期望值刚刚超过3个点，但这是在52%的情况下，如果他们是80%，显然是一个圣 杯。
好了，这里是最后一个https://www.mql5.com/ru/articles/4722
Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1我猜测猜得好的夜间烛台方向会给平衡带来小幅增长，而白天不正确的猜测有大尺寸的烛台则会吃掉2-5个夜间烛台。
所以他在那里指的是已经准备好的数据，即他在这里 描述的准备方式，还有那里。
现在让我们形成两组数据--data1和data2。在第一组中，作为预测因素的将是数字滤波器和它们的第一差值，而作为目标--ZigZag的第一差值的变化符号。在第二组中，预测因素将是高/低/收盘报价和CO/HO/LO/HL报价的第一个差值，而目标将是ZigZag的第一个差值。该脚本如下所示，可在Prepare.R 文件中找到。
这似乎与酒吧无关...
而且我不认为外汇对MO很友好，你最好转到Moex交易所。
52%不是垃圾，是一个真正的子宫，此外，如果你看一下时间，这不是一个糟糕的结果，它可以用年度SR ~1进行交易。
80%这是个幽默，或者只是个市场噱头