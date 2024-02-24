交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1443 1...143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2019.04.14 21:53 #14421 伊戈尔-马卡努。我不记得所有的高等数学，虽然我一直有我当之无愧的5((((，但我想说的是，无论你如何 "扭曲 "任何TF，甚至蜱虫，甚至字母都到了，但从统计学上看，总会有这样一幅图。 这就是这个论坛充满了图表的方式，他们的方法作者是什么和如何搜索的并不重要，任何对TS的统计应用都会对市场有收益......嗯，某个地方比50/50多一点--取决于测试的时间，一年、两年......10年--由于精心选择的资金管理和一些幸运的情况，所有盈利的TS都有利润))))。塔勒布对类似的话题有有趣的想法。他将人们的活动领域分为两种类型--收入呈正态分布的人和收入呈肥尾的人。有趣的是他是如何描述的，不是从科学的角度，而是从一个简单的人类角度。 Кеша Рутов 2019.04.14 23:05 #14422 阿列克谢-尼古拉耶夫。塔勒布对一个类似的话题有一些有趣的思考。他将人们的活动领域分为两种类型--收入呈正态分布的人和呈肥尾的人。有趣的是他描述的方式，不是从科学的角度，而是从简单的人类角度。塔勒布只是运气好了几次，现在每个人都在读他的牢骚回忆录，说一切都很可怕，在华尔街没有人把他当回事，好在不比我们的小丑马克西姆-丹尼森科和他的 "多巴胺 "更认真。 Renat Akhtyamov 2019.04.14 23:10 #14423 凯沙-鲁托夫。塔勒布只是运气好了几次，现在每个人都在读他的牢骚回忆录，说一切都很可怕，在华尔街没有人把他当回事，好在不比我们的小丑马克西姆-丹尼森科和他的 "多巴胺 "更认真。Kesha，你有信号或监控吗？ 我没有任何信号或监控。 当然，我同意马克西姆本人不是天使，但问题还是出现了。 Aleksey Nikolayev 2019.04.15 07:00 #14424 是的，"先到先得 "是一种双刃剑，需要谨慎对待) Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 07:22 #14425 思考的信息 - 制作一个新的标本馆，选择93张购买数据期货思，决定检查这些模式是否在其他门票上工作 - 为2014-2019年期间进行测试，它变成了19张，根据测试带来的收入这期间的额外门票。 问题来了，如果有20%的床单变成了对完全改变工具的抵抗，我们是否应该只保留它们，或者我们可以在这里谈论随机性？ Кеша Рутов 2019.04.15 11:18 #14426 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。凯莎，你的交易进展顺利吗，你有信号或监测吗？ 他们只是在背后没有任何东西，这不是人力所能做到的。 当然，我同意，说句不好听的，马克西姆在沟通方面 "不是天使"，但问题还是出现了。我不是在卖东西，我也不是在谴责马克西姆卡的说话方式，而是他的诈骗企图，他应该为此感到羞愧。 [删除] 2019.04.15 11:32 #14427 首先，你必须想到一个问题，然后积极解决它 [删除] 2019.04.15 12:01 #14428 阿列克谢-维亚兹米 金。思考的信息 - 制作一个新的标本馆，选择93张购买数据期货思，决定检查这些模式是否在其他门票上工作 - 为2014-2019年期间进行测试，它变成了19张，根据测试带来的收入这期间的额外门票。 问题来了，如果20%的床单被证明对工具的完全改变有抵抗力，我们是否应该只保留它们，或者我们可以在这里谈论随机性？和往常一样，有一半的指标代码--"给你，看一看，你觉得怎么样？ 每个人都说，嗯......好吧，有数字的桌子，这孩子有一个好主意。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 12:18 #14429 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这就像你通常对一半的指标代码所做的那样--"我在这里，看我能做什么，你觉得怎么样？" 大家都说，呃......好吧，有数字的桌子，这孩子说得不错。这里重要的不是代码，重要的是在工作表中选择的规则在其他工具上部分地工作，而不需要任何修改。这是对筛选出错误的规律性假设的可能性问题，即控制训练结果的可能性。 不幸的是，我没有在许多乐器上工作的模型，所以在一个综合体中存在许多过度训练的叶子是合乎逻辑的。 [删除] 2019.04.15 12:24 #14430 阿列克谢-维亚兹米 金。这里重要的不是代码，重要的是表里选定的规则部分地在其他工具上工作，不需要任何修改。这是对筛选出关于规律性的错误假设的可能性问题--即对控制训练结果的可能性。 不幸的是，我没有在许多乐器上工作的模型，这是合乎逻辑的，在复杂的情况下有很多过度训练的叶子。看看这些工具是如何相互关联的，为什么会有重叠的地方 我们对这些数字怎么说 1...143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不记得所有的高等数学，虽然我一直有我当之无愧的5((((，但我想说的是，无论你如何 "扭曲 "任何TF，甚至蜱虫，甚至字母都到了，但从统计学上看，总会有这样一幅图。
这就是这个论坛充满了图表的方式，他们的方法作者是什么和如何搜索的并不重要，任何对TS的统计应用都会对市场有收益......嗯，某个地方比50/50多一点--取决于测试的时间，一年、两年......10年--由于精心选择的资金管理和一些幸运的情况，所有盈利的TS都有利润))))。
塔勒布对类似的话题有有趣的想法。他将人们的活动领域分为两种类型--收入呈正态分布的人和收入呈肥尾的人。有趣的是他是如何描述的，不是从科学的角度，而是从一个简单的人类角度。
塔勒布只是运气好了几次，现在每个人都在读他的牢骚回忆录，说一切都很可怕，在华尔街没有人把他当回事，好在不比我们的小丑马克西姆-丹尼森科和他的 "多巴胺 "更认真。
Kesha，你有信号或监控吗？
我没有任何信号或监控。当然，我同意马克西姆本人不是天使，但问题还是出现了。
是的，"先到先得 "是一种双刃剑，需要谨慎对待)
思考的信息 - 制作一个新的标本馆，选择93张购买数据期货思，决定检查这些模式是否在其他门票上工作 - 为2014-2019年期间进行测试，它变成了19张，根据测试带来的收入这期间的额外门票。
问题来了，如果有20%的床单变成了对完全改变工具的抵抗，我们是否应该只保留它们，或者我们可以在这里谈论随机性？
我不是在卖东西，我也不是在谴责马克西姆卡的说话方式，而是他的诈骗企图，他应该为此感到羞愧。
和往常一样，有一半的指标代码--"给你，看一看，你觉得怎么样？
每个人都说，嗯......好吧，有数字的桌子，这孩子有一个好主意。
这里重要的不是代码，重要的是在工作表中选择的规则在其他工具上部分地工作，而不需要任何修改。
这是对筛选出错误的规律性假设的可能性问题，即控制训练结果的可能性。
不幸的是，我没有在许多乐器上工作的模型，所以在一个综合体中存在许多过度训练的叶子是合乎逻辑的。
看看这些工具是如何相互关联的，为什么会有重叠的地方
我们对这些数字怎么说