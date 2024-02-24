交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1448

新评论
[删除]  
Oleg avtomat:

关于智力诚实的问题。

叔叔，你不糊涂吗？这是一个科学话题，不是拖拉机司机的更衣室

现在俄罗斯没有科学，我们在苏联的东西对任何人都不感兴趣。
[删除]  
马克西姆-德米特里耶夫斯基

叔叔，你不糊涂吗？ 这是一个科学话题，不是拖拉机司机的商店

现在俄罗斯没有科学，我们在苏联的东西对任何人都不感兴趣。

愚蠢的......。

 
伊万-布特科

就在你刚才的帖子上面，你发布了一个神经网络器的宣传视频。注意它。

我看了视频。
真的有像你这样的截图。
显然，开发商是一样的，在同一个引擎上做了不同的产品，但没有把你的产品和他网站上的其他产品放在一起，所以我认为这是一个替代品。歉意。

不清楚为什么它不在开发商的网站上。它是否已被撤出市场或什么？
 
我又有一个问题，就是输入的是什么。我明白，它是以某种神奇的方式形成的，只有在装载的Kotir的基础上。然而，它需要反复测试，以便能够至少做出一些初步结论。
 
Mihail Marchukajtes:
我又有一个问题，输入的是什么？我认为它是在某种神奇的方式下形成的，只是基于一个加载的报价。

最有可能的是它有自己的预测器，据我所知，交易信号要经过同一个软件，所以买方看不到里面的情况。然而，这种保密可能包含欺诈，所以我会在终端切断的报价上进行教学，培训后我会增加报价，只有这样你才能更确定产品在培训期间没有被偷看。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

最有可能的是它有自己的预测器，据我所知，交易信号要经过同一个软件，所以买方看不到里面的情况。然而，这样的保密性可能包含欺诈，所以我会在终端切断的报价上进行教学，在培训后添加报价，只有这样你才能更有信心，产品在培训期间不被偷看。

可能有什么预测者，仅仅根据一句话本身，他们就可以做出类似的预测。仅仅是内部结构不会使天气变好，所以这样的好结果是非常值得怀疑的。NS的意义不仅在于得到一个好的模型，而且在于稳定地重复这个结果，好的单量子比特得到的通常是一个意外，与任何智能无关。奇怪的是，没有设置输入的可能性，或者至少没有能够选择的可能性。我通过做各种转换从交流中获取信息，我无法赞美这个结果，在这里我从引用自己的话得到同样的结果....我不相信...
 
埃利布留斯

谷歌一下。
从截图中我发现https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


该截图与你的相同。它的价格是24900卢布。

是吗？

先生们，这些费用是什么？有Tsaregorodtsev同志的NeuroPro，如果你想付钱，那么还有好的老NeuroShell Trader。

 
圣杯》。

先生们，这些费用是什么？有Tsaregorodtsev同志的NeuroPro，如果你想付钱，还有老牌的NeuroShell Trader。

我不打算付钱--如果有好的预测因素，任何网络/森林都会处理。包括Alglib或R的任何东西。

从设置中你可以看到，它需要8条M15的输入。

 
Mihail Marchukajtes:
我又有一个问题，就是输入的是什么。我理解，它是以某种神奇的方式形成的，只有在装载的Kotir的基础上才能形成。

令人惊奇的是，他在一个半月时就开始教书，2.5岁时就开始考试。而这个测试是一个很好的测试。恐怕前面没有偷看的机会了。


 
elibrarius

令人惊奇的是，它在一个半月时进行教学，在2.5年时进行测试。而这个测试是一个很好的测试。


那么，白色部分的结果是什么呢????？我没有看到。这一切都非常奇怪，它是如此简单。至于nerochel，据我所知，它已不再被支持，也没有更新，但我可能是错的。
1...144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455...3399
新评论