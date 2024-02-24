交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1447 1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3399 新评论 Ivan Butko 2019.04.20 22:59 #14461 Mihail Marchukajtes:你知道吗，伊万，你表现得像个娘娘腔，你为什么这么说？只是为了炫耀。就像，看我做了什么，但我不会告诉你其他事情。是这样吗？你知道，这一直是一个男人的俱乐部，有钢铁般的胆量，没有小鸡的空间。请记住，如果你开始说话，就一直说下去，人们分享他们的经验，以帮助节省多年的寻找，但在你的情况下不是。我知道了。谢谢你。没有必要变得歇斯底里。你们是这里的成年人，振作起来，继续工作。 侮辱我可以被禁言 Aleksei Kuznetsov 2019.04.20 23:13 #14462 谷歌的帮助。 从截图中我发现https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy 该截图与你的相同。而它的价格为24,900美元。 是这样吗？ Обзор программы MegaTrader | MegaTrader - торговля спредом, парный трейдинг, арбитраж megatrader.org Программа Megatrader специально разрабатывалась таким образом, чтобы раскрыть все преимущества данного вида торговли. Функционал программы охватывает все важнейшие аспекты торговли спредом, начиная с создания спреда и разработки торговой стратегии и заканчивая автоматической торговлей на реальных счетах. Уникальной особенностью программы... Ivan Butko 2019.04.20 23:17 #14463 埃利布留斯。... 而它的价格为24,900美元。 是吗？它说 "点差交易、配对交易、套利"。不是这样的。 Dialog22 2019.04.20 23:27 #14464 Aleksei Kuznetsov 2019.04.20 23:40 #14465 伊万-布特科。它说 "点差交易、配对交易、套利"。这不是它。测试了演示，屏幕和你的一样是1合1（除了图表）。 你的截图来自https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912 来自MegaTrader演示的屏幕截图 布局/模板是完全一样的!标签和按钮的名称。窗口大小，字体大小。 Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2019.04.15www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Ivan Butko 2019.04.20 23:44 #14466 埃利布留斯。测试了演示，屏幕和你的一模一样（除了图形）。 你的截图是来自https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912 MegaTrader演示游戏的屏幕截图 外观/模板绝对是一样的!标签和按钮的名称。窗口大小，字体大小。这是一个付费产品的广告。作者将利用MQL5致富))) Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 00:07 #14467 伊万-布特科。为付费产品做广告。作者要以MQL5为代价发财了 )))) 我认为你可能在对我们撒谎。将一些产品冒充为神经网络产品。 你删除了你墙上的截图。这证实了我的假设。 并在论坛中删除它。不留痕迹... Ivan Butko 2019.04.21 00:11 #14468 elibrarius。我认为你在对我们撒谎。将一些产品冒充为神经网络。就在你刚才的帖子上面，你发布了一个神经网络器的宣传视频。请注意。 Mihail Marchukajtes 2019.04.21 00:17 #14469 结果就是这样，一言以蔽之的骗子。可惜的是，我也已经贴出了细节。Eh ma.... Mihail Marchukajtes 2019.04.21 00:27 #14470 顺便说一下，这段视频很酷，但它有很多设置，虽然我已经习惯了雷舍托夫的JPrediction，我已经失去了对设置的牵引。开，关，钱。这是盒子里的程序的基本原则，然而这一系列的是泰明方案正常的这样一个包，那是频率被补足的地方。 1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你知道吗，伊万，你表现得像个娘娘腔，你为什么这么说？只是为了炫耀。就像，看我做了什么，但我不会告诉你其他事情。是这样吗？你知道，这一直是一个男人的俱乐部，有钢铁般的胆量，没有小鸡的空间。请记住，如果你开始说话，就一直说下去，人们分享他们的经验，以帮助节省多年的寻找，但在你的情况下不是。我知道了。谢谢你。
没有必要变得歇斯底里。你们是这里的成年人，振作起来，继续工作。侮辱我可以被禁言
谷歌的帮助。
从截图中我发现https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
该截图与你的相同。而它的价格为24,900美元。
是这样吗？
它说 "点差交易、配对交易、套利"。不是这样的。
测试了演示，屏幕和你的一样是1合1（除了图表）。
你的截图来自https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912
来自MegaTrader演示的屏幕截图
布局/模板是完全一样的!标签和按钮的名称。窗口大小，字体大小。
这是一个付费产品的广告。作者将利用MQL5致富)))
为付费产品做广告。作者要以MQL5为代价发财了 ))))
我认为你可能在对我们撒谎。将一些产品冒充为神经网络产品。
你删除了你墙上的截图。这证实了我的假设。
并在论坛中删除它。不留痕迹...
我认为你在对我们撒谎。将一些产品冒充为神经网络。
就在你刚才的帖子上面，你发布了一个神经网络器的宣传视频。请注意。