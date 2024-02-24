交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1447

Mihail Marchukajtes:

你知道吗，伊万，你表现得像个娘娘腔，你为什么这么说？只是为了炫耀。就像，看我做了什么，但我不会告诉你其他事情。是这样吗？你知道，这一直是一个男人的俱乐部，有钢铁般的胆量，没有小鸡的空间。请记住，如果你开始说话，就一直说下去，人们分享他们的经验，以帮助节省多年的寻找，但在你的情况下不是。我知道了。谢谢你。

没有必要变得歇斯底里。你们是这里的成年人，振作起来，继续工作。

侮辱我可以被禁言
 

谷歌的帮助。
从截图中我发现https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


该截图与你的相同。而它的价格为24,900美元。

是这样吗？

埃利布留斯

...
而它的价格为24,900美元。

是吗？

它说 "点差交易、配对交易、套利"。不是这样的。

 
 
伊万-布特科

它说 "点差交易、配对交易、套利"。这不是它。

测试了演示，屏幕和你的一样是1合1（除了图表）。

你的截图来自https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


来自MegaTrader演示的屏幕截图


布局/模板是完全一样的!标签和按钮的名称。窗口大小，字体大小

埃利布留斯

测试了演示，屏幕和你的一模一样（除了图形）。

你的截图是来自https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


MegaTrader演示游戏的屏幕截图


外观/模板绝对是一样的!标签和按钮的名称。窗口大小，字体大小

这是一个付费产品的广告。作者将利用MQL5致富)))

 
伊万-布特科

为付费产品做广告。作者要以MQL5为代价发财了 ))))

我认为你可能在对我们撒谎。将一些产品冒充为神经网络产品。
你删除了你墙上的截图。这证实了我的假设。

并在论坛中删除它。不留痕迹...

 
elibrarius

我认为你在对我们撒谎。将一些产品冒充为神经网络。

就在你刚才的帖子上面，你发布了一个神经网络器的宣传视频。请注意。

 
结果就是这样，一言以蔽之的骗子。可惜的是，我也已经贴出了细节。Eh ma....
 
顺便说一下，这段视频很酷，但它有很多设置，虽然我已经习惯了雷舍托夫的JPrediction，我已经失去了对设置的牵引。开，关，钱。这是盒子里的程序的基本原则，然而这一系列的是泰明方案正常的这样一个包，那是频率被补足的地方。
