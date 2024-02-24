交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1452 1...144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459...3399 新评论 [删除] 2019.04.22 14:16 #14511 伊戈尔-马卡努。我想这是我6-7年前读过的东西的翻版，但它是关于波动率交易的，有几次我想知道如何通过常规订单来模拟期权交易--找不到任何东西。据我所知，这是较新的做法。尽管这些方法在原则上并不新鲜。python上的例子大约是该方法被提出时的日期。人们正在那里举行会议 Igor Makanu 2019.04.22 14:19 #14512 马克西姆-德米特里耶夫斯基。据我所知，粗糙的波动性是比较新的。Python的例子正好是该方法被提出的时候。人们正在那里举行会议。不，粗略的波动性是谷歌和2014年的文章，但不要紧--我们正在谈论通过金融衍生品的交易，对吗？ [删除] 2019.04.22 14:21 #14513 伊戈尔-马卡努。不，粗略的波动性是谷歌和2014年的文章，但不要紧--我们是在谈论通过衍生品交易，对吗？我在看我在个人信息中给你的东西，它是一种扩散的部分。我正在研究能用这些东西做什么，还没有想到具体的东西。你不必这样做，期权是波动性交易，但你可以对现货使用策略。 基本上有两种策略--均值回归和波动率突破。我想我们需要考虑如何使用其中的一个。 PS是的，档案中的文章是在2014年发表的 govich 2019.04.22 15:09 #14514 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你是不是读了太多的小说？哈哈 阿列克谢-维亚兹米 金。 第二种策略的结果是0.65--这不是一个幻想，那里的决定是在1之后才做出的，但它有可能在23%的情况下识别出1，并且在这23%的情况下正确识别出65%。请注意，开仓时 风险约为1到1.3，但它们部分被拖网覆盖--余额将足够波澜不惊（由于合理的止损，权益或余额没有区别）。 我不是在争论它的神奇，因为对于ZZ来说，很容易得到95%，但它是无用的。 我的意思是它在预测纯粹的未来价格走势方面有神奇的65%的质量，没有掺杂直接影响ASR的过去。 交易中的老弟兄们，在某处的荒野里建议对SB进行测试，拿价格代替SB，看看会有什么准确度和其他一切，如果明显超过55%，那么显然某处是个烂摊子，因为SB不能预测超过50%，但用ZZ那个价格，SB同样 "酷 "地预测了，这意味着什么呢？那个SB可以被交易？ Igor Makanu 2019.04.22 15:42 #14515 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我在电子邮件中给你的是一种扩散的部分。我正在看我能用它做什么，但我还没有想出具体的东西。不一定，期权是波动性交易，但你可以将策略应用于现货。 基本上有两种策略--均值回归和波动率突破。我想我们需要考虑如何使用其中的一个。 PS是的，档案中的文章是在2014年发表的我还有很长的时间来阅读你的链接，我一直被吸引到Q-learning，我有很多东西要读。 我不知道如何将波动率交易应用于现货，我所能提供的最好的是简单的网格。） [删除] 2019.04.22 15:48 #14516 伊戈尔-马卡努。我无法阅读你的链接，我一直被卷入Q-learning，我需要大量阅读 我不知道如何将波动率交易应用于现货，我最多只能提供简单的网格）））。on cunnilingualism Sutton, Barto.我有旧版的俄语书，新版的只有英语，可以在谷歌上找到。新的一个，有python的例子。 Igor Makanu 2019.04.22 17:37 #14517 马克西姆-德米特里耶夫斯基。on cunnilingualism by Sutton, Barto.这本书的旧版本是俄语，新版本在谷歌上只有英语。新版本有python的例子。是的下载了，读了很多东西。 SZY: 我在CNTK上挖了网络上的例子，看来用C#做LSTM很容易，有一个问题，微软很懒，甚至在CNTK的官方网页上，他们让我从Python上研究API，比如这个教程，也用在那里 https://bhrnjica.net/2017/12/07/cntk-106-tutorial-time-series-prediction-with-lstm-using-c/ CNTK 106 Tutorial – Time Series prediction with LSTM using C# 2017.12.07Bahrudin Hrnjicabhrnjica.net In this post will show how to implement CNTK 106 Tutorial in C#. This tutorial lecture is written in Python and there is no related example in C#. For this reason I decided to translate this very good tutorial into C#. The tutorial can be found at: CNTK 106: Part A – Time series prediction with LSTM (Basics) and uses sin wave function in order... [删除] 2019.04.22 18:13 #14518 伊戈尔-马卡努。是的，下载了，读了很多，也需要检查这个库尼))))。 ZS：网络上有CNTK的例子，看来用C#做LSTM并不难，有一个问题，微软偷懒了，甚至在CNTK的主页上，他们让我去研究Python的API，他们说这里有一个手册，在那里也可以使用 https://bhrnjica.net/2017/12/07/cntk-106-tutorial-time-series-prediction-with-lstm-using-c/他们太缺货了，我不知道谁在用它 Andrey Dik 2019.04.22 20:30 #14519 伊万-布特科。尝试2层，减少各层的神经元数量，降至每层1个。 白色竖线之前--样本，之后--OOS 神经元越多--拟合的概率越大（自由度越大），只要神经元能得出至少有点意义的结果，就可以尝试减少神经元的数量。 也就是说，输入的信息越清晰，网格越粗糙，就越好。 mytarmailS 2019.04.22 21:36 #14520 弗拉基米尔-佩雷文科。弗拉基米尔，你好！ 你对我发给你的剧本做得怎么样了，你有没有尝试过实验？ 也许你已经发展了这个想法本身和这个回归的方法 1...144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想这是我6-7年前读过的东西的翻版，但它是关于波动率交易的，有几次我想知道如何通过常规订单来模拟期权交易--找不到任何东西。
据我所知，这是较新的做法。尽管这些方法在原则上并不新鲜。python上的例子大约是该方法被提出时的日期。人们正在那里举行会议
不，粗略的波动性是谷歌和2014年的文章，但不要紧--我们正在谈论通过金融衍生品的交易，对吗？
你不必这样做，期权是波动性交易，但你可以对现货使用策略。
基本上有两种策略--均值回归和波动率突破。我想我们需要考虑如何使用其中的一个。
你是不是读了太多的小说？
哈哈
阿列克谢-维亚兹米 金。
第二种策略的结果是0.65--这不是一个幻想，那里的决定是在1之后才做出的，但它有可能在23%的情况下识别出1，并且在这23%的情况下正确识别出65%。请注意，开仓时 风险约为1到1.3，但它们部分被拖网覆盖--余额将足够波澜不惊（由于合理的止损，权益或余额没有区别）。
我不是在争论它的神奇，因为对于ZZ来说，很容易得到95%，但它是无用的。 我的意思是它在预测纯粹的未来价格走势方面有神奇的65%的质量，没有掺杂直接影响ASR的过去。交易中的老弟兄们，在某处的荒野里建议对SB进行测试，拿价格代替SB，看看会有什么准确度和其他一切，如果明显超过55%，那么显然某处是个烂摊子，因为SB不能预测超过50%，但用ZZ那个价格，SB同样 "酷 "地预测了，这意味着什么呢？那个SB可以被交易？
我还有很长的时间来阅读你的链接，我一直被吸引到Q-learning，我有很多东西要读。
我不知道如何将波动率交易应用于现货，我所能提供的最好的是简单的网格。）
on cunnilingualism Sutton, Barto.我有旧版的俄语书，新版的只有英语，可以在谷歌上找到。新的一个，有python的例子。
是的下载了，读了很多东西。
SZY: 我在CNTK上挖了网络上的例子，看来用C#做LSTM很容易，有一个问题，微软很懒，甚至在CNTK的官方网页上，他们让我从Python上研究API，比如这个教程，也用在那里
他们太缺货了，我不知道谁在用它
尝试2层，减少各层的神经元数量，降至每层1个。
白色竖线之前--样本，之后--OOS
神经元越多--拟合的概率越大（自由度越大），只要神经元能得出至少有点意义的结果，就可以尝试减少神经元的数量。
也就是说，输入的信息越清晰，网格越粗糙，就越好。
弗拉基米尔，你好！
你对我发给你的剧本做得怎么样了，你有没有尝试过实验？ 也许你已经发展了这个想法本身和这个回归的方法