交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1444

新评论

Aleksey Nikolayev 2019.04.15 12:25 #14431

马克西姆-德米特里耶夫斯基。我试图研究关于系列记忆消失的说法的含义，当去到差异。有人提到了大妈教授的书，在那里我还没有看到这样的说法。

[删除] 2019.04.15 12:28 #14432

阿列克谢-尼古拉耶夫。我试图研究关于系列记忆消失的说法的含义，当去到差异。有提到大妈教授的书，在那里我还没有看到这样的说法。这非常简单，因为内存是一个东西的序列，而不是2个最接近的值的差。

[删除] 2019.04.15 12:49 #14433

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C

矛盾的是，即使是这样一个看似简单的概念，有时在更详细的研究中也是更好的。

正如每个人在某种非常简单的意义上直观地认为的那样

Vizard_ 2019.04.15 13:08 #14434

马克西姆-德米特里耶夫斯基。这很简单，因为内存是一个东西的序列，而不是两个最近的值的差。第二阶段的老师们太有趣了）））热闹了......

Aleksey Nikolayev 2019.04.15 13:14 #14435

马克西姆-德米特里耶夫斯基。这很简单，因为内存是一个东西的序列，而不是两个最近的值的差。说实话，在这种情况下，我不太喜欢 "记忆 "这个词--有太多的多余的联想。从本质上讲，我们谈论的是一个随机过程的成员之间存在的随机依赖性，其中的一个实现就是我们的特定系列。这种依赖性是通过随机过程成员的所有可能的联合分布来定义的--事实上，所有这些分布（根据定义）都定义了一个特定的随机过程。然而，在现实中，我们得到的是一个过程的单一实现（我们的价格序列），它本身并没有提供足够的信息来重构所有这些分布。这就是为什么我们必须在描述价格的过程中额外应用限制。

一般来说，去差异是线性转换的一个非常特殊的情况，最多允许摆脱线性的依赖关系。如果我们能如此轻易地摆脱依赖关系，我们就不需要为非线性PCA等问题而烦恼了。

Кеша Рутов 2019.04.15 13:15 #14436

Vizard_。第二阶段的老师们太有趣了))))，太热闹了......虽然你远不是一个榜样，但我不得不同意你在这个时候的观点，denisenko正在走V字形的工人和教师梅花形的道路，为了100-500美元，这很卑鄙，我甚至会说这是一种自然的无赖行为，他不再关心他的净资产，他可能永远不会再展示它，因为他知道它是什么，但会在推特上说一个零误差，这毫无意义。

[删除] 2019.04.15 13:29 #14437

阿列克谢-尼古拉耶夫。说实话，在这种情况下，我不太喜欢 "记忆 "这个词--有太多的多余的联想。事实上，我们谈论的是一个随机过程的成员之间存在的随机依赖性，其中的一个实现就是我们的特定系列。这种依赖性是通过随机过程成员的所有可能的联合分布来定义的--事实上，所有这些分布（根据定义）都定义了一个特定的随机过程。然而，在现实中，我们得到的是一个过程的单一实现（我们的价格序列），它本身并没有提供足够的信息来重构所有这些分布。这就是为什么我们必须在描述价格的过程中额外应用限制。

一般来说，去差异是线性转换的一个非常特殊的情况，最多允许摆脱线性的依赖关系。如果我们能如此轻易地摆脱依赖关系，我们就不需要对非线性PCA大惊小怪了，比如说。mbm，稍后我将完成并比较结果，不要编造任何多余的东西。

Ivan Butko 2019.04.15 13:50 #14438

我买了neurosoft用于外汇交易。培训后给出了这样一张图片，从2018年开始，对于培训花了2018年，最后一节（从1月1日至今--三个半月）--是一个前进。

我想说的是：这个东西是有效的，挖掘它是有意义的（对所有的神经网络专家）。我将在真的上进行测试。

Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 13:55 #14439

伊万-布特科。我的目的是使用neurosoft进行外汇交易。培训结束后，它显示了从2018年开始的这张图片，2018年是培训年，三个半月是最后一个（从1月1日到现在），是一个向前的。

我想说的是：这个东西是有效的，挖掘它是有意义的（对所有的神经网络专家）。我将在现实世界中测试它。这是一个什么样的软件，花了多少钱？

Ivan Butko 2019.04.15 13:59 #14440

阿列克谢-维亚兹米 金。那是什么样的软件，花了多少钱？一个研究所的一些数学家团队决定尝试在金融市场上利用他们的发现。他们用很多钱买下了它；我不会透露任何细节。我不知道该如何处理它们。
我试图研究关于系列记忆消失的说法的含义，当去到差异。有人提到了大妈教授的书，在那里我还没有看到这样的说法。
我试图研究关于系列记忆消失的说法的含义，当去到差异。有提到大妈教授的书，在那里我还没有看到这样的说法。
这非常简单，因为内存是一个东西的序列，而不是2个最接近的值的差。
矛盾的是，即使是这样一个看似简单的概念，有时在更详细的研究中也是更好的。
正如每个人在某种非常简单的意义上直观地认为的那样
这很简单，因为内存是一个东西的序列，而不是两个最近的值的差。
这很简单，因为内存是一个东西的序列，而不是两个最近的值的差。
说实话，在这种情况下，我不太喜欢 "记忆 "这个词--有太多的多余的联想。从本质上讲，我们谈论的是一个随机过程的成员之间存在的随机依赖性，其中的一个实现就是我们的特定系列。这种依赖性是通过随机过程成员的所有可能的联合分布来定义的--事实上，所有这些分布（根据定义）都定义了一个特定的随机过程。然而，在现实中，我们得到的是一个过程的单一实现（我们的价格序列），它本身并没有提供足够的信息来重构所有这些分布。这就是为什么我们必须在描述价格的过程中额外应用限制。
一般来说，去差异是线性转换的一个非常特殊的情况，最多允许摆脱线性的依赖关系。如果我们能如此轻易地摆脱依赖关系，我们就不需要为非线性PCA等问题而烦恼了。
虽然你远不是一个榜样，但我不得不同意你在这个时候的观点，denisenko正在走V字形的工人和教师梅花形的道路，为了100-500美元，这很卑鄙，我甚至会说这是一种自然的无赖行为，他不再关心他的净资产，他可能永远不会再展示它，因为他知道它是什么，但会在推特上说一个零误差，这毫无意义。
说实话，在这种情况下，我不太喜欢 "记忆 "这个词--有太多的多余的联想。事实上，我们谈论的是一个随机过程的成员之间存在的随机依赖性，其中的一个实现就是我们的特定系列。这种依赖性是通过随机过程成员的所有可能的联合分布来定义的--事实上，所有这些分布（根据定义）都定义了一个特定的随机过程。然而，在现实中，我们得到的是一个过程的单一实现（我们的价格序列），它本身并没有提供足够的信息来重构所有这些分布。这就是为什么我们必须在描述价格的过程中额外应用限制。
一般来说，去差异是线性转换的一个非常特殊的情况，最多允许摆脱线性的依赖关系。如果我们能如此轻易地摆脱依赖关系，我们就不需要对非线性PCA大惊小怪了，比如说。
mbm，稍后我将完成并比较结果，不要编造任何多余的东西。
我买了neurosoft用于外汇交易。培训后给出了这样一张图片，从2018年开始，对于培训花了2018年，最后一节（从1月1日至今--三个半月）--是一个前进。
我想说的是：这个东西是有效的，挖掘它是有意义的（对所有的神经网络专家）。我将在真的上进行测试。
我的目的是使用neurosoft进行外汇交易。培训结束后，它显示了从2018年开始的这张图片，2018年是培训年，三个半月是最后一个（从1月1日到现在），是一个向前的。
我想说的是：这个东西是有效的，挖掘它是有意义的（对所有的神经网络专家）。我将在现实世界中测试它。
这是一个什么样的软件，花了多少钱？
一个研究所的一些数学家团队决定尝试在金融市场上利用他们的发现。他们用很多钱买下了它；我不会透露任何细节。我不知道该如何处理它们。