一个研究所的一些数学家团队决定尝试在金融市场上利用他们的发现。我拿了很多钱；我不会透露细节。现在最主要的是在真实账户上建立积极的历史，而历史就是历史，不是指标。
你是在使用市场导航仪还是其他东西？你用什么作为参赛条件？
好运，有时让我知道结果。
当然，如果你有东西可以展示的话）谢谢
在洗澡喝茶时，发现一个D))))你只需要指定层数和神经元的数量。好吧，我可以说一件事--层数和神经元越多（100层，100个神经元），越无用（悖论）。如果我增加2-3层的2-3个神经元--盈利了。也许是训练不好--我不知道。刚开始，会多检查。UPD
哦，还有一些 "回归 "或 "分类 "可供选择--两者之一。
mbm，我稍后会完成，并比较结果，不编造额外的东西。
在我看来，关于去差异时记忆力下降的说法与进一步的说法并不特别相关。你可以直接说假设记忆力只由价格水平决定之类的话。但也许我只是不了解图书业务，所以我不会坚持)
如果我们从这个假设出发，那么我们就会得出价格的通常概念，即在一个异质的价格空间中的扩散过程。然而，与物理扩散有一个本质区别--在那里，粒子通常不影响空间的属性。价格的变化是因为当它到达某个新的水平时，在那里设置的订单被触发，新的订单被添加到其他水平。
