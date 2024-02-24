交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1445

和他一起工作了很长时间，他也一直在使用这些东西。

一个研究所的一些数学家团队决定尝试在金融市场上利用他们的发现。我拿了很多钱；我不会透露细节。现在最主要的是在真实账户上建立积极的历史，而历史就是历史，不是指标。

至于经纪人，他们已经习惯了他们的经纪业务。

 
伊万-布特科

一个研究所的一些数学家团队决定尝试在金融市场上利用他们的发现。我花了很多钱买了它；我不会透露任何细节。现在最主要的是在真实上建立一个积极的历史，但历史就是历史，不是一个指标（对每个人来说，我相信）。

你是在使用市场导航仪还是其他东西？你用什么作为参赛条件？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好运，有时让我知道结果。

当然，如果你有东西可以展示的话）谢谢

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

你用什么作为参赛条件？

在洗澡喝茶时，发现一个D))))你只需要指定层数和神经元的数量。好吧，我可以说一件事--层数和神经元越多（100层，100个神经元），越无用（悖论）。如果我增加2-3层的2-3个神经元--盈利了。也许是训练不好--我不知道。刚开始，会多检查。

UPD

哦，还有一些 "回归 "或 "分类 "可供选择--两者之一。
 
凯沙-鲁托夫

***

Kesha，你多大了？

 


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

mbm，我稍后会完成，并比较结果，不编造额外的东西。

在我看来，关于去差异时记忆力下降的说法与进一步的说法并不特别相关。你可以直接说假设记忆力只由价格水平决定之类的话。但也许我只是不了解图书业务，所以我不会坚持)

如果我们从这个假设出发，那么我们就会得出价格的通常概念，即在一个异质的价格空间中的扩散过程。然而，与物理扩散有一个本质区别--在那里，粒子通常不影响空间的属性。价格的变化是因为当它到达某个新的水平时，在那里设置的订单被触发，新的订单被添加到其他水平。

阿列克谢-尼古拉耶夫

在我看来，关于在向差异过渡时丧失记忆的说法与进一步的说法并不特别相关。人们可以简单地说，假设记忆只由价格水平决定。但也许我只是不了解图书业务，所以我不会坚持)

如果我们从这个假设出发，那么我们就会得出价格的通常概念，即在一个异质的价格空间中的扩散过程。然而，与物理扩散有一个本质区别--在那里，粒子通常不影响空间的属性。价格会改变它，因为当它到达某个新的水平时，在那里设置的订单被触发，新的订单在其他水平被添加。

事实上，它直接这样说:)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

事实上，它明确地这样说:)

好吧）为了清楚起见，让我们把它放在后面）。

