阿列克谢-尼古拉耶夫

曼德布罗特对价格有一个有用的描述，他们的每一个运动都被表示为三个（第二个是最大的修正），并以此构建一个多分形的价格结构。这可以写成形式语法的 一个规则：T -> TCT

然而，我认为这种做法没有什么意义。主要是由于同样的非平稳性。实际上，理论家们有一个可以转向的地方--随机语法等等)

是的，是的，我见过那些 "振荡器 "的图片。本质上是艾略特波的扩展代表（书也躺在身边）。如果你以一些简单的振荡器模式为基础，你可以描述一个市场分形，正如你所注意到的，它将由于非平稳性而死亡。

我不知道正式的语法，我今天做不到，也许明天可以。

 

在这里，我把一些字母或价格行动或条间序列导出到csv，2个文件来搜索4条链接和5条链接。

我很久以前就放弃了这样做，但我已经知道，用什么算法来寻找条形/分形等之间的信息并不重要。- 据统计，总会有类似的结果;)


在大括号中，这是我正在寻找的字母....也就是说，我很久以前就放弃了寻找字母表--它不在酒吧里!

伊戈尔-马卡努

不可能，时间不是描述CD的最佳方式--如果参与者对某项资产没有兴趣，就会有一些由做市商的价格形成算法引起的CD波动--也就是说，信息总是有失真。

只是为了编码序列--我看了一下，没有重复，或者说大约50%的OHLC会有重复的蜡烛组合，剩下的50%会有相同数量的静态不重要的组合。

即用数字表示：这里是132623条H1的历史，我的脚本在历史上发现了14181次4条组合的重复，这里是这些模式重复的统计数字？:

然后发现的重复次数会逐渐减少，10-20件，以此类推，直到30-40件，然后在最后，每件会有1-2件--也就是没有字母））。

而且不管你拿多少个蜡烛图来分析--哪怕是3个，哪怕是5个，哪怕是10个--你总是会得到以下统计结果--首先会有很多检测到的图案，然后图案的数量会均匀地减少，也就是说，它将是一个有统计学倾向的钟形；)


这只是一个用有限的字母表中的有限文字对价格（tick）进行编码的原则可能性问题。这种可能性是由于时间和价格的不确定性而产生的。

在实践中--在这种特殊的语言中，我们会有一长串不变的时刻，只是偶尔会穿插一些滴答声。这里面没有任何实际意义。

 
阿列克谢-尼古拉耶夫

这里面没有任何实际意义。

我为H1添加了文件，你可以为任何时间段生成它们，但发现统计。重复没有任何信息--它们没有按照一定的顺序交替出现--也就是说，你不能从它们中制造文字或信息，它们只是统计上的存在!

 
伊戈尔-马卡努

这就是重点--字母表、语言、语法等等等等也可以为SB输入。但如果它们不能帮助从SB中找到价格差异，那么它们就没有意义了）。

 
我不记得所有的高等数学，虽然我一直有一个当之无愧的 "5"((((，但我想说的是，任何TF，不管它有多 "扭曲"，甚至抽搐和字母，总会有一个统计学上的相似图片。

这就是这个论坛充满了图表的方式，他们的方法的作者是什么和如何搜索的并不重要，任何对TS的统计的应用都会对市场有收益......如果你想尝试一些衍生品，你最好尝试一些超过50/50的衍生品--这取决于测试的时间，一两年，10年--所有盈利的TS都是由于成功选择了资金管理 和某些幸运的情况才变成盈利的))))。

伊戈尔-马卡努

我不记得所有的高等数学，虽然我一直有一个当之无愧的 "5"((((），但我想说的是，无论任何TF有多 "曲折"，无论达到怎样的刻度和字母，但从统计学上看，它永远是这样一幅画面。

((()) 这个论坛就是这样，到处都是这样的图表，他们的方法的作者是如何搜索的，并不重要。

我在看mt5的日历API - 不幸的是，它在测试器中不工作。我想用百分比率和其他基本信息制作我的图表。这应该是很有趣的。

图表本身并不反映货币价值的实际变化，只反映与某种东西的关系。例如，对另一种货币和利率/利率差异，通货膨胀......等等。

当你包括有意义的信息，而不仅仅是差异化的信息时，转型的可能性就会很多。

伊戈尔-马卡努

是的，我想过了，上个月有一个有趣的工作--我开发了一个在线经济日历，客户已经使用分析法很长时间了，从付款情况来看，他并不觉得花了多少钱而遗憾。

也就是说，纯技术分析（没有新闻分析）有可能没有意义

快速的基本原理

债券作为一个领先指标也很有趣

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

基金会第一

债券作为一个领先指标也很有趣

methacquot服务器的GMT是什么？

Igor Makanu:

metacvot服务器的GMT是什么？

我不知道，你可以通过TimeCurrent()、TimeGMT()查看。

