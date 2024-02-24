交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1442 1...143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449...3399 新评论 [删除] 2019.04.14 20:58 #14411 阿列克谢-尼古拉耶夫。曼德布罗特对价格有一个有用的描述，他们的每一个运动都被表示为三个（第二个是最大的修正），并以此构建一个多分形的价格结构。这可以写成形式语法的 一个规则：T -> TCT 然而，我认为这种做法没有什么意义。主要是由于同样的非平稳性。实际上，理论家们有一个可以转向的地方--随机语法等等)是的，是的，我见过那些 "振荡器 "的图片。本质上是艾略特波的扩展代表（书也躺在身边）。如果你以一些简单的振荡器模式为基础，你可以描述一个市场分形，正如你所注意到的，它将由于非平稳性而死亡。 我不知道正式的语法，我今天做不到，也许明天可以。 Igor Makanu 2019.04.14 21:08 #14412 在这里，我把一些字母或价格行动或条间序列导出到csv，2个文件来搜索4条链接和5条链接。 我很久以前就放弃了这样做，但我已经知道，用什么算法来寻找条形/分形等之间的信息并不重要。- 据统计，总会有类似的结果;) 在大括号中，这是我正在寻找的字母....也就是说，我很久以前就放弃了寻找字母表--它不在酒吧里! 附加的文件： Desktop.zip 395 kb Aleksey Nikolayev 2019.04.14 21:11 #14413 伊戈尔-马卡努。不可能，时间不是描述CD的最佳方式--如果参与者对某项资产没有兴趣，就会有一些由做市商的价格形成算法引起的CD波动--也就是说，信息总是有失真。 只是为了编码序列--我看了一下，没有重复，或者说大约50%的OHLC会有重复的蜡烛组合，剩下的50%会有相同数量的静态不重要的组合。 即用数字表示：这里是132623条H1的历史，我的脚本在历史上发现了14181次4条组合的重复，这里是这些模式重复的统计数字？: 然后发现的重复次数会逐渐减少，10-20件，以此类推，直到30-40件，然后在最后，每件会有1-2件--也就是没有字母））。 而且不管你拿多少个蜡烛图来分析--哪怕是3个，哪怕是5个，哪怕是10个--你总是会得到以下统计结果--首先会有很多检测到的图案，然后图案的数量会均匀地减少，也就是说，它将是一个有统计学倾向的钟形；)这只是一个用有限的字母表中的有限文字对价格（tick）进行编码的原则可能性问题。这种可能性是由于时间和价格的不确定性而产生的。 在实践中--在这种特殊的语言中，我们会有一长串不变的时刻，只是偶尔会穿插一些滴答声。这里面没有任何实际意义。 Igor Makanu 2019.04.14 21:14 #14414 阿列克谢-尼古拉耶夫。这里面没有任何实际意义。我为H1添加了文件，你可以为任何时间段生成它们，但发现统计。重复没有任何信息--它们没有按照一定的顺序交替出现--也就是说，你不能从它们中制造文字或信息，它们只是统计上的存在! Aleksey Nikolayev 2019.04.14 21:16 #14415 伊戈尔-马卡努。在这里，我把一些字母或价格行动或条间序列导出到csv，2个文件来搜索4个链接和5个 我很久以前就放弃了这样做，但我已经知道，用什么算法来寻找条形/分形等之间的信息并不重要。- 据统计，总会有类似的结果;) 在大括号中，这是你要找的字母....也就是说，我很久以前就放弃了寻找字母表--它不在酒吧里!这就是重点--字母表、语言、语法等等等等也可以为SB输入。但如果它们不能帮助从SB中找到价格差异，那么它们就没有意义了）。 Igor Makanu 2019.04.14 21:27 #14416 Aleksey Nikolayev: 这就是我要说的--字母、语言、语法等也可以为SB们介绍。但如果它们不能帮助找到价格和SB之间的差异，那么它们就没有任何意义)我不记得所有的高等数学，虽然我一直有一个当之无愧的 "5"((((，但我想说的是，任何TF，不管它有多 "扭曲"，甚至抽搐和字母，总会有一个统计学上的相似图片。 这就是这个论坛充满了图表的方式，他们的方法的作者是什么和如何搜索的并不重要，任何对TS的统计的应用都会对市场有收益......如果你想尝试一些衍生品，你最好尝试一些超过50/50的衍生品--这取决于测试的时间，一两年，10年--所有盈利的TS都是由于成功选择了资金管理 和某些幸运的情况才变成盈利的))))。 [删除] 2019.04.14 21:31 #14417 伊戈尔-马卡努。我不记得所有的高等数学，虽然我一直有一个当之无愧的 "5"((((），但我想说的是，无论任何TF有多 "曲折"，无论达到怎样的刻度和字母，但从统计学上看，它永远是这样一幅画面。 ((()) 这个论坛就是这样，到处都是这样的图表，他们的方法的作者是如何搜索的，并不重要。我在看mt5的日历API - 不幸的是，它在测试器中不工作。我想用百分比率和其他基本信息制作我的图表。这应该是很有趣的。图表本身并不反映货币价值的实际变化，只反映与某种东西的关系。例如，对另一种货币和利率/利率差异，通货膨胀......等等。 当你包括有意义的信息，而不仅仅是差异化的信息时，转型的可能性就会很多。 [删除] 2019.04.14 21:38 #14418 伊戈尔-马卡努。是的，我想过了，上个月有一个有趣的工作--我开发了一个在线经济日历，客户已经使用分析法很长时间了，从付款情况来看，他并不觉得花了多少钱而遗憾。 也就是说，纯技术分析（没有新闻分析）有可能没有意义快速的基本原理 债券作为一个领先指标也很有趣 Igor Makanu 2019.04.14 21:43 #14419 马克西姆-德米特里耶夫斯基。基金会第一 债券作为一个领先指标也很有趣methacquot服务器的GMT是什么？ [删除] 2019.04.14 21:46 #14420 Igor Makanu: metacvot服务器的GMT是什么？我不知道，你可以通过TimeCurrent()、TimeGMT()查看。 1...143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
曼德布罗特对价格有一个有用的描述，他们的每一个运动都被表示为三个（第二个是最大的修正），并以此构建一个多分形的价格结构。这可以写成形式语法的 一个规则：T -> TCT
然而，我认为这种做法没有什么意义。主要是由于同样的非平稳性。实际上，理论家们有一个可以转向的地方--随机语法等等)
是的，是的，我见过那些 "振荡器 "的图片。本质上是艾略特波的扩展代表（书也躺在身边）。如果你以一些简单的振荡器模式为基础，你可以描述一个市场分形，正如你所注意到的，它将由于非平稳性而死亡。
我不知道正式的语法，我今天做不到，也许明天可以。
在这里，我把一些字母或价格行动或条间序列导出到csv，2个文件来搜索4条链接和5条链接。
我很久以前就放弃了这样做，但我已经知道，用什么算法来寻找条形/分形等之间的信息并不重要。- 据统计，总会有类似的结果;)
在大括号中，这是我正在寻找的字母....也就是说，我很久以前就放弃了寻找字母表--它不在酒吧里!
不可能，时间不是描述CD的最佳方式--如果参与者对某项资产没有兴趣，就会有一些由做市商的价格形成算法引起的CD波动--也就是说，信息总是有失真。
只是为了编码序列--我看了一下，没有重复，或者说大约50%的OHLC会有重复的蜡烛组合，剩下的50%会有相同数量的静态不重要的组合。
即用数字表示：这里是132623条H1的历史，我的脚本在历史上发现了14181次4条组合的重复，这里是这些模式重复的统计数字？:
然后发现的重复次数会逐渐减少，10-20件，以此类推，直到30-40件，然后在最后，每件会有1-2件--也就是没有字母））。
而且不管你拿多少个蜡烛图来分析--哪怕是3个，哪怕是5个，哪怕是10个--你总是会得到以下统计结果--首先会有很多检测到的图案，然后图案的数量会均匀地减少，也就是说，它将是一个有统计学倾向的钟形；)
这只是一个用有限的字母表中的有限文字对价格（tick）进行编码的原则可能性问题。这种可能性是由于时间和价格的不确定性而产生的。
在实践中--在这种特殊的语言中，我们会有一长串不变的时刻，只是偶尔会穿插一些滴答声。这里面没有任何实际意义。
我为H1添加了文件，你可以为任何时间段生成它们，但发现统计。重复没有任何信息--它们没有按照一定的顺序交替出现--也就是说，你不能从它们中制造文字或信息，它们只是统计上的存在!
这就是重点--字母表、语言、语法等等等等也可以为SB输入。但如果它们不能帮助从SB中找到价格差异，那么它们就没有意义了）。
我不记得所有的高等数学，虽然我一直有一个当之无愧的 "5"((((，但我想说的是，任何TF，不管它有多 "扭曲"，甚至抽搐和字母，总会有一个统计学上的相似图片。
这就是这个论坛充满了图表的方式，他们的方法的作者是什么和如何搜索的并不重要，任何对TS的统计的应用都会对市场有收益......如果你想尝试一些衍生品，你最好尝试一些超过50/50的衍生品--这取决于测试的时间，一两年，10年--所有盈利的TS都是由于成功选择了资金管理 和某些幸运的情况才变成盈利的))))。
我在看mt5的日历API - 不幸的是，它在测试器中不工作。我想用百分比率和其他基本信息制作我的图表。这应该是很有趣的。
图表本身并不反映货币价值的实际变化，只反映与某种东西的关系。例如，对另一种货币和利率/利率差异，通货膨胀......等等。
当你包括有意义的信息，而不仅仅是差异化的信息时，转型的可能性就会很多。
是的，我想过了，上个月有一个有趣的工作--我开发了一个在线经济日历，客户已经使用分析法很长时间了，从付款情况来看，他并不觉得花了多少钱而遗憾。
也就是说，纯技术分析（没有新闻分析）有可能没有意义
快速的基本原理
债券作为一个领先指标也很有趣
methacquot服务器的GMT是什么？
我不知道，你可以通过TimeCurrent()、TimeGMT()查看。