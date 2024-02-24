交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1135 1...112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142...3399 新评论 mytarmailS 2018.10.26 09:12 #11341 Novaja:答案就在这里。但对什么问题？:) pantural。你应该对自己的结果感到羞愧ahaha))))，给我看看你的趋势指标，至少不会差很多....。 Violetta Novak 2018.10.26 15:47 #11342 mytarmailS:但对什么问题？:)在一个单位，你的系统会很糟糕。 Renat Akhtyamov 2018.10.26 15:55 #11343 Novaja:在一个平面上，你的系统会失败。不 在从平坦到趋势的过程中，它将花费 mytarmailS 2018.10.26 19:17 #11344 pantural。首先，这是什么？ 第二，你是否故意将颜色搭配得让人看不出什么？ 第三，像我这样的交易方向 在哪里？ [删除] 2018.10.26 19:19 #11345 mytarmailS:首先，这是什么？ 第二，你是故意选择接近的颜色，这样就不会有意义了吗？直男先生看起来在这方面比你还差）。 pantural 2018.10.26 19:36 #11346 mytarmailS: 我说的是预测交易的方向 不是关于浮标，是关于趋势...对不起，我以为你想区分趋势和平淡，如果方向是没有意义的，你无法用眼睛分辨好的模式和噪音，只需用相关的例子或回测就可以了。 mytarmailS 2018.10.26 19:37 #11347 pantural。你不为自己感到羞愧吗？我怎么能告诉你呢？这更像是一种笑。） pantural 2018.10.26 19:39 #11348 mytarmailS:怎么说呢，更像是搞笑）。你的照片很有趣，你可以把你的娃娃或刀子的照片放在这里，反正一样有意义。 好的，如果你喜欢，我会给你做一些图片，相信我，它们会比你的更酷。 Oleg Papkov 2018.10.26 19:50 #11349 没有设置的平日指标。 mytarmailS 2018.10.26 20:09 #11350 伊戈尔-马卡努。也许直接进入订单的网格会更好？） 1...112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
答案就在这里。
但对什么问题？:)
你应该对自己的结果感到羞愧
ahaha))))，给我看看你的趋势指标，至少不会差很多....。
但对什么问题？:)
在一个单位，你的系统会很糟糕。
在一个平面上，你的系统会失败。
不
在从平坦到趋势的过程中，它将花费
首先，这是什么？
第二，你是否故意将颜色搭配得让人看不出什么？第三，像我这样的交易方向 在哪里？
首先，这是什么？
第二，你是故意选择接近的颜色，这样就不会有意义了吗？
直男先生看起来在这方面比你还差）。
我说的是预测交易的方向
不是关于浮标，是关于趋势...
对不起，我以为你想区分趋势和平淡，如果方向是没有意义的，你无法用眼睛分辨好的模式和噪音，只需用相关的例子或回测就可以了。
你不为自己感到羞愧吗？
我怎么能告诉你呢？这更像是一种笑。）
怎么说呢，更像是搞笑）。
你的照片很有趣，你可以把你的娃娃或刀子的照片放在这里，反正一样有意义。
好的，如果你喜欢，我会给你做一些图片，相信我，它们会比你的更酷。
没有设置的平日指标。
也许直接进入订单的网格会更好？）