交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1130

雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

那么，如果你拿一个和整个故事一样大的窗口，它从头到尾都是平的？

为什么？

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
(用眼睛看不是一种选择吗？))

 
现在有了一种算法;)

让我们来看看？

雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

现在有了一种算法;)

我们可以看看吗？

 

我们也可以尝试在算法方面找到方向性的运动

当两个参数小于2时，我们将考虑一个趋势

和一个单位，因为它是，超过7

gp <- get_parameters(x[ii])
  
  flat <- gp[1]>=8 && gp[2]>=8
  trend <- gp[1]<2 && gp[2]<2

蓝色标记的是平面，粉色标记的是趋势

这是在滑动窗口的50点。

而现在是200分


mytarmailS:

你怎么能实时判断出有什么模式...是历史上的图片

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

实时没有办法，只有在滑动窗口的末端...但问题是，甚至没有人知道如何对这种模式进行事后算法，这是第一件事，第二件事是，这些东西可以被聚类，也许可以得到不坏的迹象

好吧，我的任务是对我的系统进行算法翻转，我做到了。 为我喝彩，哈哈)

伊戈尔-马卡努

为什么第一张图中的非阴影区域？

不知道该如何处理它。

这些是x1和x2大于 "1"（趋势）和小于8（平坦）的区域。

这些都是介于平面和趋势之间的。

mytarmailS:

实时没有办法，只有在滑动窗口的末端...但问题是，甚至没有人知道事后如何对这只苍蝇进行算法，这是第一件事，第二件事--这些东西可以以某种方式进行聚类，也许能得到好的迹象

好吧，我有一个任务，就是为我的系统计算出一个浮点，我做到了）为我喝彩，哈哈)

不，我永远不会相信这样的事情--它将发挥作用

 
Vizard_

这不是一个TF。

没错，这不是一个TF，这些例子是在随机生成的价格上做的，是为了方便和快速复制例子。你可以采取任何你想要的TF。

