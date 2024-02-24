交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1130 1...112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137...3399 新评论 mytarmailS 2018.10.24 12:30 #11291 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。那么，如果你拿一个和整个故事一样大的窗口，它从头到尾都是平的？ 为什么？ Renat Akhtyamov 2018.10.24 12:31 #11292 mytarmailS:为什么？ 只是想知道会发生什么？ mytarmailS 2018.10.24 12:33 #11293 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 只是想知道会发生什么？(用眼睛看不是一种选择吗？)) Renat Akhtyamov 2018.10.24 12:35 #11294 mytarmailS:(用眼睛看不是一种选择吗？))现在有了一种算法;) 让我们来看看？ [删除] 2018.10.24 12:38 #11295 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。现在有了一种算法;) 我们可以看看吗？ mytarmailS 2018.10.24 12:50 #11296 我们也可以尝试在算法方面找到方向性的运动 当两个参数小于2时，我们将考虑一个趋势 和一个单位，因为它是，超过7 gp <- get_parameters(x[ii]) flat <- gp[1]>=8 && gp[2]>=8 trend <- gp[1]<2 && gp[2]<2 蓝色标记的是平面，粉色标记的是趋势 这是在滑动窗口的50点。 而现在是200分 [删除] 2018.10.24 13:03 #11297 mytarmailS:我们也可以尝试在算法方面找到方向性的运动 当两个参数小于2时，我们将考虑一个趋势 和一个单位，因为它是，超过7 蓝色标示的是平面，粉色标示的是趋势。 这是在滑动窗口的50点。 现在是200分。 你怎么能实时判断出有什么模式...是历史上的图片 mytarmailS 2018.10.24 13:13 #11298 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你怎么能实时知道一个模式何时开始...这又是故事上的图片。实时没有办法，只有在滑动窗口的末端...但问题是，甚至没有人知道如何对这种模式进行事后算法，这是第一件事，第二件事是，这些东西可以被聚类，也许可以得到不坏的迹象 好吧，我的任务是对我的系统进行算法翻转，我做到了。 为我喝彩，哈哈) 伊戈尔-马卡努。为什么第一张图中的非阴影区域？ 我 不知道该如何处理它。 这些是x1和x2大于 "1"（趋势）和小于8（平坦）的区域。 这些都是介于平面和趋势之间的。 [删除] 2018.10.24 13:15 #11299 mytarmailS:实时没有办法，只有在滑动窗口的末端...但问题是，甚至没有人知道事后如何对这只苍蝇进行算法，这是第一件事，第二件事--这些东西可以以某种方式进行聚类，也许能得到好的迹象 好吧，我有一个任务，就是为我的系统计算出一个浮点，我做到了）为我喝彩，哈哈)不，我永远不会相信这样的事情--它将发挥作用 mytarmailS 2018.10.24 13:20 #11300 Vizard_。这不是一个TF。没错，这不是一个TF，这些例子是在随机生成的价格上做的，是为了方便和快速复制例子。你可以采取任何你想要的TF。 1...112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么，如果你拿一个和整个故事一样大的窗口，它从头到尾都是平的？
为什么？
为什么？
只是想知道会发生什么？
(用眼睛看不是一种选择吗？))
(用眼睛看不是一种选择吗？))
现在有了一种算法;)
让我们来看看？
现在有了一种算法;)
我们可以看看吗？
我们也可以尝试在算法方面找到方向性的运动
当两个参数小于2时，我们将考虑一个趋势
和一个单位，因为它是，超过7
蓝色标记的是平面，粉色标记的是趋势
这是在滑动窗口的50点。
而现在是200分
我们也可以尝试在算法方面找到方向性的运动
当两个参数小于2时，我们将考虑一个趋势
和一个单位，因为它是，超过7
蓝色标示的是平面，粉色标示的是趋势。
这是在滑动窗口的50点。
现在是200分。
你怎么能实时判断出有什么模式...是历史上的图片
你怎么能实时知道一个模式何时开始...这又是故事上的图片。
实时没有办法，只有在滑动窗口的末端...但问题是，甚至没有人知道如何对这种模式进行事后算法，这是第一件事，第二件事是，这些东西可以被聚类，也许可以得到不坏的迹象
好吧，我的任务是对我的系统进行算法翻转，我做到了。 为我喝彩，哈哈)
为什么第一张图中的非阴影区域？
我 不知道该如何处理它。
这些是x1和x2大于 "1"（趋势）和小于8（平坦）的区域。
这些都是介于平面和趋势之间的。
实时没有办法，只有在滑动窗口的末端...但问题是，甚至没有人知道事后如何对这只苍蝇进行算法，这是第一件事，第二件事--这些东西可以以某种方式进行聚类，也许能得到好的迹象
好吧，我有一个任务，就是为我的系统计算出一个浮点，我做到了）为我喝彩，哈哈)
不，我永远不会相信这样的事情--它将发挥作用
这不是一个TF。
没错，这不是一个TF，这些例子是在随机生成的价格上做的，是为了方便和快速复制例子。你可以采取任何你想要的TF。