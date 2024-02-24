交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1136 1...112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143...3399 新评论 pantural 2018.10.26 20:27 #11351 Oleg Papkov: 没有设置的平成指数。哦，伙计...图片不严肃 我们都知道，任何指标都可以拟合历史上的某一部分，成为圣杯，同样也可以对 "任何参数 "进行拟合，这是为***，为 "圣杯 "卖家服务的 所有这些都很容易检查，在托盘上安装一个指标，然后在OOS上进行回测（一次），在一个大的历史片上至少要有500次交易，误差与交易数量的平方成反比。 [删除] 2018.10.26 22:47 #11352 伊戈尔-马卡努。嗯，我不知道是在这里还是在幽默话题里发帖。 在早上，我禁用广告拦截在浏览器上的安卓tvbox的RBC禁止banozer（在电视上用来上网），现在我很惊讶，我在网站上开始提供注册的机器学习课程，直到我想起，banozer是禁用的，要付费课程为12周，不打算，但培训计划承诺给予免费，有任何人培训计划在ME？- 当你想拉起理论时需要的东西! SZS: 我今天心情不好，终于劫持了我的垃圾箱，两年前我开始了一个新的垃圾箱，我需要重新开始，对于各种左派的法规...我明天就去做。https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC 右边有一个播放列表 [删除] 2018.10.26 22:54 #11353 伊戈尔-马卡努。所以你是说，在网上没有比沃龙佐夫更能说明问题的俄文国防部的资料？ 我把沃隆佐夫留到以后。 我已经为自己做了一个YouTube页面，而我还停留在理论上，很多细节没有写在文章或论坛上。总的来说，都差不多。 我不知道该学习什么，我几乎什么都知道了）））。 [删除] 2018.10.26 23:12 #11354 伊戈尔-马卡努。我对制作一个人工智能感兴趣，它可以自己学习交易，只有价格，没有老师或专家信息。我把我做的东西上传到kodobase，我以后会改进它。我已经从kodobase下载了它。 例如，产出的最佳选择问题（当然是自动的，没有干预）还没有得到解决。 pantural 2018.10.26 23:24 #11355 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我对制作一个人工智能感兴趣，它可以在没有老师或专家信息的情况下，只通过价格来学习自我交易。这就是创造了矩阵并使俄罗斯人与美国人对立的AI（强人工智能）。 查一下https://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg，说是SII，但做得很歪。 班德拉活动家Andriy Kuchemenko有一个简单的版本。 void AI(){ std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь while (true) // цикл { cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос string question; cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре // если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl; else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ { cout << "enter answer" << endl; std::cin >> answer; memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь } }} Файл из Облака Mail.Ru 0s.mnwg65le.nvqws3booj2q.nblz.ru Облако Mail.Ru - это ваше персональное надежное хранилище в интернете. Все нужные файлы всегда под рукой, доступны в любой точке мира с компьютера или смартфона. Machine learning in trading: DoEasy. 控件 (第 32 DoEasy 函数库中的图形（第九十七部分）：独立处理窗体对象移动 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 02:03 #11356 我在做一些树叶的剔除工作，发现我在测试期（M1）上在零左右徘徊，我觉得这很扯淡--我在这些MO上杀了将近一年，然后我无意中用另一个TF（M5）测试了一个EA，它突然显示了正常的结果，开始尝试不同的TF，发现另一个结果不错（M2），无论是在训练期还是测试期。分的培训期从2015年到2017年（含），对2018年的测试。 这是一种侥幸，还是断裂性的表现？ 训练期只有M1。 Ivan Negreshniy 2018.10.27 09:40 #11357 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我对制作一个人工智能感兴趣，它可以自己学习交易，只有价格，没有老师或专家信息。我把我做的东西扔进了kodobase，我以后会改进它。我已经从kodobase下载了它。 例如，输出的最佳选择没有得到解决（当然是自动的，没有篡改）。据我所知，代理对测试器中的开单发出随机信号，最后森林是建立在通过多项式挑选的样本上。 我认为，投入可以通过价格差异和没有订单来标记，当然，IMHO，但为了寻找产出，有最大的利润，只是为了。 [删除] 2018.10.27 11:53 #11358 伊万-内格雷什尼。据我所知，交易员在测试器中随机发出开仓信号，最后在通过多项式选择的样本上建立森林。 我认为你可以通过价格差异和没有订单来标记入口，当然，IMHO，但为了寻找出口，有最大的利润，只是举例来说...首先是的，而且多项式可以改成你喜欢的样子，森林本身也可以改成别的样子 第二，我不太明白。 Ivan Negreshniy 2018.10.27 13:12 #11359 马克西姆-德米特里耶夫斯基。首先是的，而且多项式可以改成你喜欢的样子，森林本身也可以改成别的样子 第2次没有完全抓住它 2.我们为什么要通过随机顺序拍摄来寻找输入？ 它们几乎是毫不含糊地确定为现有BP的顶部和底部，而输出则不那么含糊，所以我们可以寻找它们。 [删除] 2018.10.27 13:17 #11360 伊万-内格雷什尼。 第2个是关于为什么随机发单要搜索输入，因为它们几乎毫不含糊地被定义为现有BP的顶部和谷底，而输出则不那么明确，这就是我们可以搜索的。我们所说的退出是指买入和卖出标记（任何一种）。我不考虑任何特殊的出仓算法，因为卖出信号是关闭买入订单 的自然信号（尽管可能是错误的，我还没有想过）。 所以，这是一个有趣的任务--如何从某种分布中随机抽出分数，或通过列举分布来获得一组独特的策略，并选择最佳的策略，然后 换句话说，就是如何以有效的方式改变一个奖励函数 1...112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们都知道，任何指标都可以拟合历史上的某一部分，成为圣杯，同样也可以对 "任何参数 "进行拟合，这是为***，为 "圣杯 "卖家服务的
所有这些都很容易检查，在托盘上安装一个指标，然后在OOS上进行回测（一次），在一个大的历史片上至少要有500次交易，误差与交易数量的平方成反比。
嗯，我不知道是在这里还是在幽默话题里发帖。
在早上，我禁用广告拦截在浏览器上的安卓tvbox的RBC禁止banozer（在电视上用来上网），现在我很惊讶，我在网站上开始提供注册的机器学习课程，直到我想起，banozer是禁用的，要付费课程为12周，不打算，但培训计划承诺给予免费，有任何人培训计划在ME？- 当你想拉起理论时需要的东西!
SZS: 我今天心情不好，终于劫持了我的垃圾箱，两年前我开始了一个新的垃圾箱，我需要重新开始，对于各种左派的法规...我明天就去做。
https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC右边有一个播放列表
所以你是说，在网上没有比沃龙佐夫更能说明问题的俄文国防部的资料？
我把沃隆佐夫留到以后。 我已经为自己做了一个YouTube页面，而我还停留在理论上，很多细节没有写在文章或论坛上。
总的来说，都差不多。我不知道该学习什么，我几乎什么都知道了）））。
我对制作一个人工智能感兴趣，它可以自己学习交易，只有价格，没有老师或专家信息。我把我做的东西上传到kodobase，我以后会改进它。
例如，产出的最佳选择问题（当然是自动的，没有干预）还没有得到解决。
这就是创造了矩阵并使俄罗斯人与美国人对立的AI（强人工智能）。
查一下https://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg，说是SII，但做得很歪。
班德拉活动家Andriy Kuchemenko有一个简单的版本。
void AI()
{
std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь
while (true) // цикл
{
cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос
string question;
cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question
string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре
// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль
if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;
else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ
{
cout << "enter answer" << endl;
std::cin >> answer;
memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь
}
}
}
我在做一些树叶的剔除工作，发现我在测试期（M1）上在零左右徘徊，我觉得这很扯淡--我在这些MO上杀了将近一年，然后我无意中用另一个TF（M5）测试了一个EA，它突然显示了正常的结果，开始尝试不同的TF，发现另一个结果不错（M2），无论是在训练期还是测试期。分的培训期从2015年到2017年（含），对2018年的测试。
这是一种侥幸，还是断裂性的表现？
训练期只有M1。
例如，输出的最佳选择没有得到解决（当然是自动的，没有篡改）。
我认为，投入可以通过价格差异和没有订单来标记，当然，IMHO，但为了寻找产出，有最大的利润，只是为了。
我认为你可以通过价格差异和没有订单来标记入口，当然，IMHO，但为了寻找出口，有最大的利润，只是举例来说...
第二，我不太明白。
第2个是关于为什么随机发单要搜索输入，因为它们几乎毫不含糊地被定义为现有BP的顶部和谷底，而输出则不那么明确，这就是我们可以搜索的。
我们所说的退出是指买入和卖出标记（任何一种）。我不考虑任何特殊的出仓算法，因为卖出信号是关闭买入订单 的自然信号（尽管可能是错误的，我还没有想过）。
所以，这是一个有趣的任务--如何从某种分布中随机抽出分数，或通过列举分布来获得一组独特的策略，并选择最佳的策略，然后
换句话说，就是如何以有效的方式改变一个奖励函数