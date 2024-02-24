交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1136

Oleg Papkov:

没有设置的平成指数。

哦，伙计...图片不严肃

我们都知道，任何指标都可以拟合历史上的某一部分，成为圣杯，同样也可以对 "任何参数 "进行拟合，这是为***，为 "圣杯 "卖家服务的

所有这些都很容易检查，在托盘上安装一个指标，然后在OOS上进行回测（一次），在一个大的历史片上至少要有500次交易，误差与交易数量的平方成反比。

[删除]  
伊戈尔-马卡努

嗯，我不知道是在这里还是在幽默话题里发帖。

在早上，我禁用广告拦截在浏览器上的安卓tvbox的RBC禁止banozer（在电视上用来上网），现在我很惊讶，我在网站上开始提供注册的机器学习课程，直到我想起，banozer是禁用的，要付费课程为12周，不打算，但培训计划承诺给予免费，有任何人培训计划在ME？- 当你想拉起理论时需要的东西!



SZS: 我今天心情不好，终于劫持了我的垃圾箱，两年前我开始了一个新的垃圾箱，我需要重新开始，对于各种左派的法规...我明天就去做。

https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&amp;list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC

右边有一个播放列表
[删除]  
伊戈尔-马卡努

所以你是说，在网上没有比沃龙佐夫更能说明问题的俄文国防部的资料？

我把沃隆佐夫留到以后。 我已经为自己做了一个YouTube页面，而我还停留在理论上，很多细节没有写在文章或论坛上。

总的来说，都差不多。

我不知道该学习什么，我几乎什么都知道了）））。
[删除]  
伊戈尔-马卡努

我对制作一个人工智能感兴趣，它可以自己学习交易，只有价格，没有老师或专家信息。我把我做的东西上传到kodobase，我以后会改进它。

我已经从kodobase下载了它。

例如，产出的最佳选择问题（当然是自动的，没有干预）还没有得到解决。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我对制作一个人工智能感兴趣，它可以在没有老师或专家信息的情况下，只通过价格来学习自我交易。

这就是创造了矩阵并使俄罗斯人与美国人对立的AI（强人工智能）。

查一下https://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg，说是SII，但做得很歪。

班德拉活动家Andriy Kuchemenko有一个简单的版本。


void AI()

{

std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь


while (true) // цикл 

{

cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос

string question;

cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question

string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре

// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль

if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;

else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ

{

cout << "enter answer" << endl;

std::cin >> answer;

memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь

}

}

}

我在做一些树叶的剔除工作，发现我在测试期（M1）上在零左右徘徊，我觉得这很扯淡--我在这些MO上杀了将近一年，然后我无意中用另一个TF（M5）测试了一个EA，它突然显示了正常的结果，开始尝试不同的TF，发现另一个结果不错（M2），无论是在训练期还是测试期。分的培训期从2015年到2017年（含），对2018年的测试。

这是一种侥幸，还是断裂性的表现？


训练期只有M1。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我对制作一个人工智能感兴趣，它可以自己学习交易，只有价格，没有老师或专家信息。我把我做的东西扔进了kodobase，我以后会改进它。

我已经从kodobase下载了它。

例如，输出的最佳选择没有得到解决（当然是自动的，没有篡改）。

据我所知，代理对测试器中的开单发出随机信号，最后森林是建立在通过多项式挑选的样本上。

我认为，投入可以通过价格差异和没有订单来标记，当然，IMHO，但为了寻找产出，有最大的利润，只是为了。

[删除]  
伊万-内格雷什尼

据我所知，交易员在测试器中随机发出开仓信号，最后在通过多项式选择的样本上建立森林。

我认为你可以通过价格差异和没有订单来标记入口，当然，IMHO，但为了寻找出口，有最大的利润，只是举例来说...

首先是的，而且多项式可以改成你喜欢的样子，森林本身也可以改成别的样子

第二，我不太明白。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

首先是的，而且多项式可以改成你喜欢的样子，森林本身也可以改成别的样子

第2次没有完全抓住它

2.我们为什么要通过随机顺序拍摄来寻找输入？ 它们几乎是毫不含糊地确定为现有BP的顶部和底部，而输出则不那么含糊，所以我们可以寻找它们。
[删除]  
伊万-内格雷什尼
第2个是关于为什么随机发单要搜索输入，因为它们几乎毫不含糊地被定义为现有BP的顶部和谷底，而输出则不那么明确，这就是我们可以搜索的。

我们所说的退出是指买入和卖出标记（任何一种）。我不考虑任何特殊的出仓算法，因为卖出信号是关闭买入订单 的自然信号（尽管可能是错误的，我还没有想过）

所以，这是一个有趣的任务--如何从某种分布中随机抽出分数，或通过列举分布来获得一组独特的策略，并选择最佳的策略，然后

换句话说，就是如何以有效的方式改变一个奖励函数

