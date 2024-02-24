交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2271 1...226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278...3399 新评论 mytarmailS 2021.01.06 19:08 #22701 Rorschach: 是的，只是概述了从这个角度看问题的方式。 但有可能寻找到预测周期开始的方法 Valeriy Yastremskiy 2021.01.06 19:12 #22702 mytarmailS: 但有可能寻找到预测周期开始的方法 和结束) Rorschach 2021.01.06 19:16 #22703 mytarmailS: 但你可以寻找方法来预测周期的开始 或像传统策略那样做，期望它能在一段时间内发挥作用。 mytarmailS 2021.01.06 19:21 #22704 Valeriy Yastremskiy: 和结束) 比如让神经元画出趋势线 Rorschach: 或者像正常的策略那样做，期望它能在一段时间内发挥作用。 那是一个神话，它不起作用! Rorschach 2021.01.06 19:42 #22705 mytarmailS: 这也是一个神话，它不起作用!不幸的是，这就是行业标准() 所以到了工厂，GG。 Valeriy Yastremskiy 2021.01.06 20:13 #22706 mytarmailS: 例如，让神经元绘制趋势线是微不足道的。这也是一个神话，没有用的! 绘制它们很容易，只是要找到有意义的数据。 mytarmailS 2021.01.06 20:24 #22707 Valeriy Yastremskiy: 很容易画... 试试吧)) Valeriy Yastremskiy 2021.01.06 20:52 #22708 mytarmailS: 试试吧)) 我计算最小极值之间的速度，并分别计算最大极值之间的速度。如果它们大致相等，这意味着有一个趋势，在中间会有一条线。该算法确实很复杂。 mytarmailS 2021.01.06 21:01 #22709 Valeriy Yastremskiy: 我计算最小极值之间的比率，并分别计算最大极值之间的比率。如果它们大致相等，就意味着存在一个趋势，中间有一条线。不过，这是一个复杂的算法。 你和你的计算与此有什么关系？)) 该算法应使我们画出一条线--价格将从该线反弹。这条线是在没有任何限制的情况下划定的，（不受任何直的约束）Te AMO想怎么画就怎么画，想从什么地方画就从什么地方画。 那么，这里有一个问题... 你打算如何向算法表示这条线路？ 你打算怎么教它？ 你将如何使数据正常化？ ..... ... .. 而你说easy)))) 这不是一篇有现成代码的文章，也不是一篇由例子组成的Fisher's irises，这里的每一步都必须由自己发明，而且你不会找到任何现成的例子。 Valeriy Yastremskiy 2021.01.06 21:10 #22710 mytarmailS: 这与你和你的计算有什么关系？))你必须让算法画出一条线，即价格将反弹的那条线。这条线是在没有任何约束的情况下画出来的，（不受任何东西的直接约束）Te AMO想怎么画就怎么画，从它想要的地方画出来......。那么，这里有一个问题...你打算如何向算法表示这条线路？你打算怎么教它？你将如何使数据正常化？..........而你说easy))))这不像阅读有现成代码的文章，也不像通过实例制作Fisher's irises，你必须自己编造每一步，而且你不会找到任何现成的例子。 同样的事情。如何准备训练的数据。 1...226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，只是概述了从这个角度看问题的方式。
但有可能寻找到预测周期开始的方法
但你可以寻找方法来预测周期的开始
或像传统策略那样做，期望它能在一段时间内发挥作用。
比如让神经元画出趋势线
那是一个神话，它不起作用!
不幸的是，这就是行业标准()所以到了工厂，GG。
例如，让神经元绘制趋势线是微不足道的。
绘制它们很容易，只是要找到有意义的数据。
很容易画...
我计算最小极值之间的速度，并分别计算最大极值之间的速度。如果它们大致相等，这意味着有一个趋势，在中间会有一条线。该算法确实很复杂。
该算法应使我们画出一条线--价格将从该线反弹。这条线是在没有任何限制的情况下划定的，（不受任何直的约束）Te AMO想怎么画就怎么画，想从什么地方画就从什么地方画。
你打算如何向算法表示这条线路？
你打算怎么教它？
你将如何使数据正常化？
而你说easy))))
这不是一篇有现成代码的文章，也不是一篇由例子组成的Fisher's irises，这里的每一步都必须由自己发明，而且你不会找到任何现成的例子。
同样的事情。如何准备训练的数据。