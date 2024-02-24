交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2271

Rorschach:

是的，只是概述了从这个角度看问题的方式。

但有可能寻找到预测周期开始的方法

 
mytarmailS:

Valeriy Yastremskiy:

Rorschach:

或者像正常的策略那样做，期望它能在一段时间内发挥作用。

那是一个神话，它不起作用!

 
Valeriy Yastremskiy:

很容易画...

试试吧))

 
Valeriy Yastremskiy:

我计算最小极值之间的比率，并分别计算最大极值之间的比率。如果它们大致相等，就意味着存在一个趋势，中间有一条线。不过，这是一个复杂的算法。

你和你的计算与此有什么关系？))

该算法应使我们画出一条线--价格将从该线反弹。这条线是在没有任何限制的情况下划定的，（不受任何直的约束）Te AMO想怎么画就怎么画，想从什么地方画就从什么地方画。


那么，这里有一个问题...

你打算如何向算法表示这条线路？

你打算怎么教它？

你将如何使数据正常化？

.....

...

..

而你说easy))))

这不是一篇有现成代码的文章，也不是一篇由例子组成的Fisher's irises，这里的每一步都必须由自己发明，而且你不会找到任何现成的例子。

 
