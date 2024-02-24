交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1128

今天的年轻人甚至不知道Neuroshel有多好，它的复兴现在超过了任何分析软件。这就像将MT与其他终端进行比较，而NS与其他市场分析 软件相比，简直是无可争议的领导者。是的，神经网络单元只是可怕地搞砸了。那里的渔网被猛烈地教导，等等。但其中奠定的理念将赢得任何不熟悉编程的交易员的心，因为它并不要求...

整个工作完全是用完整的数据阵列进行的，没有任何分层，任何关于TS的理论都是在10分钟内仅用鼠标的帮助进行测试。我记得我在这一年中像手套一样换了很多老鼠，但在指标中建立无限嵌套的指标并不是什么大问题。连接DLL。我记得布是我们公司里最早开始写这些东西的人之一。不是指....

当你运行程序时，有三个以上的按钮，但程序的灵活性非常高，任何理论都首先在那里测试，如果它是有用的，就可以在MT中实施。这个软件让没有编程经验的人也能做出与专业人士一样的TC。外观很简陋，但可能性是无限的。不要把这当作广告，据我所知，它不再支持BUT。

我真的想恢复它。不是拿起别人的代码，从头开始写这样的程序，把建立战略和系统的方法的想法作为一个整体.........。

很明显，需要投资，程序员必须来自上帝，就像克洛特曾经说过的自己。正如他常说的Wizard????他将对他们进行编程。顺便说一下，雷谢托夫就是其中之一。他一定是在晚上看着我把他的代码弄得乱七八糟，但我会解决的，我保证.....。

我一定会推出这个项目，但它将更加现代化，采用NS中的现有技术，相信我，鉴于交易者在胁迫下成为程序员，对这样的产品的需求将只是巨大的。而且没有任何代码。市场上不仅有真正的交易机器人，而且还有交易机器人本身，这就是为什么市场对他们更有吸引力。如果投资者或程序员看到这条信息，请私下与我联系，我们可以讨论我的看法。但这个程序会从playstore下载，.........。

 
所有这些都是在R语言中用10行完成的，包括图表上equi的输出)))

听着，我如何在P-Classic中通过健身函数来训练一个网络或其他分类器？ 我在谷歌上搜索了所有的东西，我没有找到任何东西()

或者说，没有GA，这样的训练原则上是不可能的？

 
不是没有ga，我不知道。你做了你的拨浪鼓吗？

说实话？甚至没有试过...在在线测试模式 中失败了几次，我突然失去了兴趣，也许我什么时候会回来......。

我做了一些关于接近度量的实验，协整的效果非常好（Dickey Fuller's test），而不是相关或欧氏距离，我甚至不需要寻找一个又一个的模式，我可以使用标准模式---找到类似物---平均---得到预测---去


我想做一些适应性的东西，但我缺乏知识

就是这样，我已经完成了）））。

他只是在调情......让你感觉好一点；)

太多和不够都不好，必须始终有一个黄金分割点，即措施）））。

这是真的;))

 

我看了新闻，对图片感兴趣，对图片进行了搜索，得出了一个结果。

如果谷歌甚至确定人工智能是这样的，那么一张图片...

所以...好了，快点，大家眯起眼睛，谁是

谁可以看到这里的方案和指标????

;)

 
所以...那么，每个人都是如何快速地眯起眼睛，谁看到了什么方案和指标，在这里????。

;)


在左边的显示器上，有一个某种类型的分布图。是吗？不是吗？

 
左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？

我怎么知道，如果我知道...我就会坐在这里赚钱！！但这是一张好照片！！。;)

 
左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？

不，我认为有 "成年人 "在那里工作，没有分配。

 
左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？

通常的水平卷！！！。天啊，你们这些人是从哪里来的？)) 啊，我忘了这是一个外汇论坛)

