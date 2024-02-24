交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1128 1...112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.10.22 16:47 #11271 今天的年轻人甚至不知道Neuroshel有多好，它的复兴现在超过了任何分析软件。这就像将MT与其他终端进行比较，而NS与其他市场分析 软件相比，简直是无可争议的领导者。是的，神经网络单元只是可怕地搞砸了。那里的渔网被猛烈地教导，等等。但其中奠定的理念将赢得任何不熟悉编程的交易员的心，因为它并不要求... 整个工作完全是用完整的数据阵列进行的，没有任何分层，任何关于TS的理论都是在10分钟内仅用鼠标的帮助进行测试。我记得我在这一年中像手套一样换了很多老鼠，但在指标中建立无限嵌套的指标并不是什么大问题。连接DLL。我记得布是我们公司里最早开始写这些东西的人之一。不是指.... 当你运行程序时，有三个以上的按钮，但程序的灵活性非常高，任何理论都首先在那里测试，如果它是有用的，就可以在MT中实施。这个软件让没有编程经验的人也能做出与专业人士一样的TC。外观很简陋，但可能性是无限的。不要把这当作广告，据我所知，它不再支持BUT。 我真的想恢复它。不是拿起别人的代码，从头开始写这样的程序，把建立战略和系统的方法的想法作为一个整体.........。 很明显，需要投资，程序员必须来自上帝，就像克洛特曾经说过的自己。正如他常说的Wizard????他将对他们进行编程。顺便说一下，雷谢托夫就是其中之一。他一定是在晚上看着我把他的代码弄得乱七八糟，但我会解决的，我保证.....。 我一定会推出这个项目，但它将更加现代化，采用NS中的现有技术，相信我，鉴于交易者在胁迫下成为程序员，对这样的产品的需求将只是巨大的。而且没有任何代码。市场上不仅有真正的交易机器人，而且还有交易机器人本身，这就是为什么市场对他们更有吸引力。如果投资者或程序员看到这条信息，请私下与我联系，我们可以讨论我的看法。但这个程序会从playstore下载，.........。 mytarmailS 2018.10.22 20:49 #11272 Vizard_。所有这些都是在R语言中用10行完成的，包括图表上equi的输出)))听着，我如何在P-Classic中通过健身函数来训练一个网络或其他分类器？ 我在谷歌上搜索了所有的东西，我没有找到任何东西() 或者说，没有GA，这样的训练原则上是不可能的？ mytarmailS 2018.10.22 22:08 #11273 Vizard_: 不是没有ga，我不知道。你做了你的拨浪鼓吗？说实话？甚至没有试过...在在线测试模式 中失败了几次，我突然失去了兴趣，也许我什么时候会回来......。 我做了一些关于接近度量的实验，协整的效果非常好（Dickey Fuller's test），而不是相关或欧氏距离，我甚至不需要寻找一个又一个的模式，我可以使用标准模式---找到类似物---平均---得到预测---去 我想做一些适应性的东西，但我缺乏知识 [删除] 2018.10.23 10:18 #11274 Novaja:就是这样，我已经完成了）））。他只是在调情......让你感觉好一点；) [删除] 2018.10.23 10:31 #11275 Novaja:太多和不够都不好，必须始终有一个黄金分割点，即措施）））。这是真的;)) Igor Makanu 2018.10.23 15:22 #11276 我看了新闻，对图片感兴趣，对图片进行了搜索，得出了一个结果。 如果谷歌甚至确定人工智能是这样的，那么一张图片... 所以...好了，快点，大家眯起眼睛，谁是 谁可以看到这里的方案和指标???? ;) Evgeniy Chumakov 2018.10.23 15:24 #11277 伊戈尔-马卡努。 所以...那么，每个人都是如何快速地眯起眼睛，谁看到了什么方案和指标，在这里????。;) 在左边的显示器上，有一个某种类型的分布图。是吗？不是吗？ Igor Makanu 2018.10.23 15:25 #11278 叶夫根尼-丘马科夫。 左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？我怎么知道，如果我知道...我就会坐在这里赚钱！！但这是一张好照片！！。;) Vitaly Muzichenko 2018.10.23 15:27 #11279 叶夫根尼-丘马科夫。 左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？不，我认为有 "成年人 "在那里工作，没有分配。 mytarmailS 2018.10.23 16:34 #11280 叶夫根尼-丘马科夫。 左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？通常的水平卷！！！。天啊，你们这些人是从哪里来的？)) 啊，我忘了这是一个外汇论坛) 1...112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
今天的年轻人甚至不知道Neuroshel有多好，它的复兴现在超过了任何分析软件。这就像将MT与其他终端进行比较，而NS与其他市场分析 软件相比，简直是无可争议的领导者。是的，神经网络单元只是可怕地搞砸了。那里的渔网被猛烈地教导，等等。但其中奠定的理念将赢得任何不熟悉编程的交易员的心，因为它并不要求...
整个工作完全是用完整的数据阵列进行的，没有任何分层，任何关于TS的理论都是在10分钟内仅用鼠标的帮助进行测试。我记得我在这一年中像手套一样换了很多老鼠，但在指标中建立无限嵌套的指标并不是什么大问题。连接DLL。我记得布是我们公司里最早开始写这些东西的人之一。不是指....
当你运行程序时，有三个以上的按钮，但程序的灵活性非常高，任何理论都首先在那里测试，如果它是有用的，就可以在MT中实施。这个软件让没有编程经验的人也能做出与专业人士一样的TC。外观很简陋，但可能性是无限的。不要把这当作广告，据我所知，它不再支持BUT。
我真的想恢复它。不是拿起别人的代码，从头开始写这样的程序，把建立战略和系统的方法的想法作为一个整体.........。
很明显，需要投资，程序员必须来自上帝，就像克洛特曾经说过的自己。正如他常说的Wizard????他将对他们进行编程。顺便说一下，雷谢托夫就是其中之一。他一定是在晚上看着我把他的代码弄得乱七八糟，但我会解决的，我保证.....。
我一定会推出这个项目，但它将更加现代化，采用NS中的现有技术，相信我，鉴于交易者在胁迫下成为程序员，对这样的产品的需求将只是巨大的。而且没有任何代码。市场上不仅有真正的交易机器人，而且还有交易机器人本身，这就是为什么市场对他们更有吸引力。如果投资者或程序员看到这条信息，请私下与我联系，我们可以讨论我的看法。但这个程序会从playstore下载，.........。
所有这些都是在R语言中用10行完成的，包括图表上equi的输出)))
听着，我如何在P-Classic中通过健身函数来训练一个网络或其他分类器？ 我在谷歌上搜索了所有的东西，我没有找到任何东西()
或者说，没有GA，这样的训练原则上是不可能的？
不是没有ga，我不知道。你做了你的拨浪鼓吗？
说实话？甚至没有试过...在在线测试模式 中失败了几次，我突然失去了兴趣，也许我什么时候会回来......。
我做了一些关于接近度量的实验，协整的效果非常好（Dickey Fuller's test），而不是相关或欧氏距离，我甚至不需要寻找一个又一个的模式，我可以使用标准模式---找到类似物---平均---得到预测---去
我想做一些适应性的东西，但我缺乏知识
就是这样，我已经完成了）））。
他只是在调情......让你感觉好一点；)
太多和不够都不好，必须始终有一个黄金分割点，即措施）））。
这是真的;))
我看了新闻，对图片感兴趣，对图片进行了搜索，得出了一个结果。
如果谷歌甚至确定人工智能是这样的，那么一张图片...
所以...好了，快点，大家眯起眼睛，谁是
谁可以看到这里的方案和指标????
;)
所以...那么，每个人都是如何快速地眯起眼睛，谁看到了什么方案和指标，在这里????。
;)
在左边的显示器上，有一个某种类型的分布图。是吗？不是吗？
左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？
我怎么知道，如果我知道...我就会坐在这里赚钱！！但这是一张好照片！！。;)
左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？
不，我认为有 "成年人 "在那里工作，没有分配。
左边的显示器上有某种分布图。是吗？不是吗？
通常的水平卷！！！。天啊，你们这些人是从哪里来的？)) 啊，我忘了这是一个外汇论坛)