交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1131 1...112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138...3399 新评论 mytarmailS 2018.10.24 13:21 #11301 Vizard_。我不会说什么）））告诉我，这有什么大不了的，我接受批评。 Renat Akhtyamov 2018.10.24 13:31 #11302 mytarmailS:告诉我，这有什么大不了的，我接受批评各个区域都是如此。 它不太清楚发生了什么。 平坦的区域吃掉了趋势一... 到目前为止，一个模糊的决定 mytarmailS 2018.10.24 13:37 #11303 伊戈尔-马卡努。 啊，我明白了....我已经在这个主题中问过毒气，现在轮到你了......拿破仑不是在压榨你吗？ ))) 该死的，当我几天来一直在问这里的每个人如何寻找漂浮物时，你在哪里呢))。 好吧，反正我也要用我的指标。 伊戈尔-马卡努。将 "平坦 "一词改为 "巩固"。 还有一个通道，侧向，锯齿，密度)) 我称它为飞来横祸，我想我已经习惯了它。 Violetta Novak 2018.10.24 13:40 #11304 蜥蜴_。radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn谢谢，音乐好了））。 mytarmailS 2018.10.24 13:43 #11305 我还想知道，翻牌之间是否有规律地交替进行。 我在欧元上运行了一个滑动窗口，并记录了我的函数的特征 让我们进行光谱分析))) 对不起，我换错了树。 事实证明，我们可以预测平坦之间的间隔，如果我们能预测平坦的方法，那就是别的东西了 或者，也许我只是找到了一个正常的波动周期，而维扎尔 在笑声中扭动着身体））。 Renat Akhtyamov 2018.10.24 13:54 #11306 mytarmailS:我还想知道，翻牌之间是否有规律地交替进行。 我在欧元上运行了一个滑动窗口，并记录了我的函数的特征 让我们进行光谱分析)) 事实证明，人们可以预测平坦之间的间隔，如果我们能预测平坦的方法，那已经是一件好事了 价格序列的周期为无穷大 而你的时期将是你的窗口期的倍数。 在这种情况下，如果箱子越过窗口（在动态中它会越过窗口，100%），就会发生错误。 Vizard_ 2018.10.24 14:01 #11307 mytarmailS：也可能我只是发现了通常的波动周期，维扎尔 现在正笑得在桌子底下蠕动呢））。我不打算说什么）））。 mytarmailS 2018.10.24 14:12 #11308 伊戈尔-马卡努。万岁！我已经在主题中写到在测试器中看 "曲线"，你已经达到了 "曲线 "的新水平 ))))很奇怪，从一个写SSA的人那里听到这样的问题 或者他没有吗？ mytarmailS 2018.10.24 14:19 #11309 蜥蜴_。我不会说什么))))我自己说的 )) 这是正确的，这是同一个周期。 mytarmailS 2018.10.24 14:25 #11310 伊戈尔-马卡努。SSA很酷，我想起了我的矩阵工作，可以说是给我的头脑充电，出现了一些关于预测的想法，然后我把轨迹矩阵放到神经网络中，然后......我要么使用曲线，要么继续阅读；)曲线不起作用)
