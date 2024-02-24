交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1131

Vizard_

我不会说什么）））

告诉我，这有什么大不了的，我接受批评。

 
mytarmailS:

告诉我，这有什么大不了的，我接受批评

各个区域都是如此。

它不太清楚发生了什么。

平坦的区域吃掉了趋势一...

到目前为止，一个模糊的决定

 
伊戈尔-马卡努

啊，我明白了....我已经在这个主题中问过毒气，现在轮到你了......拿破仑不是在压榨你吗？

)))


该死的，当我几天来一直在问这里的每个人如何寻找漂浮物时，你在哪里呢))。

好吧，反正我也要用我的指标。


伊戈尔-马卡努

将 "平坦 "一词改为 "巩固"。

还有一个通道，侧向，锯齿，密度))

我称它为飞来横祸，我想我已经习惯了它。

 
蜴_

radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn

谢谢，音乐好了））。

 

我还想知道，翻牌之间是否有规律地交替进行。

我在欧元上运行了一个滑动窗口，并记录了我的函数的特征

让我们进行光谱分析)))


对不起，我换错了树。


事实证明，我们可以预测平坦之间的间隔，如果我们能预测平坦的方法，那就是别的东西了



或者，也许我只是找到了一个正常的波动周期，而维扎尔 在笑声中扭动着身体））。

 
mytarmailS:

我还想知道，翻牌之间是否有规律地交替进行。

我在欧元上运行了一个滑动窗口，并记录了我的函数的特征

让我们进行光谱分析))

事实证明，人们可以预测平坦之间的间隔，如果我们能预测平坦的方法，那已经是一件好事了

价格序列的周期为无穷大

而你的时期将是你的窗口期的倍数。

在这种情况下，如果箱子越过窗口（在动态中它会越过窗口，100%），就会发生错误。
 
mytarmailS：也可能我只是发现了通常的波动周期，维扎尔 现在正笑得在桌子底下蠕动呢））。

我不打算说什么）））。

 
伊戈尔-马卡努

万岁！我已经在主题中写到在测试器中看 "曲线"，你已经达到了 "曲线 "的新水平 ))))

很奇怪，从一个写SSA的人那里听到这样的问题

或者他没有吗？

 
蜴_

我不会说什么))))

我自己说的 ))


这是正确的，这是同一个周期。



 
伊戈尔-马卡努

SSA很酷，我想起了我的矩阵工作，可以说是给我的头脑充电，出现了一些关于预测的想法，然后我把轨迹矩阵放到神经网络中，然后......我要么使用曲线，要么继续阅读；)

曲线不起作用)

