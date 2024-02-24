交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1129 1...112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136...3399 新评论 Violetta Novak 2018.10.23 17:18 #11281 Vizard_。 radikal.ru/video/1JIag8ds57s))) Mihail Marchukajtes 2018.10.23 17:30 #11282 Vizard_。不要陷入欣喜若狂。用几天时间冷静地消化它，旋转它...这是个好建议。慢慢来...:-) Evgeniy Chumakov 2018.10.23 18:12 #11283 mytarmailS:通常的水平卷！！！。天啊，你们这些人是从哪里来的？)) 啊，我忘了这是一个外汇论坛) 在小窗里？在左边的显示器上？ Mikhail Khlestov 2018.10.23 19:19 #11284 谢尔盖-查尔舍夫。怎么了？ 我自己也有同样的问题。谁能告诉我为什么会发生这种情况？ 附加的文件： 62C41E4C-7828-4C12-A641-038292A685AB-5128-00000E040E8B705E.png 16 kb pantural 2018.10.23 23:00 #11285 Mikhail Khlestov: 我自己也有这个问题。谁能告诉我为什么会发生这种情况？每个人都是这样，看托盘结果没有意义，只看OOS，但如果系统没有识别出真正的模式（世界上有几百个人可以做到这一点），那么OOS将是对传播的一种消耗，或者更糟糕的事情。但是，要修复一个痕迹--对于任何拥有100美元和几个小时的灰名单 来说都没有问题。 Yuriy Asaulenko 2018.10.23 23:51 #11286 伊戈尔-马卡努。1.我将尝试松散地引用海金的话：数据集应包含正面和负面的例子 正面的例子似乎很清楚，有待澄清的是如何教授负面的例子？ 2.噪音也应该给出，但这并不完全是一个负面的例子，不是吗？ 1.这是个好观点。但你忘记了--正负的比例必须与实践相对应。也是记忆中的一段话。 以同样的方式进行教学。将输入物与正极物混合使用。 2.从1.可以看出--没有噪音。 如果你只有正面，没有负面，你就不知道你在教什么。 Yuriy Asaulenko 2018.10.24 00:22 #11287 伊戈尔-马卡努。1.我没有忘记，因为我不知道--没有什么好忘记的，我还想读，但就是这些小事开始了！我还没有忘记。 2.个别情况下，imho，好吧，我的目的是好的--我不想预测不可预测的，我想适应适应性）））。顺便说一下，从哪里拿底片。既然我不知道这个任务，一般来说。 如果你要教，比如说，识别三角形，那么训练样本不仅应该包含各种三角形，而且还应该包含各种非三角形。 mytarmailS 2018.10.24 11:44 #11288 Vizard_。radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn妈的......你在听什么音乐））。 mytarmailS 2018.10.24 12:10 #11289 所以，关于浮渣，如果你记得，我提出了一个关于如何将浮渣算法化的话题。我没有得到任何明确的答案，所以我不得不自己去思考......。 一开始，我试验了分配法--价格在一个水平上波动越大，这些波动越大，翻盘的可能性就越大；然而，这种方法有缺点，我放弃了。 第二种方法更好，我想与你分享，如果有人感兴趣的话......。 对于第二种方法，我使用了价格的自相关，我长期以来一直在寻找ACF指标中的平坦性迹象，并发现了两个简单的迹象。这就是价格和ACF的模样 R-ke上的代码 layout(1:2) x <- cumsum(rnorm(100)) plot(x,t="l") acf(x,plot = T,lag.max = length(x)) 现在是关于标志的问题 第一个符号是ACF中极值的数量（蓝色）。 第二个指标是零线与轴的交点数量（红色）。 交叉点和极值越多，平坦性越强。 一个返回上述两个属性或参数的函数 get_parameters <- function(x){ ac <- acf(x,lag.max = length(x),plot = F) library(quantmod) xx <- ac$acf pi <- findPeaks(xx) va <- findValleys(xx) length(c(pi,va)) flet <- rep(0,length(xx)) for(i in 5:length(xx)){ if(xx[i-1]>0 && xx[i]<0) flet[i] <- 1 if(xx[i-1]<0 && xx[i]>0) flet[i] <- 1 } x1 <- length(c(pi,va)) x2 <- sum(flet) return(c(x1,x2)) }该方法有一个缺点--它是一个固定大小的滑动窗口，但它可以避免，尽管该算法放慢了一百倍，这很糟糕... 现在的结果实际上是 我们认为 "平坦 "是指第一个和第二个符号超过7的情况。 在一个大小为30点的滑动窗口中的算法 在一个200个像素的滑动窗口中的算法 和代码本身 layout(1:1) x <- cumsum(rnorm(1000)) plot(x,t="l") n <- 200 # length roll window for(i in n:length(x)){ ii <- (i-(n-1)):i gp <- get_parameters(x[ii]) flat <- gp[1]>=8 && gp[2]>=8 if(flat){ rect(i-length(ii), min(x[ii]), i, max(x[ii]), col = "aquamarine3",border = "aquamarine3") }} lines(x,t="l") 如果有人知道如何改进该算法，请不要犹豫。 Renat Akhtyamov 2018.10.24 12:29 #11290 mytarmailS:见.....在一个30个像素的滑动窗口中的算法 在一个200个像素的滑动窗口中的算法 因此，如果你把整个故事作为一个窗口，那么从头到尾都会是一个平面？ 1...112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不要陷入欣喜若狂。用几天时间冷静地消化它，旋转它...
这是个好建议。慢慢来...:-)
通常的水平卷！！！。天啊，你们这些人是从哪里来的？)) 啊，我忘了这是一个外汇论坛)
在小窗里？在左边的显示器上？
怎么了？
我自己也有同样的问题。谁能告诉我为什么会发生这种情况？
我自己也有这个问题。谁能告诉我为什么会发生这种情况？
每个人都是这样，看托盘结果没有意义，只看OOS，但如果系统没有识别出真正的模式（世界上有几百个人可以做到这一点），那么OOS将是对传播的一种消耗，或者更糟糕的事情。但是，要修复一个痕迹--对于任何拥有100美元和几个小时的灰名单 来说都没有问题。
1.我将尝试松散地引用海金的话：数据集应包含正面和负面的例子
正面的例子似乎很清楚，有待澄清的是如何教授负面的例子？
2.噪音也应该给出，但这并不完全是一个负面的例子，不是吗？
1.这是个好观点。但你忘记了--正负的比例必须与实践相对应。也是记忆中的一段话。
以同样的方式进行教学。将输入物与正极物混合使用。
2.从1.可以看出--没有噪音。
如果你只有正面，没有负面，你就不知道你在教什么。
1.我没有忘记，因为我不知道--没有什么好忘记的，我还想读，但就是这些小事开始了！我还没有忘记。
2.个别情况下，imho，好吧，我的目的是好的--我不想预测不可预测的，我想适应适应性）））。
顺便说一下，从哪里拿底片。既然我不知道这个任务，一般来说。
如果你要教，比如说，识别三角形，那么训练样本不仅应该包含各种三角形，而且还应该包含各种非三角形。
妈的......你在听什么音乐））。
所以，关于浮渣，如果你记得，我提出了一个关于如何将浮渣算法化的话题。我没有得到任何明确的答案，所以我不得不自己去思考......。
一开始，我试验了分配法--价格在一个水平上波动越大，这些波动越大，翻盘的可能性就越大；然而，这种方法有缺点，我放弃了。
第二种方法更好，我想与你分享，如果有人感兴趣的话......。
对于第二种方法，我使用了价格的自相关，我长期以来一直在寻找ACF指标中的平坦性迹象，并发现了两个简单的迹象。
这就是价格和ACF的模样
R-ke上的代码
现在是关于标志的问题
第一个符号是ACF中极值的数量（蓝色）。
第二个指标是零线与轴的交点数量（红色）。
交叉点和极值越多，平坦性越强。
一个返回上述两个属性或参数的函数
该方法有一个缺点--它是一个固定大小的滑动窗口，但它可以避免，尽管该算法放慢了一百倍，这很糟糕...
现在的结果实际上是
我们认为 "平坦 "是指第一个和第二个符号超过7的情况。
在一个大小为30点的滑动窗口中的算法
在一个200个像素的滑动窗口中的算法
和代码本身
如果有人知道如何改进该算法，请不要犹豫。
见.....
因此，如果你把整个故事作为一个窗口，那么从头到尾都会是一个平面？