交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1134 1...112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141...3399 新评论 mytarmailS 2018.10.25 20:56 #11331 我创建了一个指标，在突出趋势方面相当出色，到目前为止，我把它称为超级趋势)) 现在有两个版本在开发中，在图Eur 5min 25k点 蓝色的趋势是上升，红色的趋势是下降。 一个版本领先于另一个版本，反之亦然，我想我将把它们交叉在一起......。 这个指标没有设置，没有周期，也没有MO））指标的主要思想是适应性和计量经济学。 在我看来，这是我做过的趋势指标中最好的，虽然测试的计算方法相当昂贵，但值得... 所以，你去那里））。祝大家好运! [删除] 2018.10.25 21:02 #11332 mytarmailS:我创建了一个指标，在突出趋势方面相当出色，到目前为止，我把它称为超级趋势)) 现在有两个版本在开发中，在图Eur 5min 25k点 蓝色的趋势是上升，红色的趋势是下降。 一个版本领先于另一个版本，反之亦然，我想我将把它们交叉在一起......。 这个指标没有设置，没有周期，也没有MO））指标的主要思想是适应性和计量经济学。 在我看来，这是我做过的趋势指标中最好的，虽然测试的计算方法相当昂贵，但值得... 所以，你去那里））。祝大家好运!https://www.mql5.com/ru/code/16774 我将尽量保持在平地上。 Super Trend Hull Indicator www.mql5.com Draw Psy Levels Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга. RSI Filter RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра. Super Trend Averages Супертрендовый индикатор с... mytarmailS 2018.10.25 21:09 #11333 马克西姆-德米特里耶夫斯基。https://www.mql5.com/ru/code/16774 反正你在公寓里也会受罪让我们看看，测试将显示.... 我的指标与链接中的内容毫无关系，也与移动平均线 毫无关系，它从根本上是不同的。 它甚至没有像通常那样按价格来画。 [删除] 2018.10.25 21:10 #11334 mytarmailS:让我们看看，测试将显示.... 我的指标与链接中的内容没有任何关系，也与移动平均线 没有任何关系，它在各方面都有根本性的不同。形同虚设 但测试将是有趣的。 mytarmailS 2018.10.25 21:13 #11335 马克西姆-德米特里耶夫斯基。唉和啊......本质上是一样的，但形式上不是。 不过看到测试结果会很有趣让我们看看马克斯，我真的希望你是错的 )) 经验说，奇迹不会发生，但另一方面，经验又说，我创造了一些东西，这与我以前所做的任何事情都不一样。 Renat Akhtyamov 2018.10.25 21:15 #11336 mytarmailS:让我们看看马克斯，我真的希望你是错的 )) 经验告诉我，奇迹不会发生，但另一方面，经验告诉我，我创造的东西与我以前做过的任何事情都不一样。看起来不错 只有一个问题 平地和趋势之间的界线几乎等同于跨越2个MAs以及由此产生的所有多重价差损失。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 21:21 #11337 Renat Akhtyamov: 它看起来不错。唯一的问题是...平线和趋势之间的线几乎与2个MAs的交叉点相同，所有由此产生的多重价差损失是的，那是胡说八道。MAs，一个通道，+通道中的 一个突破。还有所有的爱。 mytarmailS 2018.10.25 21:23 #11338 尤里-阿索连科。是的，这都是胡说八道。MAs, channel, + channel breakdown.还有所有的爱。))))) ahah 你是什么人，外汇俱乐部的学生？)) 为什么？"随机 "更好））) Violetta Novak 2018.10.25 22:26 #11339 mytarmailS:我创建了一个指标，在突出趋势方面相当出色，到目前为止，我把它称为超级趋势)) 现在有两个版本在开发中，在图Eur 5min 25k点 蓝色的趋势是上升，红色的趋势是下降。 一个版本领先于另一个版本，反之亦然，我想我将把它们交叉在一起......。 这个指标没有设置，没有周期，也没有MO））指标的主要思想是适应性和计量经济学。 在我看来，这是我做过的趋势指标中最好的，虽然测试的计算方法相当昂贵，但值得... 所以，你去那里））。祝大家好运!这是我的答案。 Yuriy Asaulenko 2018.10.26 00:52 #11340 mytarmailS: 雨刮器是怎么回事？ 随机的更好)))) 谢谢你。也许会是这样。可能不是一个坏主意。但是对于一个完全不同的应用。可能与MAs在一起更好。 1...112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我创建了一个指标，在突出趋势方面相当出色，到目前为止，我把它称为超级趋势))
现在有两个版本在开发中，在图Eur 5min 25k点
蓝色的趋势是上升，红色的趋势是下降。
一个版本领先于另一个版本，反之亦然，我想我将把它们交叉在一起......。
这个指标没有设置，没有周期，也没有MO））指标的主要思想是适应性和计量经济学。
在我看来，这是我做过的趋势指标中最好的，虽然测试的计算方法相当昂贵，但值得...
所以，你去那里））。祝大家好运!
我创建了一个指标，在突出趋势方面相当出色，到目前为止，我把它称为超级趋势))
现在有两个版本在开发中，在图Eur 5min 25k点
蓝色的趋势是上升，红色的趋势是下降。
一个版本领先于另一个版本，反之亦然，我想我将把它们交叉在一起......。
这个指标没有设置，没有周期，也没有MO））指标的主要思想是适应性和计量经济学。
在我看来，这是我做过的趋势指标中最好的，虽然测试的计算方法相当昂贵，但值得...
所以，你去那里））。祝大家好运!
https://www.mql5.com/ru/code/16774
我将尽量保持在平地上。
https://www.mql5.com/ru/code/16774
反正你在公寓里也会受罪
让我们看看，测试将显示....
我的指标与链接中的内容毫无关系，也与移动平均线 毫无关系，它从根本上是不同的。
它甚至没有像通常那样按价格来画。
让我们看看，测试将显示....
我的指标与链接中的内容没有任何关系，也与移动平均线 没有任何关系，它在各方面都有根本性的不同。
形同虚设但测试将是有趣的。
唉和啊......本质上是一样的，但形式上不是。不过看到测试结果会很有趣
让我们看看马克斯，我真的希望你是错的 ))
经验说，奇迹不会发生，但另一方面，经验又说，我创造了一些东西，这与我以前所做的任何事情都不一样。
让我们看看马克斯，我真的希望你是错的 ))
经验告诉我，奇迹不会发生，但另一方面，经验告诉我，我创造的东西与我以前做过的任何事情都不一样。
看起来不错
只有一个问题
平地和趋势之间的界线几乎等同于跨越2个MAs以及由此产生的所有多重价差损失。
它看起来不错。
唯一的问题是...
平线和趋势之间的线几乎与2个MAs的交叉点相同，所有由此产生的多重价差损失
是的，那是胡说八道。MAs，一个通道，+通道中的 一个突破。还有所有的爱。
是的，这都是胡说八道。MAs, channel, + channel breakdown.还有所有的爱。
))))) ahah
你是什么人，外汇俱乐部的学生？))为什么？"随机 "更好））)
我创建了一个指标，在突出趋势方面相当出色，到目前为止，我把它称为超级趋势))
现在有两个版本在开发中，在图Eur 5min 25k点
蓝色的趋势是上升，红色的趋势是下降。
一个版本领先于另一个版本，反之亦然，我想我将把它们交叉在一起......。
这个指标没有设置，没有周期，也没有MO））指标的主要思想是适应性和计量经济学。
在我看来，这是我做过的趋势指标中最好的，虽然测试的计算方法相当昂贵，但值得...
所以，你去那里））。祝大家好运!
这是我的答案。
雨刮器是怎么回事？ 随机的更好))))