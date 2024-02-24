交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 564 1...557558559560561562563564565566567568569570571...3399 新评论 forexman77 2018.01.11 21:12 #5631 我的想法是这样的。有很多各种网络的实现方式，但它们都有各种复杂的公式。如果有人能 "破译 "它们，那么我就能用µl来编码它们。然后我可以触摸不同的方法。你觉得这个建议如何？ 或者我自己研究，然后不给任何人看）。 Yuriy Asaulenko 2018.01.11 21:23 #5632 forexman77:我的想法是这样的。有很多各种网络的实现方式，但它们都有各种复杂的公式。如果有人能 "破译 "它们，那么我就能用µl来编码它们。然后我可以触摸不同的方法。你觉得这个建议如何？ 或者我自己研究，以后不给别人看)不，这样的建议）。有一大堆已经写好的应用NS的软件。你调试系统并通过API将其连接到MQL。从MQL来看，需要交付数据和交易功能。而且你不需要写任何东西)。 Aleksey Terentev 2018.01.11 21:29 #5633 尤里-阿索连科。不可能，这样的建议）。有很多已经写好的应用NS的软件。你在那里调试系统，并通过API将其连接到MQL。从MQL来看，需要交付数据和交易功能。也不需要写什么）。+1 forexman77 2018.01.11 21:31 #5634 尤里-阿索连科。不可能，这样的建议）。有很多已经写好的应用NS的软件。你在那里调试系统，并通过API将其连接到MQL。从MQL来看，需要交付数据和交易功能。而且你不需要写任何东西)。你已经说过了。我不习惯于相信别人的代码，也许它可能包含错误，甚至是不正确的。在我看来，我必须了解我在测试什么，以及它有什么意义。所以我的出路是学习Python或R，然后通过库来了解那里有什么。顺便说一下，即使没有神经网络，期货的曲率也不会比你的差多少。 [删除] 2018.01.11 21:35 #5635 尤里-阿索连科。顺便说一句，这在很大程度上要归功于你。当我刚开始工作时，是你给了我雷舍托夫文章的链接。这篇文章对如何使用它没有太多的例子，但它使我明白了在哪里驾驭马匹。我不知道谷歌中是否有这样的方法，因为我自己最终来到了蒙特卡洛。也不知道RL，但从你的简单描述来看，这听起来像我的方法。我在网上搜索了蒙特卡洛--https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf，只是这个很不同。我明天会用谷歌搜索M-C的更多文章，我不知道它，所以我需要阅读它。这是一本入门书，但我明天再读 :)http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html [删除] 2018.01.11 21:37 #5636 forexman77: 你已经说过了。好吧，我只是不习惯相信别人的代码，也许有错误或者根本就不对。在我看来，你仍然需要了解你在测试什么，背后的意义是什么。所以，我的出路是学习Python或R，然后通过库来了解那里有什么。终端自带的alglib库已经有一个多层perseptron和一个随机森林......实验，你不需要再写什么。这些基本上是基本模型，其他软件包中的其他部分只是上面的附加物，而基础的使用是相同的。 forexman77 2018.01.11 21:45 #5637 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 终端机标配的alglib库已经有一个多层渗透器和一个随机森林......实验，你不需要再写什么。这些基本上是基本模型，其他软件包中的其他部分只是上面的附加物，而基础的使用是相同的。我试着去解读和研究，图书馆里的随机森林 叫什么名字，还是专门在那里命名？ [删除] 2018.01.11 21:46 #5638 forexman77: 我试着解开调查，随机森林在库中叫什么，或者那里有专门的名字？决策森林帮助http://alglib.sources.ru/dataanalysis/ Yuriy Asaulenko 2018.01.11 21:49 #5639 forexman77: 你已经说过了。好吧，我只是不习惯相信别人的代码，也许有错误或者根本就不对。在我看来，你仍然需要了解你在测试什么，背后的意义是什么。所以我的解决办法是学习Python或R，然后通过库来了解那里的情况。现代的OOP概念意味着你可以（甚至不应该）完全不了解对象的内部运作情况。只有接口。因此，对电热水壶装置的无知根本不妨碍其使用。通常，这类软件都有很好的文件记录，已经被成千上万的用户测试过，其性能毋庸置疑。对于Python或R，我不能说什么，因为我没有把它用于NS。至于内部终端库在脚手架和NS方面，IMHO，不是最好的选择。 forexman77 2018.01.11 21:49 #5640 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 决策森林帮助http://alglib.sources.ru/dataanalysis/谢谢你。这将是一个值得研究的问题。 1...557558559560561562563564565566567568569570571...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的想法是这样的。有很多各种网络的实现方式，但它们都有各种复杂的公式。如果有人能 "破译 "它们，那么我就能用µl来编码它们。然后我可以触摸不同的方法。
你觉得这个建议如何？或者我自己研究，然后不给任何人看）。
不，这样的建议）。
有一大堆已经写好的应用NS的软件。你调试系统并通过API将其连接到MQL。从MQL来看，需要交付数据和交易功能。而且你不需要写任何东西)。
有很多已经写好的应用NS的软件。你在那里调试系统，并通过API将其连接到MQL。从MQL来看，需要交付数据和交易功能。也不需要写什么）。
你已经说过了。我不习惯于相信别人的代码，也许它可能包含错误，甚至是不正确的。在我看来，我必须了解我在测试什么，以及它有什么意义。
所以我的出路是学习Python或R，然后通过库来了解那里有什么。
顺便说一下，即使没有神经网络，期货的曲率也不会比你的差多少。
顺便说一句，这在很大程度上要归功于你。当我刚开始工作时，是你给了我雷舍托夫文章的链接。这篇文章对如何使用它没有太多的例子，但它使我明白了在哪里驾驭马匹。
我不知道谷歌中是否有这样的方法，因为我自己最终来到了蒙特卡洛。
也不知道RL，但从你的简单描述来看，这听起来像我的方法。
我在网上搜索了蒙特卡洛--https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf，只是这个很不同。
我明天会用谷歌搜索M-C的更多文章，我不知道它，所以我需要阅读它。
这是一本入门书，但我明天再读 :)
http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html
终端自带的alglib库已经有一个多层perseptron和一个随机森林......实验，你不需要再写什么。这些基本上是基本模型，其他软件包中的其他部分只是上面的附加物，而基础的使用是相同的。
我试着去解读和研究，图书馆里的随机森林 叫什么名字，还是专门在那里命名？
决策森林
帮助http://alglib.sources.ru/dataanalysis/
现代的OOP概念意味着你可以（甚至不应该）完全不了解对象的内部运作情况。只有接口。
因此，对电热水壶装置的无知根本不妨碍其使用。
通常，这类软件都有很好的文件记录，已经被成千上万的用户测试过，其性能毋庸置疑。
对于Python或R，我不能说什么，因为我没有把它用于NS。至于内部终端库在脚手架和NS方面，IMHO，不是最好的选择。
谢谢你。这将是一个值得研究的问题。