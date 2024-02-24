交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 564

新评论
 

我的想法是这样的。有很多各种网络的实现方式，但它们都有各种复杂的公式。如果有人能 "破译 "它们，那么我就能用µl来编码它们。然后我可以触摸不同的方法。

你觉得这个建议如何？

或者我自己研究，然后不给任何人看）。
 
forexman77:

我的想法是这样的。有很多各种网络的实现方式，但它们都有各种复杂的公式。如果有人能 "破译 "它们，那么我就能用µl来编码它们。然后我可以触摸不同的方法。

你觉得这个建议如何？

或者我自己研究，以后不给别人看)

不，这样的建议）。

有一大堆已经写好的应用NS的软件。你调试系统并通过API将其连接到MQL。从MQL来看，需要交付数据和交易功能。而且你不需要写任何东西)。

 
尤里-阿索连科

不可能，这样的建议）。

有很多已经写好的应用NS的软件。你在那里调试系统，并通过API将其连接到MQL。从MQL来看，需要交付数据和交易功能。也不需要写什么）。

+1
 
尤里-阿索连科

不可能，这样的建议）。

有很多已经写好的应用NS的软件。你在那里调试系统，并通过API将其连接到MQL。从MQL来看，需要交付数据和交易功能。而且你不需要写任何东西)。


你已经说过了。我不习惯于相信别人的代码，也许它可能包含错误，甚至是不正确的。在我看来，我必须了解我在测试什么，以及它有什么意义。

所以我的出路是学习Python或R，然后通过库来了解那里有什么。

顺便说一下，即使没有神经网络，期货的曲率也不会比你的差多少。


[删除]  
尤里-阿索连科

顺便说一句，这在很大程度上要归功于你。当我刚开始工作时，是你给了我雷舍托夫文章的链接。这篇文章对如何使用它没有太多的例子，但它使我明白了在哪里驾驭马匹。

我不知道谷歌中是否有这样的方法，因为我自己最终来到了蒙特卡洛。

也不知道RL，但从你的简单描述来看，这听起来像我的方法。

我在网上搜索了蒙特卡洛--https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf，只是这个很不同。


我明天会用谷歌搜索M-C的更多文章，我不知道它，所以我需要阅读它。

这是一本入门书，但我明天再读 :)

http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html

[删除]  
forexman77:

你已经说过了。好吧，我只是不习惯相信别人的代码，也许有错误或者根本就不对。在我看来，你仍然需要了解你在测试什么，背后的意义是什么。

所以，我的出路是学习Python或R，然后通过库来了解那里有什么。


终端自带的alglib库已经有一个多层perseptron和一个随机森林......实验，你不需要再写什么。这些基本上是基本模型，其他软件包中的其他部分只是上面的附加物，而基础的使用是相同的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

终端机标配的alglib库已经有一个多层渗透器和一个随机森林......实验，你不需要再写什么。这些基本上是基本模型，其他软件包中的其他部分只是上面的附加物，而基础的使用是相同的。


我试着去解读和研究，图书馆里的随机森林 叫什么名字，还是专门在那里命名？

[删除]  
forexman77:

我试着解开调查，随机森林在库中叫什么，或者那里有专门的名字？


决策森林

帮助http://alglib.sources.ru/dataanalysis/

 
forexman77:

你已经说过了。好吧，我只是不习惯相信别人的代码，也许有错误或者根本就不对。在我看来，你仍然需要了解你在测试什么，背后的意义是什么。

所以我的解决办法是学习Python或R，然后通过库来了解那里的情况。

现代的OOP概念意味着你可以（甚至不应该）完全不了解对象的内部运作情况。只有接口。

因此，对电热水壶装置的无知根本不妨碍其使用。

通常，这类软件都有很好的文件记录，已经被成千上万的用户测试过，其性能毋庸置疑。

对于Python或R，我不能说什么，因为我没有把它用于NS。至于内部终端库在脚手架和NS方面，IMHO，不是最好的选择。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

决策森林

帮助http://alglib.sources.ru/dataanalysis/


谢谢你。这将是一个值得研究的问题。

1...557558559560561562563564565566567568569570571...3399
新评论