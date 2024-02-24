交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1058

而事实就是这样，支持不会变成阻力，新的阻力会出现。

这里有一个水平，成为阻力位，然后是支撑位。


 
这里有一个水平，成为阻力位和支撑位。


在这个价位上，我只看到一个阻力，其他的东西对我来说都是噪音。

这就是你从 "左边的支持 "中购买，希望获得增长的那个。


 
在这个价位上，我只看到一个阻力，其他的对我来说都是噪音。

你是什么人？"长期主义者"？

 
你是什么人，长期工人吗？

在你给我看的价格水平 上，我没有看到其他东西

 
这就是他们从 "左翼的支持 "中买入，希望获得上涨的那一个。

好吧，如果他们在买东西，那么一定有人在卖给他们？- 这都是相对的，就像支撑位一样。我最近在网上看到Prival的一个视频，现在他似乎在成功交易RTS？但他已经在教....。

好吧，连他都美其名曰，水平只在历史上，没有人会知道下一个水平可能出现在哪里。

我想起了这位抓取者 ，很久以前我和他交流过，我甚至找到了他的标记，如果我在价格图表上寻找任何逻辑，似乎需要有一个周期：买入-卖出，有人在ZigZag中看到它，这个人画了三角形的标记，用他的话说，价格总是回到它开始的地方，并且会回来--只是时间问题，这是他标记的截图，他很有趣，他的预测比不预测更有效，但可惜的是，像所有抓取者...没有止损的交易


 
我想他在YouTube上有一个频道。我无意中看到了他的视频，他教我如何制作一个吹毛求疵的机器人。

简而言之，他在5分钟内用股权做了一个圣杯，进入天空。事实上，nitza有一个bug，他没有考虑到这一点。

这是很搞笑的))))

是的，我看到了，但你看历史是如何重演的......。你找到了圣杯，然后你必须学习它，因为没有人愿意承担风险。

 
我不是在说这个，我是在说人群指标。它不应该是一个网格，而是数据。
SSA。在SSA上，只是将价格正常化一些。在档案中阅读...

我可能很笨，但我不明白我应该从这里得出什么结论？

我需要看到有区别的网格，或者什么，我的头已经很疼了）请解释一下。
 
你从哪里得到市场的人群指标？

从市场上？- 构成要素。不是来自市场--不可能。

 
从市场上？- 小学。不是来自市场，不可能。

解释一下？

 
我得到什么或从哪里得到的并不重要。最重要的是你得到了什么。你在发布关于市场的视频时，脸上带着自作聪明的表情。
而且没有任何数据。事实上，你只是在胡说八道，与你提出的理论无关。这没有错。
但这一理论只是滴水不漏的...

它崩溃是因为它完全按照我说的和图片上显示的那样工作吗？

也许是你的屋顶掉了向导。

