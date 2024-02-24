交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1055 1...104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062...3399 新评论 [删除] 2018.09.14 10:04 #10541 mytarmailS:马克西姆，我再解释一下。 ===== 1）它采用常规的极值2）它通过选择具有极值的各种变体（可能是μua）来搜索某些结构（水平）；他发现了大约200个这样的水平，这一点已经提到过了。3）然后他训练出一套 ==== 你从第一点跳到第三点，而第二点是最重要的。选择变体是对eps水平的搜索，M瓜这是NS的一部分。因此，他在1000个选项中找到了200个级别，以1比2的方式递增。会有什么样的选择呢？ mytarmailS 2018.09.14 10:06 #10542 马克西姆-德米特里耶夫斯基。变体选择是对eps级别的枚举，Mgua这是NS的一部分。所以他在1000个选项中以1到2的步骤找到了200个级别。能有什么样的选择？有1-2，有1-2，有1-2，在此基础上进行连接和训练，而不是在原始数据上。 [删除] 2018.09.14 10:08 #10543 mytarmailS:有1-2个，有1-2个，有1-2个，把它们放在一起，你就在上面训练，而不是在原始数据上。那么我们来联系一下，有什么问题？ mytarmailS 2018.09.14 10:12 #10544 马克西姆-德米特里耶夫斯基。因此，让我们联系一下，问题出在哪里？没问题）只需注意，步骤2）中的标志应该在历史上重复出现，并且在步骤3中落网之前已经基本发挥作用。 这一切都需要被正式化，它可能是一个独立的算法。 [删除] 2018.09.14 10:13 #10545 mytarmailS:没问题）只需注意，第2点的标志必须在历史上重复出现，并且在第3点中落网之前已经内在地发挥作用。我怎么知道它们在进入第3项之前是有效的呢？ mytarmailS 2018.09.14 10:19 #10546 马克西姆-德米特里耶夫斯基。在我做第三步之前，我怎么知道它们在工作呢？一旦他们上了网，你就不能确定什么了...... 网络有一个目标--有不同的目标，但目标是善于预测--交易的。 所以你设置了网络来交易你的100%的数据，如果它能做出预测，但只有2%的数据，怎么办？你能从中得到什么？ 你需要从所有的预测者中挑出这些2%的零碎内容，至少30%，并将它们发送到网上，不是以价格或那些愚蠢的指标的形式，而只是真正重要的内容。 [删除] 2018.09.14 10:20 #10547 mytarmailS:一旦他们上了网，你就不能确定什么了......。 网络有一个目标--有不同的目标，但基本上目标是擅长预测-交易。 你设置净值来交易100%的数据，如果它能做出预测，但只有2%的数据，怎么办？你能从中得到什么？ 你必须从所有的预测器中收集2%的谷物，甚至从30%的预测器中收集，并且不以价格或愚蠢的指标的形式将它们发送到网上，而只发送真正重要的东西。是的，现在，几乎是这样。 Alexander_K 2018.09.14 10:27 #10548 一年前，我做了一些很棒的实验。 1.用某种滑动的样本量做了一个打勾BP 2.我计算了平均的经典方差和平均的价差（高-低）。也就是说，在每一个新的tick收据上，我都会重新计算这些数值，将它们记录到单独的数组中，并计算这些数组中的平均数。 3.令人惊奇的是，这些平均值与数百万次的数据相吻合 4.价格有点在这些平均水平之间行走。 5.然后我来到这里的论坛，和其他人一起发出嘘声...。 我这是要去哪里？ 也许要用一个差值（高-低）而不是单个极值来工作？ [删除] 2018.09.14 10:33 #10549 方案1：不对特征进行改造。训练从08.01开始 任何事情在OOS之前 2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59 RlExp1iter TRAIN LOGLOSS 2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59 0.23536 0.25209 0.23954 0.23117 0.23431 2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59 RlExp1iter OOB LOGLOSS 2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59 0.48326 0.51151 0.51046 0.49268 0.49372 mytarmailS 2018.09.14 10:33 #10550 Alexander_K:也许可以用一个差值（高-低）而不是单个极值来工作？极值就是极值 (高-低是指波动性 这并不矛盾 1...104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
马克西姆，我再解释一下。
=====
1）它采用常规的极值
2）它通过选择具有极值的各种变体（可能是μua）来搜索某些结构（水平）；他发现了大约200个这样的水平，这一点已经提到过了。
3）然后他训练出一套
====
你从第一点跳到第三点，而第二点是最重要的。
选择变体是对eps水平的搜索，M瓜这是NS的一部分。因此，他在1000个选项中找到了200个级别，以1比2的方式递增。会有什么样的选择呢？
有1-2，有1-2，有1-2，在此基础上进行连接和训练，而不是在原始数据上。
那么我们来联系一下，有什么问题？
没问题）只需注意，步骤2）中的标志应该在历史上重复出现，并且在步骤3中落网之前已经基本发挥作用。这一切都需要被正式化，它可能是一个独立的算法。
我怎么知道它们在进入第3项之前是有效的呢？
一旦他们上了网，你就不能确定什么了......
网络有一个目标--有不同的目标，但目标是善于预测--交易的。
所以你设置了网络来交易你的100%的数据，如果它能做出预测，但只有2%的数据，怎么办？你能从中得到什么？
你需要从所有的预测者中挑出这些2%的零碎内容，至少30%，并将它们发送到网上，不是以价格或那些愚蠢的指标的形式，而只是真正重要的内容。
是的，现在，几乎是这样。
一年前，我做了一些很棒的实验。
1.用某种滑动的样本量做了一个打勾BP
2.我计算了平均的经典方差和平均的价差（高-低）。也就是说，在每一个新的tick收据上，我都会重新计算这些数值，将它们记录到单独的数组中，并计算这些数组中的平均数。
3.令人惊奇的是，这些平均值与数百万次的数据相吻合
4.价格有点在这些平均水平之间行走。
5.然后我来到这里的论坛，和其他人一起发出嘘声...。
我这是要去哪里？
也许要用一个差值（高-低）而不是单个极值来工作？
方案1：不对特征进行改造。训练从08.01开始 任何事情在OOS之前
极值就是极值
(高-低是指波动性
这并不矛盾