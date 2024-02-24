交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1057 1...105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064...3399 新评论 mytarmailS 2018.09.14 13:12 #10561 Alexander_K:例如，Alyoshenka说他不能根据投资者协议向国家展示。出于某种原因，我相信他。但他不能只展示一些交易 Alexander_K 2018.09.14 13:15 #10562 mytarmailS:而且他也不能只展示一些交易。我也不明白这一点。我要求这样做--说它会吸引大量国防部的支持者，没有--没有，就这样了。他知道的地狱...这就是为什么我对改用神经网络持谨慎态度--你可能会浪费很多年...... khorosh 2018.09.14 15:28 #10563 mytarmailS:从主要事情开始））。 对于市场是什么，它的机制是什么的概念，这是一个信仰的问题，但信仰可以有东西支持，也可以没有，这是一个常识的问题。 对我来说，市场是通常的生意，在这个生意中赚钱的人，是以我们为代价的，市场与人群的头寸有反向的关联（如果有必要，我甚至可以展示/证明），所以以简单的方式，只需要计算图表上的人群，并在相反的方向进行交易。对我来说，支撑位是每个人都会开始卖出的 水平，反之则是阻力位。 我花了几年时间，写了成百上千的剧本。这怎么可能呢？因为有些交易是对水平的突破，而有些交易是对水平的反弹。 Grigori.S.B 2018.09.14 15:32 #10564 khorosh。这怎么可能呢？毕竟，有些人在交易水平的突破，有些人在交易水平的反弹。我想问一个不同的问题：在没有买家的情况下，这些人都将卖给谁？ mytarmailS 2018.09.14 15:56 #10565 khorosh。这怎么可能呢？毕竟，有些人交易的是水平的突破，而有些人交易的是水平的反弹。 听着，我无法更好地解释它。 khorosh 2018.09.14 15:56 #10566 Grigori.S.B:我想问一个不同的问题：在没有买家的情况下，这些人都将卖给谁？显然，mytarmailS 认为他一个人将与众人交易，并将拿走所有的流动资金）。 mytarmailS 2018.09.14 16:14 #10567 khorosh。显然，mytarmailS 认为，他一个人将与众人进行交易，并将拿走所有的流动资金）。对，对，如果有1000个买家想买，而只有100个卖家，那么这些买家会从真空中购买吗？ 很明智... 还是你认为反弹时的1000个买家和突破时的1000个卖家总是会进入这个水平......市场的平衡总是一个？ 如果有更多的买家，那么价格就会上升，这发生在真实的市场上，它适用于股票或比特币，如果他们购买，价格从10美分上升到10 000美元。你经常在eurodollar???? 上看到它。 你甚至不知道你在交易什么... Vitaly Muzichenko 2018.09.14 16:18 #10568 mytarmailS: 听着，我不能比他解释得更好。梅特莱德应该被大家所熟知。看完他的视频后，交易至少提高了100倍) 特别是喜欢17:18分那段。 khorosh 2018.09.14 17:24 #10569 mytarmailS: 对，对，如果有1000个买家想买，而只有100个卖家，那么这些买家会从真空中购买吗？ 很明智...还是你认为反弹时的1000个买家和突破时的1000个卖家总是会进入这个水平......市场的平衡总是一个？如果有更多的买家，那么价格就会上升，这发生在真实的市场上，它适用于股票或比特币，如果他们购买，价格从10美分上升到10 000美元。你经常在eurodollar???? 上看到它。你甚至不知道你在交易什么...不要当真，这只是一个玩笑。谢谢你的视频。我只是不同意他对一旦突破阻力位 就会变成支撑位这一事实的批评。 mytarmailS 2018.09.14 17:29 #10570 khorosh。不要当真，这只是一个玩笑。谢谢你的视频。我只是不同意他对一旦突破阻力位就会变成支撑位这一事实的批评。而事实就是这样，支持不会变成阻力，新的阻力会出现。这是你的模式，支持变成阻力。 事实上，就在上一次上升冲动之后，众人决定，趋势是向上的，我们必须买入，当然不是在亥时买入）），而是从支撑位买入，在支撑位的同一个地方买入，但从支撑位我们买入，yepta）。 自然，市场上出现了不平衡，许多买家和价格下跌，我们得到了阻力，一些买家立即停止，其他人在等待，祈祷价格至少回到进入点，然后平仓)))，当价格回来时，所有买家一致削减头寸，形成最后的下跌冲力。 在这里，你有模式的支持已经成为阻力，因为它是。 而且没有一个经销商说(((。 但不是那么简单，市场是分形的，有很多这样的情况相互抵消，所以是这样的。 还有就是最后的销售可能会被赎回，它的流动性。像这样 1...105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
例如，Alyoshenka说他不能根据投资者协议向国家展示。出于某种原因，我相信他。
我也不明白这一点。我要求这样做--说它会吸引大量国防部的支持者，没有--没有，就这样了。他知道的地狱...这就是为什么我对改用神经网络持谨慎态度--你可能会浪费很多年......
从主要事情开始））。
对于市场是什么，它的机制是什么的概念，这是一个信仰的问题，但信仰可以有东西支持，也可以没有，这是一个常识的问题。
对我来说，市场是通常的生意，在这个生意中赚钱的人，是以我们为代价的，市场与人群的头寸有反向的关联（如果有必要，我甚至可以展示/证明），所以以简单的方式，只需要计算图表上的人群，并在相反的方向进行交易。对我来说，支撑位是每个人都会开始卖出的 水平，反之则是阻力位。
我花了几年时间，写了成百上千的剧本。
这怎么可能呢？因为有些交易是对水平的突破，而有些交易是对水平的反弹。
我想问一个不同的问题：在没有买家的情况下，这些人都将卖给谁？
听着，我无法更好地解释它。
对，对，如果有1000个买家想买，而只有100个卖家，那么这些买家会从真空中购买吗？ 很明智...
还是你认为反弹时的1000个买家和突破时的1000个卖家总是会进入这个水平......市场的平衡总是一个？
如果有更多的买家，那么价格就会上升，这发生在真实的市场上，它适用于股票或比特币，如果他们购买，价格从10美分上升到10 000美元。你经常在eurodollar???? 上看到它。
梅特莱德应该被大家所熟知。看完他的视频后，交易至少提高了100倍)
特别是喜欢17:18分那段。
不要当真，这只是一个玩笑。谢谢你的视频。我只是不同意他对一旦突破阻力位 就会变成支撑位这一事实的批评。
而事实就是这样，支持不会变成阻力，新的阻力会出现。
这是你的模式，支持变成阻力。
事实上，就在上一次上升冲动之后，众人决定，趋势是向上的，我们必须买入，当然不是在亥时买入）），而是从支撑位买入，在支撑位的同一个地方买入，但从支撑位我们买入，yepta）。
自然，市场上出现了不平衡，许多买家和价格下跌，我们得到了阻力，一些买家立即停止，其他人在等待，祈祷价格至少回到进入点，然后平仓)))，当价格回来时，所有买家一致削减头寸，形成最后的下跌冲力。
在这里，你有模式的支持已经成为阻力，因为它是。
而且没有一个经销商说(((。
但不是那么简单，市场是分形的，有很多这样的情况相互抵消，所以是这样的。
还有就是最后的销售可能会被赎回，它的流动性。像这样