交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1057

Alexander_K:

例如，Alyoshenka说他不能根据投资者协议向国家展示。出于某种原因，我相信他。

但他不能只展示一些交易

 
mytarmailS:

而且他也不能只展示一些交易。

我也不明白这一点。我要求这样做--说它会吸引大量国防部的支持者，没有--没有，就这样了。他知道的地狱...这就是为什么我对改用神经网络持谨慎态度--你可能会浪费很多年......

 
mytarmailS:

从主要事情开始））。

对于市场是什么，它的机制是什么的概念，这是一个信仰的问题，但信仰可以有东西支持，也可以没有，这是一个常识的问题。

对我来说，市场是通常的生意，在这个生意中赚钱的人，是以我们为代价的，市场与人群的头寸有反向的关联（如果有必要，我甚至可以展示/证明），所以以简单的方式，只需要计算图表上的人群，并在相反的方向进行交易。对我来说，支撑位是每个人都会开始卖出的 水平，反之则是阻力位。

我花了几年时间，写了成百上千的剧本。

这怎么可能呢？因为有些交易是对水平的突破，而有些交易是对水平的反弹。

 
khorosh

我想问一个不同的问题：在没有买家的情况下，这些人都将卖给谁？

 
khorosh

听着，我无法更好地解释它。

 
Grigori.S.B:

我想问一个不同的问题：在没有买家的情况下，这些人都将卖给谁？

显然，mytarmailS 认为他一个人将与众人交易，并将拿走所有的流动资金）。

 
khorosh

对，对，如果有1000个买家想买，而只有100个卖家，那么这些买家会从真空中购买吗？ 很明智...

还是你认为反弹时的1000个买家和突破时的1000个卖家总是会进入这个水平......市场的平衡总是一个？

如果有更多的买家，那么价格就会上升，这发生在真实的市场上，它适用于股票或比特币，如果他们购买，价格从10美分上升到10 000美元。你经常在eurodollar???? 上看到它。

你甚至不知道你在交易什么...

 
mytarmailS:


听着，我不能比他解释得更好。

梅特莱德应该被大家所熟知。看完他的视频后，交易至少提高了100倍)

特别是喜欢17:18分那段。

 
mytarmailS:

不要当真，这只是一个玩笑。谢谢你的视频。我只是不同意他对一旦突破阻力位 就会变成支撑位这一事实的批评。

 
khorosh

而事实就是这样，支持不会变成阻力，新的阻力会出现。

这是你的模式，支持变成阻力。

事实上，就在上一次上升冲动之后，众人决定，趋势是向上的，我们必须买入，当然不是在亥时买入）），而是从支撑位买入，在支撑位的同一个地方买入，但从支撑位我们买入，yepta）。

自然，市场上出现了不平衡，许多买家和价格下跌，我们得到了阻力，一些买家立即停止，其他人在等待，祈祷价格至少回到进入点，然后平仓)))，当价格回来时，所有买家一致削减头寸，形成最后的下跌冲力。

在这里，你有模式的支持已经成为阻力，因为它是。

而且没有一个经销商说(((。

但不是那么简单，市场是分形的，有很多这样的情况相互抵消，所以是这样的。


还有就是最后的销售可能会被赎回，它的流动性。像这样


