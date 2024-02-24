交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1053

新评论
[删除]  
mytarmailS:

它是一个小便器.....

你没有砍掉任何东西，Gmdh只是一个算法，一个....。但它有强大的原则，可以使用。

R有两个MGUA包 "GMDH"、"GMDH2 "第一个专门用于BP第二个是二进制分类器，使用它，但它只是一个单一算法之一。

雷舍托夫用了木瓜，他发财了吗？ 你为什么不这样认为，人们（？

为书呆子提供的R，我们与本地人合作。

我知道如何使用它

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

R是为书呆子准备的，我们与自然人合作。

我知道如何应用它。

好的，所以我是一个麻木的人

[删除]  
mytarmailS:

好吧，所以我是个书呆子。

和一个书呆子 )

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

和一个抱怨者 ) )

))

[删除]  
mytarmailS:

))

找到了水平指标，我会用不同的时期做几个副本，把它们都放在我的RL里。我以后会加入GDMH，而不是变压器图谱，因为我现在的图谱很蹩脚（而且它能减少0.1的错误）。

#define _kernel(ker,degree) (cos(MathPow(ker,degree)))
这里有一个类似于现在这样的原始方法，把预测器的值随机到一个程度，取一个余弦，然后重新训练。最多可以安全地进行2000次迭代。这些点得到了很好的混合。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

找到了水平指示器，将制作几份不同时期的副本，将它们都放在我的RL中。我以后会加入GDMH而不是变压器的小说，因为我现在的小说很蹩脚（而且它给出了0.1的错误减少）。

现在就有这样一个原始的东西，采取随机程度的预测值，取余弦并重新训练。多达2000次的迭代是安全的。点的洗牌很好

什么样的指标

[删除]  
mytarmailS:

什么是指标

我不记得我从哪里得到它。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不记得我从哪里得到它。

你能对图片进行评论以了解什么是什么吗？

[删除]  
mytarmailS:

能否让我对图片多做一些评论，以了解什么是什么？

那么，支撑和阻力的2条线是基于一定时期的高点和低点。有很多这样的指标

他写道，他使用极值水平

唐诗频道 是一个受欢迎的频道 - https://www.mql5.com/ru/code/15480

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
  • www.mql5.com
Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

那么，支撑和阻力的2条线，有什么好理解的，是基于一定时期内的高点和低点。有很多这样的指标。

他写道，他使用极值水平

唐诗频道是一个受欢迎的频道https://www.mql5.com/ru/code/15480

哪个频道？Maxim.....

这与优化向导的做法相同


我告诉你要先读它，理解它，然后......。

1...104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...3399
新评论