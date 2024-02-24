交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1060 1...105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:12 #10591 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。我将进行股票交易，至少我正在准备。 他们说没有清算，也没有互换。例如，我看了过去5年的GAZP。 对投机者来说是一种解脱) 我希望我以前就看到过它。你至少要准备一两百个。否则--如果你开始赢了，就是猴子的工作）。 Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:12 #10592 尤里-阿索连科。至少要准备一两百份。否则，如果你开始赢了，那就是猴子的工作）。 是的 Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:18 #10593 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 是的也要考虑到股票空头的问题。没有清算））。 Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:19 #10594 尤里-阿索连科。也要考虑到股票空头的问题。没有清算））。已经看了 每年1% ;) Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:22 #10595 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。已经看了。 每年1% ;)???这不可能，因为它从来都是如此）。 顺便说一句，你开了一个短线，输钱的钱就会开始定期和愉快地从你身上扣除。 Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:24 #10596 尤里-阿索连科。???这不可能，因为它永远不可能）。 顺便说一下，如果你开的是短线，你会定期被收取费用，而且很乐意为亏损而收取费用。我不明白。 没有对股票进行清算 只有在期货上才会被切开 Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:27 #10597 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。我不明白。 没有对股票进行清算。你以后会明白的）。我已经很久没有和股票打交道了，我已经忘记了细节，我也不想再回忆了。 你需要记住一个交易的0.1-0.2%的佣金。你可以买入和卖出它们0.2-0.4%））。 Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:28 #10598 尤里-阿索连科。你以后会明白的）。我已经很久没有和股票打交道了，我已经忘记了细节，我也不想再回忆了。不，如果是这样的话，那就很不错了。 好吧，我给你开几分钱，我看一下。 谢谢你的提醒。我甚至记住了fxsaber的指数。 永远地离开了... [删除] 2018.09.15 11:38 #10599 Mihail Marchukajtes: 你真是个话匣子!!!!你已经创建了很多页面。看来搜索仍在继续，但记得我几乎卖掉了我的资产????。记得......？而且要价太离谱了，与此同时，我的资产也在不断增长，越来越强大 :-)你要把你找到的mgua的代码发给我。因为我看的那个版本没有这个功能。 而且至少有两种方法可以做到，最多有无限种方法可以做到。 http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf Mihail Marchukajtes 2018.09.15 14:16 #10600 好吧，去他妈的。我再告诉你一件事。关键是雷舍托夫的多项式系数之和是1。也就是说，他试图将卷宗预案中的数据分解为一个。因此，如果我们增加一个不显著的输入，他就会从显著的输入中拿走一部分系数。解决方案在Shepley矢量之内。我从来没有听你们说过有人用这个，但他确实... 我还没有真正理解他计算的核心。我理解所用的方法，但我不知道它在代码中是如何工作的。 我不打算给你送任何东西。我们还不是朋友，如果你还没有忘记MAX!!!!。我希望你是我的朋友，没有BE，但否则.... 1...105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我将进行股票交易，至少我正在准备。
他们说没有清算，也没有互换。
例如，我看了过去5年的GAZP。
对投机者来说是一种解脱)
我希望我以前就看到过它。
你至少要准备一两百个。否则--如果你开始赢了，就是猴子的工作）。
是的
也要考虑到股票空头的问题。没有清算））。
已经看了
每年1%
;)
???这不可能，因为它从来都是如此）。
顺便说一句，你开了一个短线，输钱的钱就会开始定期和愉快地从你身上扣除。
我不明白。
没有对股票进行清算只有在期货上才会被切开
你以后会明白的）。我已经很久没有和股票打交道了，我已经忘记了细节，我也不想再回忆了。
你需要记住一个交易的0.1-0.2%的佣金。你可以买入和卖出它们0.2-0.4%））。
不，如果是这样的话，那就很不错了。
好吧，我给你开几分钱，我看一下。
谢谢你的提醒。
我甚至记住了fxsaber的指数。
永远地离开了...
你真是个话匣子!!!!你已经创建了很多页面。看来搜索仍在继续，但记得我几乎卖掉了我的资产????。记得......？而且要价太离谱了，与此同时，我的资产也在不断增长，越来越强大 :-)
你要把你找到的mgua的代码发给我。因为我看的那个版本没有这个功能。
而且至少有两种方法可以做到，最多有无限种方法可以做到。
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf
好吧，去他妈的。我再告诉你一件事。关键是雷舍托夫的多项式系数之和是1。也就是说，他试图将卷宗预案中的数据分解为一个。因此，如果我们增加一个不显著的输入，他就会从显著的输入中拿走一部分系数。解决方案在Shepley矢量之内。我从来没有听你们说过有人用这个，但他确实...
我还没有真正理解他计算的核心。我理解所用的方法，但我不知道它在代码中是如何工作的。
我不打算给你送任何东西。我们还不是朋友，如果你还没有忘记MAX!!!!。我希望你是我的朋友，没有BE，但否则....