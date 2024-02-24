交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1056

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

方案1：不对特征进行改造。训练从08.01开始 任何事情在OOS之前


预期

[删除]  
mytarmailS:

预期

让mikluha makelay扔进gmdh portmanteau - 它不会被期望。我将通过余弦看一下随机的变换。

开始时，只取了4个水平。


 
Vizard_

不要让魔术师们分心。巫师会出现））））

黑色（高-低）-实际，蓝色-特伦，红色-预测...


大师，你及时回来了--否则我已经有了逃离这里的愿望。

就这样--仍然在工作。我为穷人感到遗憾，包括我自己。我将等待一些时间，读一些东西，喝一些酒。

[删除]  

下面是与标志的转换。在OVF上的误差略有减少，因为在+的10天里，OVF上的误差略有减少，然后又滑下来了。

但我的变压器，说句不好听的，很一般......。

2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter TRAIN LOGLOSS
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   0.22818 0.22082 0.22923 0.23975 0.23344
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter OOB LOGLOSS
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   0.45741 0.46372 0.46688 0.46372 0.45636


[删除]  
Vizard_

在RL cv中，还是在旧的那个？

老的那个，OOB。

做了简历--当时什么都没学到），花了很长时间。
 
Vizard_

不要让魔术师们分心。巫师会出现））））

黑色（高-低）-实际，蓝色-趋势，红色-预测...


哦，孩子，波动性预测大师，向Alexander_K 和其他人鞠躬....

还有什么比这更复杂的呢))

亚历山大，我是不是也应该在事后删除我的照片，以显得很酷很神秘？....，这真的是一个吉普赛人。

 
Vizard_

Banderovite？）

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

它开始....))

 

我可以说的一件事是，术士在滴答声中的第一个差异不起作用。

他像个厨师一样，做着自己的BP。

此外，在他看来，这个BP在任何时候对任何样本的期望值必须是=常数，最有可能的是，根据科尔莫戈罗夫=0。

是的，这是对固定式VR的要求，他显然以某种方式做到了这一点。

在标准情况下，没有技巧，我们有波包价格像这样 "行走"。


因此，如果有人做了这样的BP，以便至少，期望值=常数（上帝保佑，有差异），他可以准备尘袋。Ugh, you - for dust.我都说过了。

 
Alexander_K:

我可以说的一件事是，术士在滴答声中的第一个差异不起作用。

他像一个厨师一样，做着自己的BP。

此外，在他看来，这个BP在任何时候对任何样本的期望值必须是=常数，最有可能的是，根据科尔莫戈罗夫=0。

是的，这是对固定式VR的要求，他显然以某种方式做到了这一点。

那么结果是什么？ 结果在哪里？

 
mytarmailS:

那么结果是什么？ 结果在哪里？

例如，Aleshenka说，根据与投资者的合同，他不能展示国家。出于某种原因，我相信它。

1...104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063...3399
新评论