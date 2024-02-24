交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1052

马克西姆-德米特里耶夫斯基

就这样吧，我明天做一个。


Vizard_

网格(不是mgua)
从上到下--输入的一部分--一对傅里叶谐波，最低等（欧元4zn的传播3）。
垂直下降后 - OOS。未提取，否则长...

你为什么不做一支雪茄？我们可以一起笑一笑）。
 
Vizard_

网格(不是mgua)。
从上到下--有些输入是几个傅里叶谐波，最低的等值（欧元4zn的传播3）。
垂直下降后 - OOS。未提取，否则长...

MSUA不是万能的，但它有一些严肃的原则，应该使用，我认为这是模型的过度组织（IMHO），作者暗示...

我一般怀疑，通过使用自组织，他不是在选择属性，而是由TS本身产生决定（IMHO）。

在网站的评论中，有一个帖子，一个人如何应用多谐波近似（谐波列举），然后在这个数据上相当好地训练网格，用巴特沃斯滤波器预平滑价格

我会试着为你找到那个帖子，因为我离这种事情很远。


以下是这句话。

......................................下一步是一个新的模型：对收盘价 应用低通滤波器（我用的是二阶巴特沃斯滤波器），应用多项式-谐波近似，将A*cos(wx)+B*sin(wx)转化为M*sin(wx+f)，并将M和f作为次要特征
....通过这个模型，我成功地建立了一个具有非常好的泛化特性的网络：新的数据几乎都能正确识别........................。

 
mytarmailS:

如果我没记错的话，这个故事可以追溯到2006年，只是你不知道这一切是在多高的水平上完成的，由什么样的人完成的。

http://www.kamynin.ru/

你选择的是 "交易机器人 "这一主题。选择红宝书 "交易机器人"，进入开头，泡茶，吃面包，阅读，看图片，看人们的评论，作者的答案，变得更聪明，真的很生气......)))

有一种观点认为，卡米宁是一个大的风流人物。因为他不能用任何形式的声明来证实他的照片。而且任何人都可以画出漂亮的水平。

 
秘密

嗯，可能有不同的意见。我个人与他沟通过几次，我认为他是一个谦虚且非常有经验的人，从第一次接触就可以看出，他的方向与我明天要去的方向相同，如果你理解我的意思。

 
Vizard_

有更好的响尾蛇，但这不是重点......当你在训练什么的时候，做一些基准。

Dacanesh在那里，gmdh是一个常规网络，其中一个...

 

在这里，它是。跌跌撞撞地进入乐观主义者的荒野....


 
你错过了什么？一个重要的问题是市场是否是随机的。 https://www.mql5.com/ru/articles/2930 在大多数情况下，市场是随机的。但罕见的事件在其中来来回回。所谓效率低下。这就是你必须要寻找的东西。不可能定期地预测市场。或者说这是有可能的，但要间隔几年时间。阅读这本书
Mihail Marchukajtes:

在这里，它是。偶然进入优化者的荒野....


哦，好的。

给我发一段代码。

让我们把它复制到mkul，然后我们就可以切开卷心菜了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

哦，好的。

# 扔给我一张写有密码的纸 # # throw me a piece of paper with the code on it #

我们会把它转录到MKUL，然后我们会把它砍掉。

它是一个小便器.....

你没有砍掉任何东西。gmdh只是一个算法，一个....。但它有强大的原则，可以使用。

R有两个MGUA包 "GMDH"，GMDH2 "第一个专门用于BP，第二个是二进制分类器，使用它，但它只是其中的一个单一算法...

雷舍托夫用了木瓜，他发财了吗？ 你为什么不这么认为呢，人们（？

