交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

mytarmailS 2018.09.13 20:03 #10511 马克西姆-德米特里耶夫斯基。就这样吧，我明天做一个。

[删除] 2018.09.13 20:11 #10512 Vizard_。网格(不是mgua) 从上到下--输入的一部分--一对傅里叶谐波，最低等（欧元4zn的传播3）。 垂直下降后 - OOS。未提取，否则长... 你为什么不做一支雪茄？我们可以一起笑一笑）。

mytarmailS 2018.09.13 20:12 #10513 Vizard_。网格(不是mgua)。 从上到下--有些输入是几个傅里叶谐波，最低的等值（欧元4zn的传播3）。 垂直下降后 - OOS。未提取，否则长...MSUA不是万能的，但它有一些严肃的原则，应该使用，我认为这是模型的过度组织（IMHO），作者暗示... 我一般怀疑，通过使用自组织，他不是在选择属性，而是由TS本身产生决定（IMHO）。 在网站的评论中，有一个帖子，一个人如何应用多谐波近似（谐波列举），然后在这个数据上相当好地训练网格，用巴特沃斯滤波器预平滑价格 我会试着为你找到那个帖子，因为我离这种事情很远。 以下是这句话。 ......................................下一步是一个新的模型：对收盘价 应用低通滤波器（我用的是二阶巴特沃斯滤波器），应用多项式-谐波近似，将A*cos(wx)+B*sin(wx)转化为M*sin(wx+f)，并将M和f作为次要特征。....通过这个模型，我成功地建立了一个具有非常好的泛化特性的网络：新的数据几乎都能正确识别........................。

secret 2018.09.13 20:28 #10514 mytarmailS:如果我没记错的话，这个故事可以追溯到2006年，只是你不知道这一切是在多高的水平上完成的，由什么样的人完成的。 http://www.kamynin.ru/ 你选择的是 "交易机器人 "这一主题。选择红宝书 "交易机器人"，进入开头，泡茶，吃面包，阅读，看图片，看人们的评论，作者的答案，变得更聪明，真的很生气......)))有一种观点认为，卡米宁是一个大的风流人物。因为他不能用任何形式的声明来证实他的照片。而且任何人都可以画出漂亮的水平。

mytarmailS 2018.09.13 20:34 #10515 秘密。有一种观点认为，卡米宁是个吹牛的人。因为他不能用任何形式的声明来证实他的照片。但任何人都可以画出漂亮的水平。嗯，可能有不同的意见。我个人与他沟通过几次，我认为他是一个谦虚且非常有经验的人，从第一次接触就可以看出，他的方向与我明天要去的方向相同，如果你理解我的意思。

mytarmailS 2018.09.13 20:35 #10516 Vizard_。有更好的响尾蛇，但这不是重点......当你在训练什么的时候，做一些基准。 Dacanesh在那里，gmdh是一个常规网络，其中一个...

Mihail Marchukajtes 2018.09.14 02:20 #10517 在这里，它是。跌跌撞撞地进入乐观主义者的荒野....

Grigoriy Chaunin 2018.09.14 03:55 #10518 你错过了什么？一个重要的问题是市场是否是随机的。 https://www.mql5.com/ru/articles/2930 在大多数情况下，市场是随机的。但罕见的事件在其中来来回回。所谓效率低下。这就是你必须要寻找的东西。不可能定期地预测市场。或者说这是有可能的，但要间隔几年时间。阅读这本书。

[删除] 2018.09.14 06:26 #10519 Mihail Marchukajtes:在这里，它是。偶然进入优化者的荒野.... 哦，好的。 给我发一段代码。 让我们把它复制到mkul，然后我们就可以切开卷心菜了。

mytarmailS 2018.09.14 07:23 #10520 马克西姆-德米特里耶夫斯基。哦，好的。 # 扔给我一张写有密码的纸 # # throw me a piece of paper with the code on it # 我们会把它转录到MKUL，然后我们会把它砍掉。它是一个小便器..... 你没有砍掉任何东西。gmdh只是一个算法，一个....。但它有强大的原则，可以使用。 R有两个MGUA包 "GMDH"，GMDH2 "第一个专门用于BP，第二个是二进制分类器，使用它，但它只是其中的一个单一算法... 雷舍托夫用了木瓜，他发财了吗？ 你为什么不这么认为呢，人们（？
就这样吧，我明天做一个。
从上到下--输入的一部分--一对傅里叶谐波，最低等（欧元4zn的传播3）。
从上到下--有些输入是几个傅里叶谐波，最低的等值（欧元4zn的传播3）。
MSUA不是万能的，但它有一些严肃的原则，应该使用，我认为这是模型的过度组织（IMHO），作者暗示...
我一般怀疑，通过使用自组织，他不是在选择属性，而是由TS本身产生决定（IMHO）。
在网站的评论中，有一个帖子，一个人如何应用多谐波近似（谐波列举），然后在这个数据上相当好地训练网格，用巴特沃斯滤波器预平滑价格
我会试着为你找到那个帖子，因为我离这种事情很远。
以下是这句话。
......................................下一步是一个新的模型：对收盘价 应用低通滤波器（我用的是二阶巴特沃斯滤波器），应用多项式-谐波近似，将A*cos(wx)+B*sin(wx)转化为M*sin(wx+f)，并将M和f作为次要特征。
....通过这个模型，我成功地建立了一个具有非常好的泛化特性的网络：新的数据几乎都能正确识别........................。
如果我没记错的话，这个故事可以追溯到2006年，只是你不知道这一切是在多高的水平上完成的，由什么样的人完成的。
http://www.kamynin.ru/
你选择的是 "交易机器人 "这一主题。选择红宝书 "交易机器人"，进入开头，泡茶，吃面包，阅读，看图片，看人们的评论，作者的答案，变得更聪明，真的很生气......)))
有一种观点认为，卡米宁是一个大的风流人物。因为他不能用任何形式的声明来证实他的照片。而且任何人都可以画出漂亮的水平。
嗯，可能有不同的意见。我个人与他沟通过几次，我认为他是一个谦虚且非常有经验的人，从第一次接触就可以看出，他的方向与我明天要去的方向相同，如果你理解我的意思。
有更好的响尾蛇，但这不是重点......当你在训练什么的时候，做一些基准。
Dacanesh在那里，gmdh是一个常规网络，其中一个...
在这里，它是。跌跌撞撞地进入乐观主义者的荒野....
给我发一段代码。
让我们把它复制到mkul，然后我们就可以切开卷心菜了。
它是一个小便器.....
你没有砍掉任何东西。gmdh只是一个算法，一个....。但它有强大的原则，可以使用。
R有两个MGUA包 "GMDH"，GMDH2 "第一个专门用于BP，第二个是二进制分类器，使用它，但它只是其中的一个单一算法...
雷舍托夫用了木瓜，他发财了吗？ 你为什么不这么认为呢，人们（？