Mihail Marchukajtes:

我不打算给你送任何东西。我们还不是朋友，如果你忘记了MAX!!!!。如果你是我的朋友，没有BE就好了，但是....

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

很好的一个。我喜欢经典，但这并不能成为你的借口......

Mihail Marchukajtes:

很好的一个。我喜欢经典，但这并不能成为你的借口......

你是个傻瓜，如果有必要，我可以找到它，虽然它不会有什么作用，因为所有的算法都已经布置好了，它们非常简单。我只是对这种方法感兴趣，而且它目前很适合我。

而你还是什么都不明白。

 

嗨，马克西姆。

因此，在GMDH中，基础函数成分是 你用于神经网络输入的指标数量。我说的对吗？

你打算使用多少个不同的指标？

FxTrader562:

嗨，马克西姆。

因此，在GMDH中，基础函数成分是 你用于神经网络输入的指标数量。我说的对吗？

你打算使用多少个不同的指标？

GDMH只是通过多项式转换特征，然后我们用RDF学习，例如100或1000次迭代

http://www.gmdh.net/articles/
 

实验水平，谁知道我们如何用程序描述这种密度，以便在未来找到它们？


 
mytarmailS:

实验水平，谁知道如何用程序描述这种密度，以便在未来找到它们？

从图片上看，是一个直方图。一般来说，到处都有现成的--你不需要写任何东西。在MT - 我不知道。

如果不在MT中，那就通过DLL。如果变化不快，不需要经常变化，那么文件交换就可以了。

 
尤里-阿索连科

从图片上看，是一个条形图。一般来说，到处都有现成的 - 你不需要写什么。在MT - 不知道。

如果不在MT中，那就通过DLL。如果它只是缓慢地变化，而且不是经常需要，那么一个文件交换就可以了。

这个柱状图是否意味着分布？

还是像水平卷？
 
mytarmailS:

柱状图指的是分布吗？

是的，在这种情况下，它指的是Y分布。

 
Maxim Dmitrievsky:

GDMH只是转换，通过多项式，然后我们用RDF学习，例如100或1000次迭代。

http://www.gmdh.net/articles/

好吧，我想我在某种程度上得到了它。你是否已经实现了MQL5的代码并进行了测试？

我的主要问题是，我仍然不是100%清楚如何在没有模糊逻辑 的情况下，根据你之前的文章，将指标值以外的原始价格数据反馈给RDF。

如果你能告诉我如何在不使用模糊逻辑的情况下输入原始价格数据，那就太好了。我是指没有模糊逻辑的 "CalculateMamdani() "函数。否则，我只能等到你发表下一篇文章。

