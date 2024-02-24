交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1061 1...105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068...3399 新评论 [删除] 2018.09.15 14:28 #10601 Mihail Marchukajtes:我不打算给你送任何东西。我们还不是朋友，如果你忘记了MAX!!!!。如果你是我的朋友，没有BE就好了，但是.... Mihail Marchukajtes 2018.09.15 14:48 #10602 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这很好。我喜欢经典，但这并不能成为你的借口...... [删除] 2018.09.15 14:49 #10603 Mihail Marchukajtes:很好的一个。我喜欢经典，但这并不能成为你的借口......你是个傻瓜，如果有必要，我可以找到它，虽然它不会有什么作用，因为所有的算法都已经布置好了，它们非常简单。我只是对这种方法感兴趣，而且它目前很适合我。 而你还是什么都不明白。 FxTrader562 2018.09.15 15:15 #10604 嗨，马克西姆。 因此，在GMDH中，基础函数成分是 你用于神经网络输入的指标数量。我说的对吗？ 你打算使用多少个不同的指标？ [删除] 2018.09.15 15:19 #10605 FxTrader562:嗨，马克西姆。 因此，在GMDH中，基础函数成分是 你用于神经网络输入的指标数量。我说的对吗？ 你打算使用多少个不同的指标？GDMH只是通过多项式转换特征，然后我们用RDF学习，例如100或1000次迭代 http://www.gmdh.net/articles/ mytarmailS 2018.09.15 15:33 #10606 实验水平，谁知道我们如何用程序描述这种密度，以便在未来找到它们？ Yuriy Asaulenko 2018.09.15 15:46 #10607 mytarmailS:实验水平，谁知道如何用程序描述这种密度，以便在未来找到它们？从图片上看，是一个直方图。一般来说，到处都有现成的--你不需要写任何东西。在MT - 我不知道。 如果不在MT中，那就通过DLL。如果变化不快，不需要经常变化，那么文件交换就可以了。 mytarmailS 2018.09.15 15:52 #10608 尤里-阿索连科。从图片上看，是一个条形图。一般来说，到处都有现成的 - 你不需要写什么。在MT - 不知道。 如果不在MT中，那就通过DLL。如果它只是缓慢地变化，而且不是经常需要，那么一个文件交换就可以了。这个柱状图是否意味着分布？ 还是像水平卷？ Yuriy Asaulenko 2018.09.15 15:58 #10609 mytarmailS:柱状图指的是分布吗？是的，在这种情况下，它指的是Y分布。 FxTrader562 2018.09.15 16:27 #10610 Maxim Dmitrievsky:GDMH只是转换，通过多项式，然后我们用RDF学习，例如100或1000次迭代。 http://www.gmdh.net/articles/好吧，我想我在某种程度上得到了它。你是否已经实现了MQL5的代码并进行了测试？ 我的主要问题是，我仍然不是100%清楚如何在没有模糊逻辑 的情况下，根据你之前的文章，将指标值以外的原始价格数据反馈给RDF。 如果你能告诉我如何在不使用模糊逻辑的情况下输入原始价格数据，那就太好了。我是指没有模糊逻辑的 "CalculateMamdani() "函数。否则，我只能等到你发表下一篇文章。 1...105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗨，马克西姆。
因此，在GMDH中，基础函数成分是 你用于神经网络输入的指标数量。我说的对吗？
你打算使用多少个不同的指标？
GDMH只是通过多项式转换特征，然后我们用RDF学习，例如100或1000次迭代http://www.gmdh.net/articles/
实验水平，谁知道我们如何用程序描述这种密度，以便在未来找到它们？
从图片上看，是一个直方图。一般来说，到处都有现成的--你不需要写任何东西。在MT - 我不知道。
如果不在MT中，那就通过DLL。如果变化不快，不需要经常变化，那么文件交换就可以了。
这个柱状图是否意味着分布？还是像水平卷？
是的，在这种情况下，它指的是Y分布。
好吧，我想我在某种程度上得到了它。你是否已经实现了MQL5的代码并进行了测试？
我的主要问题是，我仍然不是100%清楚如何在没有模糊逻辑 的情况下，根据你之前的文章，将指标值以外的原始价格数据反馈给RDF。
如果你能告诉我如何在不使用模糊逻辑的情况下输入原始价格数据，那就太好了。我是指没有模糊逻辑的 "CalculateMamdani() "函数。否则，我只能等到你发表下一篇文章。