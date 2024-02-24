交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1051 1...104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058...3399 新评论 mytarmailS 2018.09.13 18:27 #10501 伊戈尔-马卡努。故事是否有续集？ 我观察到，如果一个交易系统只给出积极的结果，那么就会有永久性的损失--我们说的是有固定手数和止损的TS。我认为这个故事可以追溯到2006年，只是你不知道它是在多高的水平上进行的，由谁来做。 http://www.kamynin.ru/ 你只是不知道它的水平有多高，由...选择红宝书 "交易机器人"，进入开头，泡茶、吃小面包、阅读、看图片、看人们的评论、看作者的回复，变得更聪明，而不是一个孩子的啊......咿......))) 这里有从头到尾的整个演变过程 Николай Камынин 2018.09.02www.kamynin.ru умру от акробатиков! Продолжу свои рассуждения на тему пенсионной реформы. Естественно, что я не претендую на истину в последней инстанции, но на основе своего опыта и знаний в кибернетике, экономике, финансах и гражданском праве, вижу то, что не видят, либо делают вид, что не видят многие эксперты и власть имущие. Вернемся к судьбоносному... Mihail Marchukajtes 2018.09.13 19:17 #10502 可惜没有 :-( 虽然我有一个六项多项式委员会的想法，但我还没有完全破解雷舍托夫密码。虽然最后一个变化开始节省我在MKUL中准备模型的时间，但这不是重点，但在我看来，MO问题的关键在于以下几点，如果你有反对它的重要论据，我愿意倾听。除了其他一切，如前期准备、培训等。最后一个阶段是选择模型。毕竟，在训练过程中，一个算法建立了一个模型，估计其参数，并试图使用其他模型来改进它们，具有最佳训练指标的模型是保存模型的模型，是优化的结果。在我看来，Reshetov的优化器为分类器选择了最好的度量。它是对敏感性和特异性以及总体可推广性的确定。当使用四个参数True Positiv, True Negativ, False Positiv, False Negativ评估模型学习结果时。我相信你已经听说过了。这是一个相当流行的指标，但实践表明，这个指标只与概括性有部分关系。换句话说，这个指标的结果被高估了，在训练集上进行过度训练时，其数值将和没有过度训练时一样高。让我们稍微决定一下吧。假设我们有一种方法来估计多项式对数据集的普适性。而我们的衡量标准实际上是对可概括性水平的估计。换句话说，当其他指标在训练期显示出良好的结果，而我们的指标在多项式被过度训练时显示出不好的结果，在多项式被泛化时显示出良好的结果。然后这个指标可以在学习过程中使用，迫使算法寻找一个被低估的（用我们的数据），但仍然是一个泛化的模型。它可能是坏的，但它是有效的，而且是100%未经训练的。这就是训练不足的影响所在。将成绩不佳的情况控制在最低限度是非常重要的。这段文字可以说是我的理论的先驱，因为我们接近什么????。今天的问题就说到这里。Think..... Igor Makanu 2018.09.13 19:30 #10503 mytarmailS:如果我没记错的话，这个故事可以追溯到2006年，只是你不知道这一切是在多高的水平上完成的，由什么样的人完成的。 http://www.kamynin.ru/ 你选择的是 "交易机器人 "这一主题。选择红宝书 "交易机器人"，进入开头，泡茶，吃面包，阅读，看图片，看人们的评论，作者的答案，变得更聪明，真的很生气......))) 这里有从头到尾的整个演变过程真的没有听说过这个人，我会去看看的，谢谢。 mytarmailS 2018.09.13 19:34 #10504 Vizard_。这个分支机构...只是一派胡言）））。 http://www.kamynin.ru/2015/08/26/lua-quik-robot-uchitel/ 从头开始读，然后再发，我知道我在说什么。 MGUA是这一切的开始，作者建议从这个开始，是的，现在他没有应用它，而是应用其他已经纯粹属于他自己的东西，但这个东西是从MGUA发展出来的，这个东西他没有披露。 [删除] 2018.09.13 19:36 #10505 简要介绍一下图片中的信息 mytarmailS 2018.09.13 19:47 #10506 马克西姆-德米特里耶夫斯基。简要介绍一下图片中的信息 是的，这就是它，作者不喜欢极简主义) [删除] 2018.09.13 19:48 #10507 mytarmailS:是的，这就是它，作者不喜欢极简主义)有水平和几个混搭，他以某种方式为他所谓的神经网络提取信息。 他也是一位民谣歌手。 Mihail Marchukajtes 2018.09.13 19:49 #10508 mytarmailS:是的，它就是这样，作者不喜欢极简主义)看了5秒钟就明白了。这是100%的猫腻，我甚至不想看它...... 你是否看过我的网站或帖子或图片???? mytarmailS 2018.09.13 19:56 #10509 马克西姆-德米特里耶夫斯基。有水平和几个混搭，以某种方式为他所谓的神经网络提取信息。 另一个球状物的种类。哦，妈的。来了）据称，神经元网，贝贝））。 阅读它，进入它或忘记它。 这是对你帖子的回答。 一切都在那里，你只需要阅读。 [删除] 2018.09.13 19:58 #10510 mytarmailS:哦，该死，我们来了））据称，神经网络，贝贝））。 阅读、吸收或忘记。 这是对你帖子的回答。 这一切都在那里，你只需要阅读这就是我所说的。 就这样吧，我明天也会这样做。 1...104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
故事是否有续集？
我观察到，如果一个交易系统只给出积极的结果，那么就会有永久性的损失--我们说的是有固定手数和止损的TS。
我认为这个故事可以追溯到2006年，只是你不知道它是在多高的水平上进行的，由谁来做。
http://www.kamynin.ru/
你只是不知道它的水平有多高，由...选择红宝书 "交易机器人"，进入开头，泡茶、吃小面包、阅读、看图片、看人们的评论、看作者的回复，变得更聪明，而不是一个孩子的啊......咿......)))这里有从头到尾的整个演变过程
可惜没有 :-( 虽然我有一个六项多项式委员会的想法，但我还没有完全破解雷舍托夫密码。虽然最后一个变化开始节省我在MKUL中准备模型的时间，但这不是重点，但在我看来，MO问题的关键在于以下几点，如果你有反对它的重要论据，我愿意倾听。
除了其他一切，如前期准备、培训等。最后一个阶段是选择模型。毕竟，在训练过程中，一个算法建立了一个模型，估计其参数，并试图使用其他模型来改进它们，具有最佳训练指标的模型是保存模型的模型，是优化的结果。在我看来，Reshetov的优化器为分类器选择了最好的度量。它是对敏感性和特异性以及总体可推广性的确定。当使用四个参数True Positiv, True Negativ, False Positiv, False Negativ评估模型学习结果时。我相信你已经听说过了。这是一个相当流行的指标，但实践表明，这个指标只与概括性有部分关系。换句话说，这个指标的结果被高估了，在训练集上进行过度训练时，其数值将和没有过度训练时一样高。让我们稍微决定一下吧。
假设我们有一种方法来估计多项式对数据集的普适性。而我们的衡量标准实际上是对可概括性水平的估计。换句话说，当其他指标在训练期显示出良好的结果，而我们的指标在多项式被过度训练时显示出不好的结果，在多项式被泛化时显示出良好的结果。然后这个指标可以在学习过程中使用，迫使算法寻找一个被低估的（用我们的数据），但仍然是一个泛化的模型。它可能是坏的，但它是有效的，而且是100%未经训练的。这就是训练不足的影响所在。将成绩不佳的情况控制在最低限度是非常重要的。这段文字可以说是我的理论的先驱，因为我们接近什么????。今天的问题就说到这里。Think.....
如果我没记错的话，这个故事可以追溯到2006年，只是你不知道这一切是在多高的水平上完成的，由什么样的人完成的。
http://www.kamynin.ru/
你选择的是 "交易机器人 "这一主题。选择红宝书 "交易机器人"，进入开头，泡茶，吃面包，阅读，看图片，看人们的评论，作者的答案，变得更聪明，真的很生气......)))这里有从头到尾的整个演变过程
真的没有听说过这个人，我会去看看的，谢谢。
这个分支机构...只是一派胡言）））。
http://www.kamynin.ru/2015/08/26/lua-quik-robot-uchitel/
从头开始读，然后再发，我知道我在说什么。MGUA是这一切的开始，作者建议从这个开始，是的，现在他没有应用它，而是应用其他已经纯粹属于他自己的东西，但这个东西是从MGUA发展出来的，这个东西他没有披露。
简要介绍一下图片中的信息
是的，这就是它，作者不喜欢极简主义)
有水平和几个混搭，他以某种方式为他所谓的神经网络提取信息。他也是一位民谣歌手。
看了5秒钟就明白了。这是100%的猫腻，我甚至不想看它......
你是否看过我的网站或帖子或图片????
有水平和几个混搭，以某种方式为他所谓的神经网络提取信息。另一个球状物的种类。
阅读它，进入它或忘记它。
一切都在那里，你只需要阅读。
阅读、吸收或忘记。
这就是我所说的。
就这样吧，我明天也会这样做。