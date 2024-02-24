交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 525 1...518519520521522523524525526527528529530531532...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2017.11.17 14:20 #5241 Mihail Marchukajtes: 事实上，老师可以是任何人，只要他或她着眼于未来。即使是1巴也足够了。而入口将正是我之前写到的那些。相信我，它们应该被使用，但如何使用????，这是一个不同的故事，这就是市场的秘密所在....。但实际上--如何？分享你的秘密) Petros Shatakhtsyan 2017.11.17 14:57 #5242 Mihail Marchukajtes: 真的....你只是不知道你在说什么，这就是为什么你如此消极。NS知道如何总结数据，这足以让任何没有参与训练的新例子。正确解读....我们在70年代就经历了数学建模。为自己发明了NS或机器学习这些术语。好吧，创造这个奇迹，没有人可以阻止你。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 15:45 #5243 一下子回答了所有关于NS的应用。所有的预测器都不过是时间序列的转换，根据定义，不包含任何不在时间序列中的新信息。所以，把时间序列本身喂给NS，再给NS增加1-2层，NS（或其他MO系统）会自己决定需要或不需要什么预测器，它将自己形成这些预测器。展望未来--它是为了什么？国家计算机可以简单地回答--进入交易或不进入交易。在这种情况下，国家安全局的任务被大大简化。和老师一起学习。嗯哼，首先我们要创造一个理想的教师，为此我们需要从一开始就知道策略。所以，如果你已经知道了一切，知道如何去做，为什么还要有一个NS（MO）？根据我自己的经验，NS在一个甚至不知道自己想要什么或教什么的老师那里学得很好。是的，教学方法略有不同，是的，多了几个时代，但也不过如此。对于这样的培训，你必须对战略有一个概念，但不超过一般的术语。在培训过程中，NS将自己完善它。我已经在这个主题中介绍了用这些方法在独立样本上获得的结果和图表。因此，这种方法的有效性以前已经得到了很好的证明。 Petros Shatakhtsyan 2017.11.17 16:18 #5244 尤里-阿索连科。一下子回答了所有关于NS的应用。所有的预测器都不过是时间序列的转换，根据定义，不包含任何不在时间序列中的新信息。所以，把时间序列本身喂给NS，再给NS增加1-2层，NS（或其他MO系统）将自己决定需要或不需要什么预测器，它将自己形成这些预测器。展望未来--它是为了什么？国家计算机可以简单地回答--进入交易或不进入交易。在这种情况下，国家安全局的任务被大大简化。和老师一起学习。嗯哼，首先我们要创造一个理想的教师，为此我们需要从一开始就知道策略。所以，如果你已经知道了一切，知道如何去做，为什么还要有一个NS（MO）？根据我自己的经验，NS在一个甚至不知道自己想要什么或教什么的老师那里学得很好。是的，教学方法略有不同，是的，多了几个时代，但也不过如此。对于这样的培训，你必须对战略有一个概念，但不超过一般的术语。在培训过程中，NS将自己完善它。我已经在这个主题中介绍了用这些方法在独立样本上获得的结果和图表。因此，这种方法的有效性在前面得到了很好的证明。你能展示至少一个基于IO的赢利策略吗？ Yuriy Asaulenko 2017.11.17 16:39 #5245 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。 你能拿出一个基于国防部的、有效的盈利策略吗？ 很多人都能这么说。我已经在模型上给你看过了。以下是其中一个图表X是交易数量，Y是总利润。时间为3个月。真的已经在实时调试中工作了。我不打算给你看）。虽然，这里有一个调试的交易。2,17.11.2017 18:32:41,1,17.11.2017 18:32:41,22707,17.11.2017 18:35:39,22718,11,27 倒数第二个数字--11--是交易的利润。最后一个-27是交易的最大利润。 СанСаныч Фоменко 2017.11.17 16:49 #5246 尤里-阿索连科。我已经在模型上展示过了。以下是其中一个图表X是交易号码，Y是总利润。时间 - 3个月。真的已经在调试中工作了。我不打算展示它）。我有很多这样的人。而对于测试器中的每一个，我们得到一个严格意义上的反向图表：从上到下。 Petros Shatakhtsyan 2017.11.17 16:52 #5247 尤里-阿索连科。我已经在模型上展示过了。以下是其中一个图表X是交易号码，Y是总利润。时间 - 3个月。真的已经在调试中工作了。我不打算展示它）。虽然，这里有一个调试的交易来了。 倒数第二个数字--11--是交易中的利润。最后一个-27是交易中的最大利润。你可以在MT5测试器上观看这一切，以真实的ticks模式。我可以在没有MO的情况下展示它。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 16:53 #5248 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。 你在MT5测试器上运行整个事情，在真实的ticks模式下。我可以给你看这个，但不需要MO。桑桑尼茨-弗门科。 我有很多这样的人。而在测试器中的每一个人都得到了一个严格意义上的反方向的图表：从上到下。我不使用MT测试器。）并在实时上进行调试。 Petros Shatakhtsyan 2017.11.17 17:21 #5249 尤里-阿索连科。 我不使用MT测试器）而调试是实时的。对真正的蜱虫进行测试是实时的。而且你不使用测试器，这太糟糕了。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 17:24 #5250 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。 对真正的蜱虫进行测试是实时的。而且你不使用测试器，这太糟糕了。 这很好，我不仅没有看到它的必要性，甚至没有看到它的便利性)。 1...518519520521522523524525526527528529530531532...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
事实上，老师可以是任何人，只要他或她着眼于未来。即使是1巴也足够了。而入口将正是我之前写到的那些。相信我，它们应该被使用，但如何使用????，这是一个不同的故事，这就是市场的秘密所在....。
但实际上--如何？分享你的秘密)
真的....你只是不知道你在说什么，这就是为什么你如此消极。NS知道如何总结数据，这足以让任何没有参与训练的新例子。正确解读....
我们在70年代就经历了数学建模。
为自己发明了NS或机器学习这些术语。好吧，创造这个奇迹，没有人可以阻止你。
一下子回答了所有关于NS的应用。
所有的预测器都不过是时间序列的转换，根据定义，不包含任何不在时间序列中的新信息。所以，把时间序列本身喂给NS，再给NS增加1-2层，NS（或其他MO系统）会自己决定需要或不需要什么预测器，它将自己形成这些预测器。
展望未来--它是为了什么？国家计算机可以简单地回答--进入交易或不进入交易。在这种情况下，国家安全局的任务被大大简化。
和老师一起学习。嗯哼，首先我们要创造一个理想的教师，为此我们需要从一开始就知道策略。所以，如果你已经知道了一切，知道如何去做，为什么还要有一个NS（MO）？
根据我自己的经验，NS在一个甚至不知道自己想要什么或教什么的老师那里学得很好。是的，教学方法略有不同，是的，多了几个时代，但也不过如此。
对于这样的培训，你必须对战略有一个概念，但不超过一般的术语。在培训过程中，NS将自己完善它。
我已经在这个主题中介绍了用这些方法在独立样本上获得的结果和图表。因此，这种方法的有效性以前已经得到了很好的证明。
一下子回答了所有关于NS的应用。
所有的预测器都不过是时间序列的转换，根据定义，不包含任何不在时间序列中的新信息。所以，把时间序列本身喂给NS，再给NS增加1-2层，NS（或其他MO系统）将自己决定需要或不需要什么预测器，它将自己形成这些预测器。
展望未来--它是为了什么？国家计算机可以简单地回答--进入交易或不进入交易。在这种情况下，国家安全局的任务被大大简化。
和老师一起学习。嗯哼，首先我们要创造一个理想的教师，为此我们需要从一开始就知道策略。所以，如果你已经知道了一切，知道如何去做，为什么还要有一个NS（MO）？
根据我自己的经验，NS在一个甚至不知道自己想要什么或教什么的老师那里学得很好。是的，教学方法略有不同，是的，多了几个时代，但也不过如此。
对于这样的培训，你必须对战略有一个概念，但不超过一般的术语。在培训过程中，NS将自己完善它。
我已经在这个主题中介绍了用这些方法在独立样本上获得的结果和图表。因此，这种方法的有效性在前面得到了很好的证明。
你能展示至少一个基于IO的赢利策略吗？
你能拿出一个基于国防部的、有效的盈利策略吗？ 很多人都能这么说。
我已经在模型上给你看过了。以下是其中一个图表
X是交易数量，Y是总利润。时间为3个月。
真的已经在实时调试中工作了。我不打算给你看）。
虽然，这里有一个调试的交易。倒数第二个数字--11--是交易的利润。最后一个-27是交易的最大利润。
我已经在模型上展示过了。以下是其中一个图表
X是交易号码，Y是总利润。时间 - 3个月。
真的已经在调试中工作了。我不打算展示它）。
我有很多这样的人。而对于测试器中的每一个，我们得到一个严格意义上的反向图表：从上到下。
我已经在模型上展示过了。以下是其中一个图表
X是交易号码，Y是总利润。时间 - 3个月。
真的已经在调试中工作了。我不打算展示它）。
虽然，这里有一个调试的交易来了。倒数第二个数字--11--是交易中的利润。最后一个-27是交易中的最大利润。
你可以在MT5测试器上观看这一切，以真实的ticks模式。我可以在没有MO的情况下展示它。
你在MT5测试器上运行整个事情，在真实的ticks模式下。我可以给你看这个，但不需要MO。
我有很多这样的人。而在测试器中的每一个人都得到了一个严格意义上的反方向的图表：从上到下。
我不使用MT测试器。）并在实时上进行调试。
我不使用MT测试器）而调试是实时的。
对真正的蜱虫进行测试是实时的。而且你不使用测试器，这太糟糕了。
对真正的蜱虫进行测试是实时的。而且你不使用测试器，这太糟糕了。