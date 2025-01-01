函数模板

重载函数通常被用于执行各种数据类型的类似的操作。ArraySize() 是MQL5中这种函数的一个简单例子。它返回任何类型的数组大小。实际上，是由应用程序开发人员重载这个系统函数并且隐藏重载的整个实施：

int ArraySize(

void& array[]

);

它意味着MQL5语言编译器每次调用这个函数都要插入必要的实施。例如，那就是整型数组如何完成的方法：

int ArraySize(

int& array[]

);

ArraySize() 函数可以按照以下方式展示 MqlRates 类型数组，以便以历史数据格式处理报价：

int ArraySize(

MqlRates& array[]

);

因此，使用相同函数处理不同类型非常地方便。然而，应该先执行所有初步的工作 - 应该为正确处理的所有数据类型重载 必要的函数。

但，这里有更方便的解决方案。如果，每个数据类型都应执行类似的操作，那么就可以使用函数模板。在这种情况下，程序员只需要编写一个函数模板的描述。当以这种方式描述模板时，我们应该只指定一个正式参数来替代函数处理的定义的数据类型。编译器将会自动生成多种函数，以便适当处理基于用于调用函数的参数类型的每种类型。

函数模板定义以template 关键字开始，紧随其后的是尖括号内的正式参数列表。每个正式参数之前都是typename 关键字。正式的参数类型分为内置的或用户定义的类型。它们被用于：

指定函数参数类型，

指定函数返回值类型，

声明函数描述中的变量

模板参数的数量不能超过8个。模板定义中的每个正式参数都应该至少在函数参数列表中出现一次。每个正式参数的名称都应该是独一无二的。

下面是一个函数模板的示例，搜索任何数值类型（整数和实数）的数组中的最高值：

template<typename T>

T ArrayMax(T &arr[])

{

uint size=ArraySize(arr);

if(size==0) return(0);



T max=arr[0];

for(uint n=1;n<size;n++)

if(max<arr[n]) max=arr[n];

//---

return(max);

}

该模板描述了在接收到的值中找到最高值，并返回其结果的函数。牢记MQL5内置的 ArrayMaximum()函数仅返回可用来找到值本身的最高值指数。例如：

//--- 创建数组

double array[];

int size=50;

ArrayResize(array,size);

//--- 填充随机值

for(int i=0;i<size;i++)

{

array[i]=MathRand();

}



//--- 找出数组最高值的持仓

int max_position=ArrayMaximum(array);

//--- 现在，接收数组最高值本身

double max=array[max_position];

//--- 找出发现的值

Print("Max value = ",max);

因此，我们执行两步法来接收数组最高值。使用ArrayMax()函数模板，我们可以通过发送相应类型的数组获得必要类型的结果。它意味着替换两条最近的行

//--- 找到数组中最高值的持仓

int max_position=ArrayMaximum(array);

//--- 现在，接收数组最高值本身

double max=array[max_position];

我们现在只能使用，即时返回与发送数组相同类型的结果的模板：

//--- 找出最高值

double max=ArrayMax(array);

在这种情况下，通过ArrayMax() 函数返回的结果类型将自动匹配数组的类型。

使用typename 关键字接收参数类型为一行以便创建处理各种数据类型的通用方法。我们特别举例返回数据类型的函数为一行：

#include <Trade\Trade.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

CTrade trade;

double d_value=M_PI;

int i_value=INT_MAX;

Print("d_value: type=",GetTypeName(d_value), ", value=", d_value);

Print("i_value: type=",GetTypeName(i_value), ", value=", i_value);

Print("trade: type=",GetTypeName(trade));

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 类型返回为一行 |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

string GetTypeName(const T &t)

{

//--- 返回类型为一行

return(typename(T));

//---

}

函数模板也被用于类的方法，例如：

class CFile

{

...

public:

...

template<typename T>

uint WriteStruct(T &data);

};



template<typename T>

uint CFile::WriteStruct(T &data)

{

...

return(FileWriteStruct(m_handle,data));

}

函数模板不能使用 export，virtual 和#import 关键字进行声明。

模板函数重载

重载模板函数有时可能是必需的。例如，我们有一个使用类型转换在第一个参数编写第二参数值的模板函数。MQL5不允许转换string类型到bool。我们可以亲自做 – 创建重载模板函数。例如：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 模板函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T1,typename T2>

string Assign(T1 &var1,T2 var2)

{

var1=(T1)var2;

return(__FUNCSIG__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| bool+string 特殊重载 |

//+------------------------------------------------------------------+

string Assign(bool &var1,string var2)

{

var1=(StringCompare(var2,"true",false) || StringToInteger(var2)!=0);

return(__FUNCSIG__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int i;

bool b;

Print(Assign(i,"test"));

Print(Assign(b,"test"));

}

作为代码执行结果，我们可以看到Assign()模板函数已经用于int+string组，而第二次调用时重载版本已经用于bool+string组。

string Assign<int,string>(int&,string)

string Assign(bool&,string)

