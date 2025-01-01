- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CompareArray
Compare le tableau avec un autre tableau.
|
bool CompareArray(
Paramètres
src
[in] Pointeur vers une instance de la classe CArrayDouble contenant les éléments sources à comparer.
Valeur de Retour
vrai si les tableaux sont identiques, faux sinon.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayDouble::CompareArray(const CArrayDouble*)