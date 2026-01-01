- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
- MathIsValidNumber
- MathCompareByDigits
MathCompareByDigits
比较两个数在指定有效数字位数下是否相等。
|
bool MathCompareByDigits(
参量
value1
[in] 要比较的第一个数。
value2
[in] 要比较的第二个数。
digits
[in] 用于比较的有效数字位数。
返回值
如果被比较的数字在 digits 位有效数字上匹配，则返回 true。否则返回 false。
注意
当无法预先知道被比较数字的数量级时，此函数很有用；对于实部和虚部数量级可能相差很大的复数也很有用。在其他情况下，最好使用基于 epsilon 的比较。
如果其中一个值为 0，则不执行比较。在这种情况下，请使用基于 epsilon 的比较。对于复数，将成对比较实部和虚部。