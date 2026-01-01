文档部分
MQL5参考数学函数MathCompareByDigits 

MathCompareByDigits

比较两个数在指定有效数字位数下是否相等。

bool MathCompareByDigits(
 const double value1// 第一个数
 const double value2// 第二个数
 const int digits // 有效数字位数
 );
 
bool MathCompareByDigits(
 const float value1// 第一个数
 const float value2// 第二个数
 const int digits // 有效数字位数
 );
 
bool MathCompareByDigits(
 const complex value1// 第一个数
 const complex value2// 第二个数
 const int digits // 有效数字位数
 );
 
bool MathCompareByDigits(
 const complexf value1// 第一个数
 const complexf value2// 第二个数
 const int digits // 有效数字位数
 );

参量

value1

[in] 要比较的第一个数。

value2

[in] 要比较的第二个数。

digits

[in] 用于比较的有效数字位数。

返回值

如果被比较的数字在 digits 位有效数字上匹配，则返回 true。否则返回 false。

注意

当无法预先知道被比较数字的数量级时，此函数很有用；对于实部和虚部数量级可能相差很大的复数也很有用。在其他情况下，最好使用基于 epsilon 的比较。

如果其中一个值为 0，则不执行比较。在这种情况下，请使用基于 epsilon 的比较。对于复数，将成对比较实部和虚部。