MathCompareByDigits

Сравнивает два числа на совпадение с точностью значащих цифр.

bool MathCompareByDigits(

const double value1,

const double value2,

const int digits

);



bool MathCompareByDigits(

const float value1,

const float value2,

const int digits

);



bool MathCompareByDigits(

const complex value1,

const complex value2,

const int digits

);



bool MathCompareByDigits(

const complexf value1,

const complexf value2,

const int digits

);

Параметры

value1

[in] Первое число для сравнения.

value2

[in] Второе число для сравнения.

digits

[in] Количество значащих цифр для сравнения.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае совпадения digits значащих цифр у сравниваемых чисел. В противном случае возвращает false.

Примечание

Функция полезна, если заранее неизвестен порядок сравниваемых чисел, а также для комплексных чисел, порядки реальной и мнимой частей которых могут сильно различаться. В остальных случаях лучше использовать сравнение на epsilon.

Если одно из значений равно 0, сравнение не производится. В этом случае нужно использовать сравнение на epsilon. Для комплексных чисел попарно сравниваются реальные и мнимые части.