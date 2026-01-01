- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
- MathIsValidNumber
- MathCompareByDigits
MathCompareByDigits
Сравнивает два числа на совпадение с точностью значащих цифр.
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bool MathCompareByDigits(
Параметры
value1
[in] Первое число для сравнения.
value2
[in] Второе число для сравнения.
digits
[in] Количество значащих цифр для сравнения.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае совпадения digits значащих цифр у сравниваемых чисел. В противном случае возвращает false.
Примечание
Функция полезна, если заранее неизвестен порядок сравниваемых чисел, а также для комплексных чисел, порядки реальной и мнимой частей которых могут сильно различаться. В остальных случаях лучше использовать сравнение на epsilon.
Если одно из значений равно 0, сравнение не производится. В этом случае нужно использовать сравнение на epsilon. Для комплексных чисел попарно сравниваются реальные и мнимые части.