代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

混沌交易系统 - MetaTrader 4脚本

litianjun
显示:
19268
等级:
(3)
已发布:
已更新:
Chinese.mq4 (6.36 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Strategy Tester Report
China
FOREX-Server (Build 220)

商品 USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
时间周期 4 小时图 2008.01.02 12:00 - 2008.12.31 19:59 (2008.01.01 - 2009.01.01)
复盘模型 仅用开盘价(以最快速的方法分析刚形成的柱线)
参数 MaximumRisk=0.5; DecreaseFactor=2; TrendSMA=21; AddStopLoss=false;
经测试过的柱数 2097 用于复盘的即时价数量 3652 复盘模型的质量 n/a
输入图表错误 0
起始资金 10000.00
总净盈利 2121646.76 总获利 2140353.33 总亏损 -18706.57
盈利比 114.42 预期盈利 70721.56
绝对亏损 8516.44 最大亏损 1124900.71 (35.53%) 相对亏损 91.58% (16141.98)
交易单总计 30 卖单 (获利百分比) 11 (45.45%) 买单 (获利百分比) 19 (52.63%)
盈利交易(占总百分比) 15 (50.00%) 亏损交易(占总百分比) 15 (50.00%)
最大: 获利交易 1115695.49 亏损交易 -6299.77
平均: 获利交易 142690.22 亏损交易 -1247.10
最大: 连续获利金额 7 (2123469.10) 连续亏损金额 4 (-7912.98)
最多: 连续获利次数 2123469.10 (7) 连续亏损次数 -7912.98 (4)
平均: 连续获利 2 连续亏损 2

# 时间 类型 定单 手数 价位 止损 获利 获利 余额
1 2008.01.07 12:00 buy 1 5.00 1.0051 0.0000 0.0000
2 2008.01.08 20:00 close 1 5.00 1.0000 0.0000 0.0000 -2591.03 7408.97
3 2008.01.09 16:00 buy 2 3.70 1.0059 0.0000 0.0000
4 2008.01.23 00:00 close 2 3.70 1.0293 0.0000 0.0000 7986.51 15395.48
5 2008.01.25 00:00 sell 3 7.70 1.0033 0.0000 0.0000
6 2008.01.28 12:00 close 3 7.70 1.0116 0.0000 0.0000 -6299.77 9095.71
7 2008.01.29 12:00 sell 4 4.50 1.0011 0.0000 0.0000
8 2008.01.31 16:00 close 4 4.50 1.0044 0.0000 0.0000 -1436.55 7659.16
9 2008.02.07 16:00 buy 5 0.10 1.0124 0.0000 0.0000
10 2008.02.08 16:00 close 5 0.10 0.9998 0.0000 0.0000 -126.85 7532.31
11 2008.02.19 20:00 buy 6 0.10 1.0148 0.0000 0.0000
12 2008.02.21 08:00 close 6 0.10 1.0101 0.0000 0.0000 -49.81 7482.49
13 2008.02.26 16:00 sell 7 0.10 0.9897 0.0000 0.0000
14 2008.03.03 00:00 close 7 0.10 0.9858 0.0000 0.0000 40.96 7523.45
15 2008.03.07 08:00 sell 8 3.80 0.9828 0.0000 0.0000
16 2008.03.10 00:00 close 8 3.80 0.9892 0.0000 0.0000 -2449.70 5073.76
17 2008.03.10 20:00 buy 9 2.50 0.9978 0.0000 0.0000
18 2008.03.12 08:00 close 9 2.50 0.9909 0.0000 0.0000 -1781.87 3291.89
19 2008.03.19 20:00 buy 10 0.10 1.0078 0.0000 0.0000
20 2008.03.24 20:00 close 10 0.10 1.0172 0.0000 0.0000 88.31 3380.20
21 2008.03.31 16:00 buy 11 1.70 1.0258 0.0000 0.0000
22 2008.04.02 08:00 close 11 1.70 1.0232 0.0000 0.0000 -459.88 2920.32
23 2008.04.10 16:00 buy 12 1.50 1.0217 0.0000 0.0000
24 2008.04.11 12:00 close 12 1.50 1.0142 0.0000 0.0000 -1121.56 1798.76
25 2008.04.21 16:00 sell 13 0.10 1.0018 0.0000 0.0000
26 2008.04.22 12:00 close 13 0.10 1.0082 0.0000 0.0000 -63.25 1735.51
27 2008.05.14 16:00 sell 14 0.10 1.0004 0.0000 0.0000
28 2008.05.26 00:00 close 14 0.10 0.9885 0.0000 0.0000 123.18 1858.69
29 2008.05.27 20:00 buy 15 0.90 0.9934 0.0000 0.0000
30 2008.05.29 00:00 close 15 0.90 0.9896 0.0000 0.0000 -375.13 1483.56
31 2008.06.02 16:00 buy 16 0.70 0.9973 0.0000 0.0000
32 2008.06.11 04:00 close 16 0.70 1.0238 0.0000 0.0000 1760.19 3243.75
33 2008.06.19 12:00 sell 17 1.60 1.0184 0.0000 0.0000
34 2008.06.20 20:00 close 17 1.60 1.0190 0.0000 0.0000 -90.48 3153.27
35 2008.06.25 08:00 sell 18 1.60 1.0119 0.0000 0.0000
36 2008.06.27 04:00 close 18 1.60 1.0126 0.0000 0.0000 -95.70 3057.57
37 2008.07.01 20:00 buy 19 0.10 1.0216 0.0000 0.0000
38 2008.07.02 20:00 close 19 0.10 1.0124 0.0000 0.0000 -91.69 2965.88
39 2008.07.10 20:00 sell 20 0.10 1.0098 0.0000 0.0000
40 2008.07.18 00:00 close 20 0.10 1.0055 0.0000 0.0000 44.62 3010.50
41 2008.07.24 00:00 buy 21 1.50 1.0116 0.0000 0.0000
42 2008.08.12 20:00 close 21 1.50 1.0614 0.0000 0.0000 6828.63 9839.14
43 2008.09.01 00:00 buy 22 4.90 1.0621 0.0000 0.0000
44 2008.09.03 20:00 close 22 4.90 1.0623 0.0000 0.0000 11.84 9850.97
45 2008.09.10 00:00 buy 23 4.90 1.0724 0.0000 0.0000
46 2008.09.12 12:00 close 23 4.90 1.0691 0.0000 0.0000 -1673.31 8177.66
47 2008.09.19 20:00 sell 24 4.10 1.0513 0.0000 0.0000
48 2008.09.29 08:00 close 24 4.10 1.0389 0.0000 0.0000 4970.06 13147.72
49 2008.09.30 20:00 buy 25 6.60 1.0622 0.0000 0.0000
50 2008.10.13 20:00 close 25 6.60 1.1556 0.0000 0.0000 52639.71 65787.43
51 2008.10.15 16:00 buy 26 32.90 1.1705 0.0000 0.0000
52 2008.10.17 08:00 close 26 32.90 1.1808 0.0000 0.0000 27618.52 93405.95
53 2008.10.20 20:00 buy 27 46.70 1.1919 0.0000 0.0000
54 2008.10.29 04:00 close 27 46.70 1.2730 0.0000 0.0000 294066.63 387472.58
55 2008.11.03 08:00 sell 28 193.70 1.1943 0.0000 0.0000
56 2008.11.06 04:00 close 28 193.70 1.1756 0.0000 0.0000 310370.66 697843.24
57 2008.11.11 20:00 buy 29 348.90 1.2059 0.0000 0.0000
58 2008.11.14 04:00 close 29 348.90 1.2175 0.0000 0.0000 318108.03 1015951.27
59 2008.11.19 16:00 buy 30 508.00 1.2410 0.0000 0.0000
60 2008.11.24 08:00 close 30 508.00 1.2694 0.0000 0.0000 1115695.49 2131646.76
STik STik

另外一个指标显示替克图表.对于转手倒卖很有益处. 指标有自己的特性.

StopATR_auto StopATR_auto

根据价格和 ATR安排停止水平.

指标 Sidus v.2 指标 Sidus v.2

指标在穿过 ма 和rsi 线水平 50时显示箭头。

chaos 2.0 chaos 2.0

警报指标以 Ао 和 АС为基础 - 图表中显示颜色变化。