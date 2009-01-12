请观看如何免费下载自动交易
Strategy Tester Report
China
FOREX-Server (Build 220)
|商品
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|时间周期
|4 小时图 2008.01.02 12:00 - 2008.12.31 19:59 (2008.01.01 - 2009.01.01)
|复盘模型
|仅用开盘价(以最快速的方法分析刚形成的柱线)
|参数
|MaximumRisk=0.5; DecreaseFactor=2; TrendSMA=21; AddStopLoss=false;
|经测试过的柱数
|2097
|用于复盘的即时价数量
|3652
|复盘模型的质量
|n/a
|输入图表错误
|0
|起始资金
|10000.00
|总净盈利
|2121646.76
|总获利
|2140353.33
|总亏损
|-18706.57
|盈利比
|114.42
|预期盈利
|70721.56
|绝对亏损
|8516.44
|最大亏损
|1124900.71 (35.53%)
|相对亏损
|91.58% (16141.98)
|交易单总计
|30
|卖单 (获利百分比)
|11 (45.45%)
|买单 (获利百分比)
|19 (52.63%)
|盈利交易(占总百分比)
|15 (50.00%)
|亏损交易(占总百分比)
|15 (50.00%)
|最大:
|获利交易
|1115695.49
|亏损交易
|-6299.77
|平均:
|获利交易
|142690.22
|亏损交易
|-1247.10
|最大:
|连续获利金额
|7 (2123469.10)
|连续亏损金额
|4 (-7912.98)
|最多:
|连续获利次数
|2123469.10 (7)
|连续亏损次数
|-7912.98 (4)
|平均:
|连续获利
|2
|连续亏损
|2
