假设你运行了一个60EMA的均线交易系统，当价格收在均线以上时买进，当价格收在均线以下时卖出。现在我把这个交易系统的赢利和亏损显示在指标窗口里，你可以很方便地看到最近什么时候出现了多大的赢利或亏损。

指标里的绿色柱代表赢利。如果绿色柱在0轴以下，则是亏损。蓝色线是最近的较小的赢利和亏损的总和再除以3。（除以3的目的是为了让蓝线和绿柱的比例保持在合适的水平）较小的赢利和亏损是指绝对值小于80个点的赢利或亏损。如果出现了赢利大于80个点的单子，则蓝色线会归零。但亏损大于80个点时，蓝色线不会归零，同时这笔亏损的绝对值的1/3会加到蓝线的总值里面去。

这个指标可以用在各个周期的图表上。我个人喜欢把它放在1小时图上。

一共有3个外部参数：number_of_bars, show_on_point1, ma_period.

number_of_bars决定本指标处理多少个柱的数据。把这个值设小一点（如1000）可以减轻CPU的负担。

show_on_point1：设置为true时，绿色柱的位置是订单开仓的位置。设置为false时，绿色柱是订单关闭的位置。默认值为False.

ma_period：指标内部使用的均线的周期。默认值为60。

把指标加载在图表上，观察一下。你可能会发现，当蓝线的值较高（大于100）、一段时间没有出现绿柱时，价格图表里已经出现了一段趋势。当绿柱频繁出现时，价格正处于横向盘整状态。