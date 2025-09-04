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Swap Monitor - service for MetaTrader 5

Stanislav Korotky
Stanislav Korotky

Stanislav Korotky

4.3 (59)
Trading is just my hobby. I'm working in IT industry. So developement of experts, indicators, and script is not a problem at all to me. Wide range of technologies are used: MQL4, MQL5, system and applied programming, web-services, neural networks and more.
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SwapMonitor.mq5 (8.34 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览
Defines.mqh (0.71 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是一项服务，可定期检查指定符号的实际交换，并将新值（如果检测到变化）保存到 CSV 文件中。文件以相应符号的名称创建在文件夹中，并按月份分割--例如，202410.csv 文件是 2024 年 10 月的文件。CSV 文件中的每一行都存储了日期时间、长交换和短交换。

MetaTrader 5 的掉期监控服务

此外，该服务还会检查现有头寸的掉期情况，并提醒其变化（如有）。

如果注释掉#property service 指令，源代码可以作为脚本在图表上运行。但建议将程序安装为服务。

代码库不支持服务作为可用的 MQL5 程序类型之一，这就是程序作为脚本发布的原因。 


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53007

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