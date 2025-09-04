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Swap Monitor - service for MetaTrader 5
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一项服务，可定期检查指定符号的实际交换，并将新值（如果检测到变化）保存到 CSV 文件中。文件以相应符号的名称创建在文件夹中，并按月份分割--例如，202410.csv 文件是 2024 年 10 月的文件。CSV 文件中的每一行都存储了日期时间、长交换和短交换。
此外，该服务还会检查现有头寸的掉期情况，并提醒其变化（如有）。
如果注释掉#property service 指令，源代码可以作为脚本在图表上运行。但建议将程序安装为服务。
代码库不支持服务作为可用的 MQL5 程序类型之一，这就是程序作为脚本发布的原因。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53007
MT5-BuildYourGridEA
该专家系统可帮助任何交易者建立订单网格。AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag
AutoFibo 指标是一种先进的斐波纳契回撤工具，可根据之字形形态自动绘制斐波纳契水平线。该指标旨在帮助交易者快速识别趋势市场中的潜在支撑位和阻力位。
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