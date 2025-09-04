这是一项服务，可定期检查指定符号的实际交换，并将新值（如果检测到变化）保存到 CSV 文件中。文件以相应符号的名称创建在文件夹中，并按月份分割--例如，202410.csv 文件是 2024 年 10 月的文件。CSV 文件中的每一行都存储了日期时间、长交换和短交换。





此外，该服务还会检查现有头寸的掉期情况，并提醒其变化（如有）。

如果注释掉#property service 指令，源代码可以作为脚本在图表上运行。但建议将程序安装为服务。

代码库不支持服务作为可用的 MQL5 程序类型之一，这就是程序作为脚本发布的原因。



