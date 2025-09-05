这是算法书籍 中介绍的CalendarForDates.mq5 脚本的扩展版本。

输入变量允许您指定国家代码、当前代码和时间范围，以筛选所需的记录。如果输入为空，则可以请求完整的日历（如果在终端启动后首次请求日历，则下载其基础信息可能需要一段时间，甚至会超时而没有结果--这时请再次运行脚本）。

因此，您将得到一个 CSV 文件，其中包含日历记录和最重要的字段（并非所有字段都会导出--请根据自己的需要调整源代码）。

还可以选择输入*.cal 文件（特定时间的日历存档副本），该文件由书中介绍的 指示器CalendarMonitorCached.mq5 创建，现在已经过时，取而代之的是其扩展版本CalendarMonitorCachedTZ.mq5（推荐使用，也是下一步介绍的新功能所必需的）。









最有趣的功能：脚本演示了如何使用TimeServerDST.mqh 根据服务器过去的时区变化调整历史事件的时间戳，这些变化会持续反映在蜡烛的时间戳中。将 "FixCachedTimesBySymbolHistory " 输入设置为"true " 即可启用该模式。

将修正和未修正的事件保存到 CSV 文件中，可以方便地比较时间修正对历史记录的影响。

为正确使用该功能，建议在 XAUUSD 或 EURUSD H1 图表上运行脚本。编程使用时，应将这些符号传递给TimeServerDST 的函数。

在指标CalendarMonitorCachedTZ.mq5 中也使用了同样的方法，将经过时间校正的日历事件导出到存档的 cal 文件中，以便从测试器内部加载，从而确保新闻机器人的精确回溯测试和优化。

执行时间校正的日期范围仅限于 H1 时帧图表上的最大条数。这就是TimeServerDST.mqh 中使用的经验方法的特殊性。

让我们考虑一个特定的事件类型，最好是对市场有重大影响的事件，如美国非农就业数据（NFP）的发布。

在使用 DST 计划的欧洲服务器（MQ 演示）上，冬季的时间是 14:30，夏季的时间是 15:30。在下面的截图中，您可以并排看到导出为 CSV 文件的完整日历历史的两个版本，其中特定的夏季日期为 2023.08.04。两次导出都是在 11 月 8 日（冬季，标准时间）进行的，因此所有事件都默认应用了 GMT+2 偏移，包括 2023 年夏季（以及其他季节和年份）。在未进行校正的情况下（如右图所示），导出的夏季 NFP 时间为 14:30。这是不正确的。





根据经验自动检测服务器的时区（夏季时区有效）后，程序库在导出日历时进行了时间校正（如左图所示）。因此，夏季 NFP 被移到了 15:30，这是应该的。您可以查看这一时期的图表，以确保校正是适当的。





这种具体情况并不那么戏剧化，因为未修正的公布时间 14:30 在 15:30 之前，所以专家顾问可以继续等待消息并开仓交易。但是当服务器时区切换到夏季时，日历中登记的所有冬季事件的时间戳都会延迟 1 小时（！）。

该功能仍处于试验阶段。欢迎提出反馈意见。

我们计划进一步研究时间修正对新闻交易的影响。敬请期待。





所附的 mqh 文件（CalendarFilter.mqh、CalendarCache.mqh、QuickSortStructT(Ref).mqh）包含与书中原始版本相比的错误修正和改进。









04.10.2024 - 在 cal 文件和 csv 文件中添加了写入/读取服务器时区偏移的功能。

10.11.2024 - 增加了一个选项，可根据服务器时区的追溯变化修正历史记录中事件的时间戳。

11.11.2024 - CalendarCache.mqh 和 CalendarFilter.mqh 中的小 bug 修复和改进。

22.11.2024 - CalendarCache.mqh 中的小错误修复和改进。



