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ColorMFI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 ColorMFI_X20.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. ColorMFI_X20_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23289
Cidomo
智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标可以在输入参数里更改指标时间帧
ColorRSI_X20_HTF
ColorRSI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧Elders_Safe_Zone_MTF
多时间帧的 Elder 安全区指标