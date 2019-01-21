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XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer.mq5 (33.67 KB) 预览
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF.mq5 (41.51 KB) 预览
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XFisher_org_v1_Zer 指标可以在输入参数里更改指标时间帧:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）

若要运行指标，应将 XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。


图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF

图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23287

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该指标根据指标参数中指定的时间帧，在烛条高点和低点构建斐波纳契级别

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智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。

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ColorMFI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧