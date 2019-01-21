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ColorRSI_X20_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
ColorRSI_X20.mq5 (17.54 KB) 预览
ColorRSI_X20_HTF.mq5 (27.35 KB) 预览
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ColorRSI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）

若要运行指标，应将 ColorRSI_X20.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。


图例1. ColorRSI_X20_HTF 指标

图例1. ColorRSI_X20_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23290

ColorMFI_X20_HTF ColorMFI_X20_HTF

ColorMFI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

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智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。

Elders_Safe_Zone_MTF Elders_Safe_Zone_MTF

多时间帧的 Elder 安全区指标

Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMaRsi-Trigger 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。