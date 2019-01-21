请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorRSI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 ColorRSI_X20.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. ColorRSI_X20_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23290
ColorMFI_X20_HTF
ColorMFI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧Cidomo
智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。
Elders_Safe_Zone_MTF
多时间帧的 Elder 安全区指标Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMaRsi-Trigger 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。