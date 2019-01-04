请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Doubler - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3194
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Author of the idea - Boris
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个EA交易只作用于锁仓账户!
思路很简单: 同时开启两个反向仓位，止损大于获利，我们期待的是首先触发一个仓位的获利，然后，价格反转再触发另一个仓位的获利。
另外，还启用了跟踪止损。为此，需要给 Trailing Stop 参数赋予大于0的值。
对于每隔交易品种和时段，都需要独立的优化参数。例如，在H1时段优化的参数范围:
打印结果显示了交易的运行记录 (建立和修改仓位).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22820
XFisher_org_v1
含有额外平滑的 Fisher 指标， 用来避免主线和信号线的错误交叉。FineTuningMACandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl 指标