Author of the idea - Boris

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易只作用于锁仓账户!

思路很简单: 同时开启两个反向仓位，止损大于获利，我们期待的是首先触发一个仓位的获利，然后，价格反转再触发另一个仓位的获利。

另外，还启用了跟踪止损。为此，需要给 Trailing Stop 参数赋予大于0的值。

对于每隔交易品种和时段，都需要独立的优化参数。例如，在H1时段优化的参数范围:





打印结果显示了交易的运行记录 (建立和修改仓位).