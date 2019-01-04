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Doubler - MetaTrader 5EA

bobbybo | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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Author of the idea - Boris

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易只作用于锁仓账户!

思路很简单: 同时开启两个反向仓位，止损大于获利，我们期待的是首先触发一个仓位的获利，然后，价格反转再触发另一个仓位的获利。

另外，还启用了跟踪止损。为此，需要给 Trailing Stop 参数赋予大于0的值。

对于每隔交易品种和时段，都需要独立的优化参数。例如，在H1时段优化的参数范围:


打印结果显示了交易的运行记录 (建立和修改仓位).

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22820

XFisher_org_v1 XFisher_org_v1

含有额外平滑的 Fisher 指标， 用来避免主线和信号线的错误交叉。

FineTuningMACandle_Chl_HTF FineTuningMACandle_Chl_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl 指标

任意仓位锁仓 任意仓位锁仓

当达到N个点的利润时建立反向仓位

关闭所有仓位 关闭所有仓位

当达到指定利润水平时关闭所有仓位