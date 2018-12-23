请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XBullsBearsEyes_Vol_Direct_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1151
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 XBullsBearsEyes_Vol_Direct.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. XBullsBearsEyes_Vol_Direct_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22644
Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert
用背景色填充并带 Hans_Indicator_x22_Cloud_System 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。Starter
根据交易历史计算仓位交易量。 智能交易系统中利用了 iCCI（商品通道指数）和 iMA（移动平均线）指标。 还有尾随也存在。
HLCrossSigForRSI
HLCrossSigForRSI 被视为趋势指标，因为它旨在“捕捉”趋势。 然而，这是一个非常复杂和信息丰富的指标，能够排除交易中的心理和情绪影响Linear_Regression_Slope
线性回归斜率指标