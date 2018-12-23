用背景色填充并带 Hans_Indicator_x22_Cloud_System 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

根据交易历史计算仓位交易量。 智能交易系统中利用了 iCCI（商品通道指数）和 iMA（移动平均线）指标。 还有尾随也存在。