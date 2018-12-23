请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1150
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知。 可能的信号选项:
- 突破直方图零轴;
- 直方图走势方向变化;
- 突破超买或超卖等级;
- 退出超买或超卖区域。
用于激活信号的输入参数:
input uint NumberofBar=1; // 传递信号的柱线编号 input bool SoundON=true; // 允许报警 input uint NumberofAlerts=2; // 报警次数 input bool EMailON=false; // 允许发送电子邮件 input bool PushON=false; // 允许发送通知至移动设备
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts 指标。 直方图走势方向变化
图例 2. XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts. 激活报警
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22588
JMACandleTrend_HTF
JMACandleTrend 指标，输入参数中有时间帧选项FanWRSI2
扇形 WRSI 指标
PriceAlert_V2
指标显示一条水平价格线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 该线定义了信号触发价位。 突破该价位则激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。XBullsBearsEyes_Vol_HTF
XBullsBearsEyes_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项