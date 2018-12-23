这是跨平台在虚拟交易环境中操作的最简单方式之一。





使用虚拟交易环境的场景

实时测试。 这意味着，您可以观察 EA 在测试器中如何依据最新价格实时交易。 这令您可以分辨真实市场和测试器之间的差异原因。 无需等待新的一天（MT5 测试器限制），或为测试器创建特殊工具，以便它可以获取最新数据。 相应地，没有必要反复运行测试程序来获得更新。 实际上，虚拟交易环境是一个实时测试器。 自动优化。 虚拟交易环境假设您已定义操作所用的数据。 所以，历史数据数组允许您在虚拟交易环境中运行任何交易策略。 因此，您可以在程序中实现自动优化 - 程序会定期优化自身，就像传统的测试程序一样。 将真实交易转变为虚拟交易（反之亦然）。 例如，在亏损情况下暂时禁用交易策略。 重新启用交易策略的时间可以通过测试器，或通过一笔最少手数交易进行分析。 反之，虚拟环境允许用户实时停止交易，同时在虚拟交易环境中继续交易。 这为分析是否要重新启用交易策略，以及轻松重启实际交易能力时提供了很多便利。 简化工作帐户上的交易逻辑。 市场上会发生许多测试器内不存在的情况。 这些包括拒绝和部分执行。 最大的问题是令真实交易尽可能类似于测试器中交易策略的执行。 通常，交易策略开发人员花费大量精力来克服极难预见的市场细微差别。 事实上，他们从自己的错误中吸取教训，并为此付出了真金白银，因为模拟账户无法模仿真实市场中的许多东西。 反过来，虚拟环境令我们能够看到完美的执行全景。 因此，为了绕过真实市场的陷阱，我们需要访问这个完美的全景，并从虚拟环境高品质地同步到真实环境（复制服务）。 因此，虚拟交易环境在处理真实市场中的困难情况时非常有用。 测试器加速。 内置测试仪是一种通用工具。 这意味着它必须尽可能地充分模仿交易环境。 这意味着因操作速度限制带来高成本。 在开发和分析交易策略时，这种高精度会耗尽。 有多种方法可以加速测试器，包括自定义品种（高达百分之几百）和虚拟交易环境（百分之几十和几百），为了提高速度，可以放弃不考虑某些因素。 测试器加速是虚拟交易环境的一个重要优势，因为它可以节省计算资源，最重要的是节省时间。 交易策略逆转。 虚拟交易环境允许轻松地逆转任何交易策略。 在净持账户上运行多种交易策略。 虚拟交易环境大大简化了在净持账户上启动任意数量的交易策略。 交易策略不会互相干扰。 净持账户上的单向持仓。 您可以在一个方向上开立多笔持仓。 它们当中的每一笔都有自己的魔幻数字，开仓时间，开仓价格，注释，等等。 例如，这允许在净持账户上创建网格交易策略，其中每笔单向持仓的止盈可以不同。 隐藏限价/追价/止损/止盈价位。 如果存在隐藏重要交易价位的任务，则可以使用虚拟交易环境快速解决。 在净持账户上启动对冲交易策略。 所有交易策略都在对冲虚拟环境中启动。 净持真实环境与虚拟环境同步。 （异常）停止后恢复交易策略操作。 许多交易策略的逻辑取决于它之前做了什么。 这就是为什么即使您禁用交易策略并立即重新启动它，如果交易策略在没有关停的情况下工作，您可能无法获得本应得到的结果。 虚拟交易环境允许您解决此任务。 启动时，交易策略会暂时在虚拟环境中按照历史价格数据运行，直至当前时刻。 然后它永久地转至真实交易环境。 例如，这可以解决许多涉及交易策略关停和重启的异常情况。





实现



该函数库允许创建虚拟交易环境并进行交易，就如同它是一个真实的交易环境一样。 函数库得功能并不新鲜，尽管所提供的跨平台函数库可能有一个很重要的属性：您不需要学习任何东西即可运用。 知道 MT4（不是 MT5）交易逻辑就足够了。

选择 MT4 风格的交易逻辑进行虚拟交易，因为它更方便，并且可以轻松地开发跨平台的 EA。





示例



传统上，函数库功能可以通过预先准备的示例来证明。

#include <MT4Orders.mqh> #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> input double Lots = 1 ; input int Interval = 100 ; input bool Example = true ; void System() { if (! OrderSelect ( OrdersTotal () - 1 , SELECT_BY_POS )) OrderSend ( _Symbol , OP_BUY , Lots, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), 100 , 0 , 0 ); else if ( TimeCurrent () - OrderOpenTime () > Interval) { OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), OrderClosePrice (), 100 ); OrderSend ( _Symbol , 1 - OrderType (), Lots, OrderClosePrice (), 100 , 0 , 0 ); } } void OnTick () { static const int handle = VIRTUAL::Create(); if (Example) { if (VIRTUAL::SelectByHandle()) System(); if (VIRTUAL::SelectByHandle(handle)) { VIRTUAL::NewTick(); System(); } } else for ( int i = 0 ; i <= VIRTUAL::Total(); i++) if (VIRTUAL::SelectByIndex(i)) { VIRTUAL::NewTick(); System(); } Comment (VIRTUAL::ToString()); }





这是一个跨平台的逆转 EA。 多谢 MT4 风格，它的交易逻辑可以用几个字符串（System 函数）来描述。 EA 同时在真实和虚拟交易环境中启动交易策略。 这可以在 MT4 或 MT5 测试器中看到（CTRL + F5）

屏幕截图显示出真实和虚拟环境中的交易是相同的。





请注意，交易策略代码保持不变。 仅选择交易环境：真实的或任何数量的虚拟环境。

在此显示的代码是多余的 - 两个版本只显示使用函数库的逻辑。





测试器加速



由于 测试器加速 场景 (参见上边第 5) 也许比其它更经常需要，我们已为其添加了将任何交易策略切换到虚拟环境的能力，并在代码的开头添加两个字符串。

#define VIRTUAL_TESTER #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh>

突出显示的字符串可令用户无需干预交易策略原始代码。

此模式专为测试器而设。 假设启动长期优化时以（ VirtualTester = true ）虚拟环境替代真实环境。 这为优化速度（时间）提供了显著增益。 所获结果（OnTester 准则 - 余额）可用于实际交易环境中的标准单一运行 (VirtualTester = false)。





交易策略逆转



相同两个字符串旨在加速测试器，能够解决另一个常见问题 - 交易策略逆转。

ReverseDeals = true 模式可以实现交易逆转。 内部算法如下:

原始 EA 在虚拟环境中进行交易，就像在真实环境中一样。

在真实环境中，存在与虚拟环境中相应持仓相反的持仓。

因此，EA 逻辑不会以任何方式受到违背。 同时，我们可以看到交易策略逆转提供了什么。 此模式也适用于测试器。



特征

