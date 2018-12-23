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BullsBearsEyes_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
BullsBearsEyes_Vol.mq5 (27.45 KB) 预览
BullsBearsEyes_Vol_HTF.mq5 (26.84 KB) 预览
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BullsBearsEyes_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）

若要运行指标，应将 BullsBearsEyes_Vol.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. BullsBearsEyes_Vol_HTF 指标

图例 1. BullsBearsEyes_Vol_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22519

JBrainTrend1_HTF JBrainTrend1_HTF

JBrainTrend1 指标，输入参数中有时间帧选项

JMACandle_HTF JMACandle_HTF

JMACandle 指标，输入参数中有时间帧选项

BullsBearsEyes_Vol BullsBearsEyes_Vol

BullsBearsEyes 振荡器将交易量显示为颜色直方图

AdaptiveRenko_Cld_HTF AdaptiveRenko_Cld_HTF

AdaptiveRenko_Cld 指标，输入参数中有时间帧选项