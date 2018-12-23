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JBrainTrend1_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
JMA.mq5 (23.63 KB) 预览
JBrainTrend1.mq5 (17.67 KB) 预览
JBrainTrend1_HTF.mq5 (18.51 KB) 预览
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JBrainTrend1 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）

该指标需要 JMA.ex5JBrainTrend1.ex5 指标进行操作。 请将它们放在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 当中。

图例 1. JBrainTrend1_HTF 指标

图例 1. JBrainTrend1_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22520

JMACandle_HTF JMACandle_HTF

JMACandle 指标，输入参数中有时间帧选项

JMACandle_Chl JMACandle_Chl

JMACandle 指标，基于指示蜡烛的最高价和最低价间的标准偏差，形成两条彩色通道

BullsBearsEyes_Vol_HTF BullsBearsEyes_Vol_HTF

BullsBearsEyes_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

BullsBearsEyes_Vol BullsBearsEyes_Vol

BullsBearsEyes 振荡器将交易量显示为颜色直方图