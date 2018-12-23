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JBrainTrend1 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
该指标需要 JMA.ex5 和 JBrainTrend1.ex5 指标进行操作。 请将它们放在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 当中。
图例 1. JBrainTrend1_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22520
JMACandle_HTF
JMACandle 指标，输入参数中有时间帧选项JMACandle_Chl
JMACandle 指标，基于指示蜡烛的最高价和最低价间的标准偏差，形成两条彩色通道
BullsBearsEyes_Vol_HTF
BullsBearsEyes_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项BullsBearsEyes_Vol
BullsBearsEyes 振荡器将交易量显示为颜色直方图