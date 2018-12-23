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AdaptiveRenko_Cld_HTF - MetaTrader 5脚本
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AdaptiveRenko_Cld 指标，输入参数中有时间帧选项：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 AdaptiveRenko_Cld.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. AdaptiveRenko_Cld_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22517
BullsBearsEyes_Vol
BullsBearsEyes 振荡器将交易量显示为颜色直方图BullsBearsEyes_Vol_HTF
BullsBearsEyes_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项
Exp_UltraFatl_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 UltraFatl 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置TrendLord
趋势主宰指标